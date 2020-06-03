УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13471 відвідувач онлайн
Новини
7 221 247

Поняття антисемітизму потрібно закріпити в українському законодавстві, - посол Ізраїлю Ліон

Поняття антисемітизму потрібно закріпити в українському законодавстві, - посол Ізраїлю Ліон

Посол Ізраїлю Джоель Ліон закликав Україну закріпити визначення антисемітизму в законодавстві. Міжнародний альянс в пам'ять про Голокост (IHRA) розробив відповідну ухвалу.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коли в Україні єврейський пам'ятник обписали антисемітськими написами, то справу відкрили за статтею псування майна.

"Це не те, що варто було б робити. Вам потрібне чітке визначення антисемітизму в вашому законодавстві", - заявив він.

Посол вважає, що розроблене IHRA визначення допоможе в боротьбі з антисемітизмом.

Читайте: Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу

"Ви повинні робити те, що повинна робити країна, щоб їх (випадки антисемітизму. - Ред.) зупинити і притягнути винних до відповідальності", - заявив він.

Ліон зазначив, що в Україні є підйом антисемітизму.

"Якщо люди розмірковують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні - це антисемітизм, це ненормальна річ", - додав він.

Також він назвав проявом антисемітизму перепис історії, написані образи на синагозі.

"Я піду навіть далі. Я знаю, що багато хто в Україні обговорює, чи можна використовувати певне слово замість слова "єврей" в українській мові - не буду його називати, ви самі розумієте, про яке слово йдеться", - додав він.

Також читайте: Рівень антисемітизму в Україні найнижчий у Європі, - Зеленський

Автор: 

антисемітизм (122) закон (2825) Ізраїль (1639) Ліон Йоель (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+84
в Израиле пусть закрепляют мы в Украине живем
показати весь коментар
03.06.2020 10:17
+72
Будет ли антисимитизмом послать пана посла нах?
показати весь коментар
03.06.2020 10:17
+66
Бедная Украина, всем она что- должна.
показати весь коментар
03.06.2020 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А не до хрена хочет этот посол Израиля,? Может нам сразу и присягу Израилю В Украине узаконить!! Обнаглели эти жиды окончательно!! Весь мир должен крутится вокруг них!! Лентяи, спекулянты и ворюги международного масштаба! Для того, что бы уважали жида и государство Израиль, надо это сначала заслужить!! А что хорошего для Украины сделал Израиль, как государство??? А ни хрена!! Целуются с путиным, торгут с путиным, а за уважухой лезет в Украину!! Ещё не хватало, что бы какие- то жиды из Израиля, командовали Украиной!! Хватит с нас и наших советских жидов-ворюг!! Итак 60-70 % депутатов верховной рады и олигархов Украины одни жиды -ворюги и рецидивисты!! Поэтому так хреново остальным в Украине живется, кроме воров -жидов! Жиды воруют в Украине, а деньги вывозят и держат в банках в Израиле и кипра!!
показати весь коментар
03.06.2020 13:18 Відповісти
Цікаво. Араби і євреї воюють багато років. І одні, й інші - семіти. Маю два вредні питання: хто ж тоді антисеміти, і яким боком до цього українське законодавство?
показати весь коментар
03.06.2020 13:32 Відповісти
одна культура, похожий язык, обычаи, кухня, даже внешний вид, фигура и характерное произношение и поведение - и строят из себя "особых" - благодаря США и существуют.
показати весь коментар
03.06.2020 20:44 Відповісти
Восток - дело тонкое (с).
Там усе дуже непросто. Ба більше. Якось на одному форумі я прочитав дещо шокуючу думку, висловлену одним дописувачем (за його ж словами американським євреєм). Думка була така: Ізраїль необхідно розбомбити (!!!), бо "б-гообраність винесла мозок населенню цієї країни".
Хтозна. Може то був і американець, може ольгінський "клавіатурний дятел", а може й наш доморощений дурник.
показати весь коментар
04.06.2020 00:39 Відповісти
Чи закріплено в законодавстві Ізраїлю поняття українофобства?
показати весь коментар
03.06.2020 13:34 Відповісти
"Лион призвал Украину закрепить определение антисемитизма в законодательстве..."

