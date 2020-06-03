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Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион

Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион

Посол Израиля Джоэль Лион призвал Украину закрепить определение антисемитизма в законодательстве. Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) разработал соответствующее определение.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, когда в Украине еврейский монумент обрисовали антисемитскими надписями, то дело открыли по статье порча имущества.

"Это не то, что стоило бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве", - заявил он.

Посол считает, что разработанное IHRA определение поможет в борьбе с антисемитизмом.

"Вы должны делать то, что должна делать страна, чтобы их (случаи антисемитизма. - Ред.) остановить и привлечь виновных к ответственности", - заявил он.

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Лион отметил, то в Украине есть подъем антисемитизма.

"Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине - это антисемитизм, это ненормальная вещь", - добавил он.

Также он назвал проявленим антисемитизма перепись истории, написанные оскорбления на синагоге.

"Я пойду даже дальше. Я знаю, что многие в Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова "еврей" в украинском языке - не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь", - добавил он.

Также читайте: Уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе, - Зеленский

Автор: 

антисемитизм (230) закон (3176) Израиль (1922) Лион Джоэль (15)


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Топ комментарии
+84
в Израиле пусть закрепляют мы в Украине живем
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03.06.2020 10:17
+72
Будет ли антисимитизмом послать пана посла нах?
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03.06.2020 10:17
+66
Бедная Украина, всем она что- должна.
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03.06.2020 10:18
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Страница 3 из 3
А не до хрена хочет этот посол Израиля,? Может нам сразу и присягу Израилю В Украине узаконить!! Обнаглели эти жиды окончательно!! Весь мир должен крутится вокруг них!! Лентяи, спекулянты и ворюги международного масштаба! Для того, что бы уважали жида и государство Израиль, надо это сначала заслужить!! А что хорошего для Украины сделал Израиль, как государство??? А ни хрена!! Целуются с путиным, торгут с путиным, а за уважухой лезет в Украину!! Ещё не хватало, что бы какие- то жиды из Израиля, командовали Украиной!! Хватит с нас и наших советских жидов-ворюг!! Итак 60-70 % депутатов верховной рады и олигархов Украины одни жиды -ворюги и рецидивисты!! Поэтому так хреново остальным в Украине живется, кроме воров -жидов! Жиды воруют в Украине, а деньги вывозят и держат в банках в Израиле и кипра!!
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03.06.2020 13:18 Ответить
Цікаво. Араби і євреї воюють багато років. І одні, й інші - семіти. Маю два вредні питання: хто ж тоді антисеміти, і яким боком до цього українське законодавство?
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03.06.2020 13:32 Ответить
одна культура, похожий язык, обычаи, кухня, даже внешний вид, фигура и характерное произношение и поведение - и строят из себя "особых" - благодаря США и существуют.
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03.06.2020 20:44 Ответить
Восток - дело тонкое (с).
Там усе дуже непросто. Ба більше. Якось на одному форумі я прочитав дещо шокуючу думку, висловлену одним дописувачем (за його ж словами американським євреєм). Думка була така: Ізраїль необхідно розбомбити (!!!), бо "б-гообраність винесла мозок населенню цієї країни".
Хтозна. Може то був і американець, може ольгінський "клавіатурний дятел", а може й наш доморощений дурник.
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04.06.2020 00:39 Ответить
Чи закріплено в законодавстві Ізраїлю поняття українофобства?
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03.06.2020 13:34 Ответить
"Лион призвал Украину закрепить определение антисемитизма в законодательстве..."

