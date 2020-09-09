Госдеп США высоко оценил работу МВД Украины по противодействию антисемитизму
Спецпредставитель Государственного департамента США Элан Карр высоко оценил работу системы МВД Украины в противодействии проявлениям антисемитизма и расовой дискриминации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина пережила реальные трансформации в вопросах противодействия антисемитизму. Это подтверждают и евреи, проживающие в Украине. И я считаю честью работать с украинскими лидерами, которые борются с антисемитизмом у себя в государстве и на мировом уровне", - сказал Карр во время Киевского еврейского форума.
Представитель Госдепартамента США заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принимает все возможные меры, чтобы не допустить такое явление как антисемитизм в Украине.
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Антисемитизмом в Украине занимаются кремлёвские агенты, и на Цензоре так же...
https://www.facebook.com/100023882704013/videos/835861080553308/
Раввин розповідає по богообраний народ та роль гоїв у світі.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_heads_of_state_and_government
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усії євреїв умудрились вибрать єврея -долбо*оба…
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- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…
- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Надо брать пример с поляков - в Польше кабмин работает на Польшу, а не как здесь.