Він що, жопою відчуває що Бубочку скоро почнуть бити?
показати весь коментар
03.06.2020 13:36 Відповісти
Після того, як президентом Ізраїлю оберуть українця, а держава Ізраїль визнає голодомор геноцидом і винних у ньому, в Україні відкриємо кошерні магазини і ресторани. Для кішок.
показати весь коментар
03.06.2020 13:38 Відповісти
я вижу, этого ж* уже послали в одно место...
И это после того, как они устроили нам голодомор и отказываются его признавать! после того, как они сказали, что это мы виноваты в расстрелах в Б. Яру! после их целования в десна с путиным!!!
после этого неудивительно, откуда рождается антисемитизм и ненависть к евреям.
Впрочем, собственно, как и к кацапам.
показати весь коментар
03.06.2020 13:50 Відповісти
Тут колись якась тьотка під американським проксі писала про «разграбнніє украінцамі єврєйскіє магіли»- ось такі випадки відвертої украінофобськоі брехні треба досліджувати, розкривати і публічно засуджувати! Піднімати гєволт до небес!!! В євреїв на справді є чому вчитись але в Україні зараз домінує теза «какая разніца».
показати весь коментар
03.06.2020 13:51 Відповісти
-Україна та Ізраїль не відновлюватимуть авіасполучення найближчим часом через ситуацію в Україні з COVID-19, - посол Ізраїлю Ліон