Він що, жопою відчуває що Бубочку скоро почнуть бити?
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03.06.2020 13:36 Ответить
Після того, як президентом Ізраїлю оберуть українця, а держава Ізраїль визнає голодомор геноцидом і винних у ньому, в Україні відкриємо кошерні магазини і ресторани. Для кішок.
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03.06.2020 13:38 Ответить
я вижу, этого ж* уже послали в одно место...
И это после того, как они устроили нам голодомор и отказываются его признавать! после того, как они сказали, что это мы виноваты в расстрелах в Б. Яру! после их целования в десна с путиным!!!
после этого неудивительно, откуда рождается антисемитизм и ненависть к евреям.
Впрочем, собственно, как и к кацапам.
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03.06.2020 13:50 Ответить
Тут колись якась тьотка під американським проксі писала про «разграбнніє украінцамі єврєйскіє магіли»- ось такі випадки відвертої украінофобськоі брехні треба досліджувати, розкривати і публічно засуджувати! Піднімати гєволт до небес!!! В євреїв на справді є чому вчитись але в Україні зараз домінує теза «какая разніца».
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03.06.2020 13:51 Ответить
-Україна та Ізраїль не відновлюватимуть авіасполучення найближчим часом через ситуацію в Україні з COVID-19, - посол Ізраїлю Ліон

