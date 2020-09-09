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антисемитизм (229) Госдепартамент США (1791) Карр (19) МВД (9153)

Госдеп США высоко оценил работу МВД Украины по противодействию антисемитизму

Госдеп США высоко оценил работу МВД Украины по противодействию антисемитизму

Спецпредставитель Государственного департамента США Элан Карр высоко оценил работу системы МВД Украины в противодействии проявлениям антисемитизма и расовой дискриминации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина пережила реальные трансформации в вопросах противодействия антисемитизму. Это подтверждают и евреи, проживающие в Украине. И я считаю честью работать с украинскими лидерами, которые борются с антисемитизмом у себя в государстве и на мировом уровне", - сказал Карр во время Киевского еврейского форума.

Представитель Госдепартамента США заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принимает все возможные меры, чтобы не допустить такое явление как антисемитизм в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион
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Топ комментарии
+10
А семітизму хтось протидіє?
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09.09.2020 14:27
+5
Цікаве відео.

https://www.facebook.com/100023882704013/videos/835861080553308/
Раввин розповідає по богообраний народ та роль гоїв у світі.
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09.09.2020 14:32
+4
В жодній краіні світу, окрім Ізраїля, ніколи не було президента-єврея. Тільки самозрадницька українська нація дозволила собі цей експеримент над рідоною країною.
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09.09.2020 17:23
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Посмеялся
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09.09.2020 14:25 Ответить
А семітизму хтось протидіє?
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09.09.2020 14:27 Ответить
Что такое семитизм?
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10.09.2020 04:57 Ответить
Аваков - "потужный министр".
Антисемитизмом в Украине занимаются кремлёвские агенты, и на Цензоре так же...
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09.09.2020 14:31 Ответить
Цікаве відео.

https://www.facebook.com/100023882704013/videos/835861080553308/
Раввин розповідає по богообраний народ та роль гоїв у світі.
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09.09.2020 14:32 Ответить
А як щодо протидії антиукраїнізму? Хто б це мав оцінювати? Держдеп?
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09.09.2020 14:40 Ответить
Это таки впечатляет! Единственное достижение МВД за 29 лет.
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09.09.2020 14:42 Ответить
Госдеп США / Уровень антисемитизма в Украине самый низкий среди стран Центральной и Восточной Европы. 29 марта 2018.-Даже в США, где живут 39 процентов всех евреев, никогда не было президента -еврея.
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09.09.2020 14:44 Ответить
И не будет в Штатах президента еврея.
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09.09.2020 14:54 Ответить
В жодній краіні світу, окрім Ізраїля, ніколи не було президента-єврея. Тільки самозрадницька українська нація дозволила собі цей експеримент над рідоною країною.
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09.09.2020 17:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/424278 Прем'єр міністр був.Також повно у верховній раді їх було.
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09.09.2020 18:03 Ответить
ВРАНЪЁ!!!

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_heads_of_state_and_government
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10.09.2020 05:05 Ответить
Зачем на цензоре новость из мира жидни смердючей?
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09.09.2020 14:59 Ответить
работу МВД Украины по противодействию антисемитизму/ Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.- «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский
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09.09.2020 15:07 Ответить
И тут же: https://censor.net/ru/photo_news/3218357/jitel_umani_sredi_bela_dnya_otobral_u_hasida_koshelek_s_1000_politsiya_foto
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09.09.2020 15:13 Ответить
«Живий» анекдот, сказаний євреєм, колишнім однокурсником:
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усії євреїв умудрились вибрать єврея -долбо*оба…
*
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…
- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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09.09.2020 15:42 Ответить
Ну так нам більше нічим зайнятись. Лише євреями.
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09.09.2020 16:04 Ответить
Правильно, вот и не надо антисемитам ими заниматься, пусть займутся чем-нибудь другим.
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10.09.2020 05:13 Ответить
"Госдеп США высоко оценил работу МВД Украины по противодействию антисемитизму" - https://ua.news/ua/prezydent-yzraylya-zayavyl-chto-ukrayna-yavlyaetsya-odnoj-yz-kolybelej-evrejskoj-tsyvylyzatsyy/ Президент Ізраїлю заявив, що Україна є однією з колисок єврейської цивілізації, вона відіграє важливу роль в ********* іудейському світі.
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09.09.2020 16:10 Ответить
ПетуШарий с госдепом бы поспорил
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09.09.2020 16:29 Ответить
Украина уже самая бедная страна Европы со своей толерантностью.
Надо брать пример с поляков - в Польше кабмин работает на Польшу, а не как здесь.
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09.09.2020 18:34 Ответить
 
 