- Вірно! Думаю, що і нам також нікуди спішити...., щоб "не набратися" цієї біди ше і в ізраїльтян! .. Бо в країні з "найліпшою медициною", інфіковано COVID-19...17 342 людини з 8,7 млн жителів Ізраїлю, а у нас, з мізерною, медициною лише 25 382 інфікованих з 42 млн. населення...
показати весь коментар
03.06.2020 19:15 Відповісти
А не пошла бы ты нафуй, шитофская морда👹
показати весь коментар
03.06.2020 13:58 Відповісти
Как жидяры задрали они везде
показати весь коментар
03.06.2020 14:08 Відповісти
Поважаю євреїв - українців. Ненавиджу рускоміровскіх жидів. Мене посадять?
показати весь коментар
03.06.2020 14:48 Відповісти
Євреїв-українців мало. Дуже мало. Один з них недавно помер - Мойсей Фішбейн, видатний український поет. Свята людина, без перебільшення.
показати весь коментар
03.06.2020 15:55 Відповісти
еще Портников- патриот.
показати весь коментар
03.06.2020 20:41 Відповісти
До речі, якщо хто не знав, ***** по матері Шєломов. Чистокровний єврей.
показати весь коментар
03.06.2020 15:51 Відповісти
Так. Про це написано в Пєдівікії. А товаріщЬ з ізраїля нехай іде в сраку зі своїм онтєсємітізьмом.
показати весь коментар
03.06.2020 15:53 Відповісти
а понятие антиукраинизма нужно закрепить в израильском законодательстве
показати весь коментар
03.06.2020 17:09 Відповісти
Если кого и надо защитить в Украине, так это украинцев
показати весь коментар
03.06.2020 17:15 Відповісти
Пусть у себя закреплят слово "Голокост". Слово "жид", "юде" во всех словянских языках и только в Росии сами же жиды придумали слово "еврей". Какая разница какой ты национальности, если ты ЧЕЛОВЕК, а не тварь.
показати весь коментар
03.06.2020 17:21 Відповісти
А в израильском законодательстве уже закрепили определение антиукраинизма и Голодомора?
показати весь коментар
03.06.2020 17:35 Відповісти
Ни при одной власти Украину ещё так не унижали все кому не лень.
показати весь коментар
03.06.2020 17:48 Відповісти
В Израиле для евреев украинец-друг, товарищ и брат. Но этнический украинец президент , премьер, министр обороны-это не нормально.И в Украине для украинцев еврей-друг, товарищ и брат. Но еврей президент, премьер ,министр обороны ( американскому еврею трижды предлагалась эта должность)-это тоже не нормально.
показати весь коментар
03.06.2020 17:50 Відповісти
Цитата из фильма "Брат" - "Москаль мені не брат". Точно также, перефразируя: "Єврей мені не брат"
показати весь коментар
03.06.2020 20:21 Відповісти
Евреи, в частности ашкенази и сефарды, не семиты, а европейцы. Доказано наукой на основании генетического анализа.
показати весь коментар
03.06.2020 18:33 Відповісти
семиты-науковцы и не такое "докажут". Все евреи - семиты, одна культура, язык, обычаи с арабами-мусульманами. просто они хотят показать, что "я не такая, я жду трамвая".
показати весь коментар
03.06.2020 20:39 Відповісти
Ой-вэй, генетический анализ от семитов о семитах это таки-да
показати весь коментар
03.06.2020 20:48 Відповісти
Зараз євреї в Україні загубили почуття міри.
показати весь коментар
03.06.2020 19:30 Відповісти
Нужно законодательно запретить культивирование гипертрофированного чувства вины перед евреями и неграми.
показати весь коментар
03.06.2020 19:45 Відповісти
Источником антисимитизма являются сами евреи-посмотрите на каломойшу,все не нажрется ,не наворуется,не нассытся в глаза гоям. И НИКТО,я повторяю-НИКТО из нормальных евреев и не думает урезонить хуцпу зарвавшегося урода. Пока не признаете Голодомор Геноцидом в Кнессете идите на своего друга хутина.
показати весь коментар
03.06.2020 20:26 Відповісти
мало нам США И МВФ ?Дальше Ижраэль, Палестина,Северная Корея,Конго, Мозамбик...Под кого еще писать законы?А как же "вильна и незалежна" ? Революция " гидности"?
показати весь коментар
03.06.2020 20:46 Відповісти
Вальяжная поза повелителя
показати весь коментар
03.06.2020 20:49 Відповісти
Еврии вы не правы! Во Вторую Мировую евреев погибло не больше украинцев! Есть расизм, а антисемитизм это искусственное понятие! То что вы себя считаете "особенными" это не значит что так есть на самом деле! Как написано: ваш Бог Сатана! Покайтесь ! Исус Хрестос - Мессия!
показати весь коментар
03.06.2020 22:24 Відповісти
Если в совковые годы по И.Эренбургу:"Антисемиты-это фашисты.",то сейчас "Все фажизды называют себя Антифа"
показати весь коментар
04.06.2020 04:58 Відповісти
Ай вей. А сколько "дидов" служили в НКВД? А? Холокост да. Только вот его сделали НЕ украинцы. А сколько жидов участвовали в голодоморе? Есть ведь фамили.
показати весь коментар
03.06.2020 23:45 Відповісти
А коли жили визнають голодомор, масові вбивства і депортації українців росіянами?
показати весь коментар
03.06.2020 23:52 Відповісти
А Ізраїль визнає Голодомор геноцидом українського народу
показати весь коментар
04.06.2020 00:39 Відповісти
Вам же казалося, зебіли, і решті "борців" ...
Привели до влади ж**ву - то ковтайте.
показати весь коментар
04.06.2020 01:13 Відповісти
Украинцы-вы ж не антисемиты какие-то-отдайте уже полякам-Польщу,французам-Францию,евреям-Украину!
показати весь коментар
04.06.2020 04:55 Відповісти
Як оце розуміти ""Якщо люди розмірковують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні - це антисемітизм, це ненормальна річ"Джерело: https://censor.net/ua/n3199679" може тоді нехай не займаються, ми їх не примушуємо.
показати весь коментар
04.06.2020 12:38 Відповісти
Пан посол може свої хотілки запхати собі в темне і тепле місце - з яких пір якісь посли мають право диктувати які закони приймати, чи не приймати в Україні? Цікаво, як би відреагували мешканці Ізраїлю, коли б посол України вимагав від їраїльського Кнесету прийняти закон, яким би визнали влаштування євреями Голодомору в Україні (80% організаторів і виконавців - євреї)? Тож було би добре, якби пан посол не пхали свого носа до справ, які має вирішувати Народ України.
показати весь коментар
04.06.2020 19:14 Відповісти
Тільки паралельно із закріпленням у законодавстві Ізраїлю поняття "українофобія".
показати весь коментар
05.06.2020 21:30 Відповісти
"Фобия" это страх перед но не как не пролив как "анти"
показати весь коментар
27.06.2020 23:16 Відповісти
Якщо зауважити, що крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї в до семітської групи народів належать також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи, а відношення євреїв до арабів і навпаки ми знаємо, то можна підсумувати, що найбільший розгул антисемітизму є в Ізраїлі. Ми можемо прийняти закон про відношенню до антисемітизму в Україні, але спершу подібний закон має бути прийнятий в Ізраїлі стосовно українців, а також, і це головне, Кнесет Ізраїлю має нарешті прийняти закон про визнання Голодомору Геноцидом українського народу і засудити російсько-комуністичний режим, а не годувати нас пустими обіцянками.
показати весь коментар
07.06.2020 15:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 