- Вірно! Думаю, що і нам також нікуди спішити...., щоб "не набратися" цієї біди ше і в ізраїльтян! .. Бо в країні з "найліпшою медициною", інфіковано COVID-19...17 342 людини з 8,7 млн жителів Ізраїлю, а у нас, з мізерною, медициною лише 25 382 інфікованих з 42 млн. населення...
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03.06.2020 19:15 Ответить
А не пошла бы ты нафуй, шитофская морда👹
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03.06.2020 13:58 Ответить
Как жидяры задрали они везде
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03.06.2020 14:08 Ответить
Поважаю євреїв - українців. Ненавиджу рускоміровскіх жидів. Мене посадять?
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03.06.2020 14:48 Ответить
Євреїв-українців мало. Дуже мало. Один з них недавно помер - Мойсей Фішбейн, видатний український поет. Свята людина, без перебільшення.
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03.06.2020 15:55 Ответить
еще Портников- патриот.
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03.06.2020 20:41 Ответить
До речі, якщо хто не знав, ***** по матері Шєломов. Чистокровний єврей.
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03.06.2020 15:51 Ответить
Так. Про це написано в Пєдівікії. А товаріщЬ з ізраїля нехай іде в сраку зі своїм онтєсємітізьмом.
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03.06.2020 15:53 Ответить
а понятие антиукраинизма нужно закрепить в израильском законодательстве
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03.06.2020 17:09 Ответить
Если кого и надо защитить в Украине, так это украинцев
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03.06.2020 17:15 Ответить
Пусть у себя закреплят слово "Голокост". Слово "жид", "юде" во всех словянских языках и только в Росии сами же жиды придумали слово "еврей". Какая разница какой ты национальности, если ты ЧЕЛОВЕК, а не тварь.
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03.06.2020 17:21 Ответить
А в израильском законодательстве уже закрепили определение антиукраинизма и Голодомора?
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03.06.2020 17:35 Ответить
Ни при одной власти Украину ещё так не унижали все кому не лень.
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03.06.2020 17:48 Ответить
В Израиле для евреев украинец-друг, товарищ и брат. Но этнический украинец президент , премьер, министр обороны-это не нормально.И в Украине для украинцев еврей-друг, товарищ и брат. Но еврей президент, премьер ,министр обороны ( американскому еврею трижды предлагалась эта должность)-это тоже не нормально.
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03.06.2020 17:50 Ответить
Цитата из фильма "Брат" - "Москаль мені не брат". Точно также, перефразируя: "Єврей мені не брат"
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03.06.2020 20:21 Ответить
Евреи, в частности ашкенази и сефарды, не семиты, а европейцы. Доказано наукой на основании генетического анализа.
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03.06.2020 18:33 Ответить
семиты-науковцы и не такое "докажут". Все евреи - семиты, одна культура, язык, обычаи с арабами-мусульманами. просто они хотят показать, что "я не такая, я жду трамвая".
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03.06.2020 20:39 Ответить
Ой-вэй, генетический анализ от семитов о семитах это таки-да
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03.06.2020 20:48 Ответить
Зараз євреї в Україні загубили почуття міри.
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03.06.2020 19:30 Ответить
Нужно законодательно запретить культивирование гипертрофированного чувства вины перед евреями и неграми.
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03.06.2020 19:45 Ответить
Источником антисимитизма являются сами евреи-посмотрите на каломойшу,все не нажрется ,не наворуется,не нассытся в глаза гоям. И НИКТО,я повторяю-НИКТО из нормальных евреев и не думает урезонить хуцпу зарвавшегося урода. Пока не признаете Голодомор Геноцидом в Кнессете идите на своего друга хутина.
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03.06.2020 20:26 Ответить
мало нам США И МВФ ?Дальше Ижраэль, Палестина,Северная Корея,Конго, Мозамбик...Под кого еще писать законы?А как же "вильна и незалежна" ? Революция " гидности"?
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03.06.2020 20:46 Ответить
Вальяжная поза повелителя
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03.06.2020 20:49 Ответить
Еврии вы не правы! Во Вторую Мировую евреев погибло не больше украинцев! Есть расизм, а антисемитизм это искусственное понятие! То что вы себя считаете "особенными" это не значит что так есть на самом деле! Как написано: ваш Бог Сатана! Покайтесь ! Исус Хрестос - Мессия!
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03.06.2020 22:24 Ответить
Если в совковые годы по И.Эренбургу:"Антисемиты-это фашисты.",то сейчас "Все фажизды называют себя Антифа"
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04.06.2020 04:58 Ответить
Ай вей. А сколько "дидов" служили в НКВД? А? Холокост да. Только вот его сделали НЕ украинцы. А сколько жидов участвовали в голодоморе? Есть ведь фамили.
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03.06.2020 23:45 Ответить
А коли жили визнають голодомор, масові вбивства і депортації українців росіянами?
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03.06.2020 23:52 Ответить
А Ізраїль визнає Голодомор геноцидом українського народу
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04.06.2020 00:39 Ответить
Вам же казалося, зебіли, і решті "борців" ...
Привели до влади ж**ву - то ковтайте.
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04.06.2020 01:13 Ответить
Украинцы-вы ж не антисемиты какие-то-отдайте уже полякам-Польщу,французам-Францию,евреям-Украину!
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04.06.2020 04:55 Ответить
Як оце розуміти ""Якщо люди розмірковують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні - це антисемітизм, це ненормальна річ"Джерело: https://censor.net/ua/n3199679" може тоді нехай не займаються, ми їх не примушуємо.
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04.06.2020 12:38 Ответить
Пан посол може свої хотілки запхати собі в темне і тепле місце - з яких пір якісь посли мають право диктувати які закони приймати, чи не приймати в Україні? Цікаво, як би відреагували мешканці Ізраїлю, коли б посол України вимагав від їраїльського Кнесету прийняти закон, яким би визнали влаштування євреями Голодомору в Україні (80% організаторів і виконавців - євреї)? Тож було би добре, якби пан посол не пхали свого носа до справ, які має вирішувати Народ України.
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04.06.2020 19:14 Ответить
Тільки паралельно із закріпленням у законодавстві Ізраїлю поняття "українофобія".
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05.06.2020 21:30 Ответить
"Фобия" это страх перед но не как не пролив как "анти"
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27.06.2020 23:16 Ответить
Якщо зауважити, що крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї в до семітської групи народів належать також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи, а відношення євреїв до арабів і навпаки ми знаємо, то можна підсумувати, що найбільший розгул антисемітизму є в Ізраїлі. Ми можемо прийняти закон про відношенню до антисемітизму в Україні, але спершу подібний закон має бути прийнятий в Ізраїлі стосовно українців, а також, і це головне, Кнесет Ізраїлю має нарешті прийняти закон про визнання Голодомору Геноцидом українського народу і засудити російсько-комуністичний режим, а не годувати нас пустими обіцянками.
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07.06.2020 15:00 Ответить
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