Поняття антисемітизму потрібно закріпити в українському законодавстві, - посол Ізраїлю Ліон

Посол Ізраїлю Джоель Ліон закликав Україну закріпити визначення антисемітизму в законодавстві. Міжнародний альянс в пам'ять про Голокост (IHRA) розробив відповідну ухвалу.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коли в Україні єврейський пам'ятник обписали антисемітськими написами, то справу відкрили за статтею псування майна.

"Це не те, що варто було б робити. Вам потрібне чітке визначення антисемітизму в вашому законодавстві", - заявив він.

Посол вважає, що розроблене IHRA визначення допоможе в боротьбі з антисемітизмом.

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"Ви повинні робити те, що повинна робити країна, щоб їх (випадки антисемітизму. - Ред.) зупинити і притягнути винних до відповідальності", - заявив він.

Ліон зазначив, що в Україні є підйом антисемітизму.

"Якщо люди розмірковують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні - це антисемітизм, це ненормальна річ", - додав він.

Також він назвав проявом антисемітизму перепис історії, написані образи на синагозі.

"Я піду навіть далі. Я знаю, що багато хто в Україні обговорює, чи можна використовувати певне слово замість слова "єврей" в українській мові - не буду його називати, ви самі розумієте, про яке слово йдеться", - додав він.

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