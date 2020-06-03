Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион
Посол Израиля Джоэль Лион призвал Украину закрепить определение антисемитизма в законодательстве. Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) разработал соответствующее определение.
Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, когда в Украине еврейский монумент обрисовали антисемитскими надписями, то дело открыли по статье порча имущества.
"Это не то, что стоило бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве", - заявил он.
Посол считает, что разработанное IHRA определение поможет в борьбе с антисемитизмом.
"Вы должны делать то, что должна делать страна, чтобы их (случаи антисемитизма. - Ред.) остановить и привлечь виновных к ответственности", - заявил он.
Лион отметил, то в Украине есть подъем антисемитизма.
"Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине - это антисемитизм, это ненормальная вещь", - добавил он.
Также он назвал проявленим антисемитизма перепись истории, написанные оскорбления на синагоге.
"Я пойду даже дальше. Я знаю, что многие в Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова "еврей" в украинском языке - не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь", - добавил он.
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Там усе дуже непросто. Ба більше. Якось на одному форумі я прочитав дещо шокуючу думку, висловлену одним дописувачем (за його ж словами американським євреєм). Думка була така: Ізраїль необхідно розбомбити (!!!), бо "б-гообраність винесла мозок населенню цієї країни".
Хтозна. Може то був і американець, може ольгінський "клавіатурний дятел", а може й наш доморощений дурник.
Він що, жопою відчуває що Бубочку скоро почнуть бити?
И это после того, как они устроили нам голодомор и отказываются его признавать! после того, как они сказали, что это мы виноваты в расстрелах в Б. Яру! после их целования в десна с путиным!!!
после этого неудивительно, откуда рождается антисемитизм и ненависть к евреям.
Впрочем, собственно, как и к кацапам.
- Вірно! Думаю, що і нам також нікуди спішити...., щоб "не набратися" цієї біди ше і в ізраїльтян! .. Бо в країні з "найліпшою медициною", інфіковано COVID-19...17 342 людини з 8,7 млн жителів Ізраїлю, а у нас, з мізерною, медициною лише 25 382 інфікованих з 42 млн. населення...
Привели до влади ж**ву - то ковтайте.