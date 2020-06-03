Поняття антисемітизму потрібно закріпити в українському законодавстві, - посол Ізраїлю Ліон
Посол Ізраїлю Джоель Ліон закликав Україну закріпити визначення антисемітизму в законодавстві. Міжнародний альянс в пам'ять про Голокост (IHRA) розробив відповідну ухвалу.
Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, коли в Україні єврейський пам'ятник обписали антисемітськими написами, то справу відкрили за статтею псування майна.
"Це не те, що варто було б робити. Вам потрібне чітке визначення антисемітизму в вашому законодавстві", - заявив він.
Посол вважає, що розроблене IHRA визначення допоможе в боротьбі з антисемітизмом.
"Ви повинні робити те, що повинна робити країна, щоб їх (випадки антисемітизму. - Ред.) зупинити і притягнути винних до відповідальності", - заявив він.
Ліон зазначив, що в Україні є підйом антисемітизму.
"Якщо люди розмірковують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні - це антисемітизм, це ненормальна річ", - додав він.
Також він назвав проявом антисемітизму перепис історії, написані образи на синагозі.
"Я піду навіть далі. Я знаю, що багато хто в Україні обговорює, чи можна використовувати певне слово замість слова "єврей" в українській мові - не буду його називати, ви самі розумієте, про яке слово йдеться", - додав він.
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Там усе дуже непросто. Ба більше. Якось на одному форумі я прочитав дещо шокуючу думку, висловлену одним дописувачем (за його ж словами американським євреєм). Думка була така: Ізраїль необхідно розбомбити (!!!), бо "б-гообраність винесла мозок населенню цієї країни".
Хтозна. Може то був і американець, може ольгінський "клавіатурний дятел", а може й наш доморощений дурник.
Він що, жопою відчуває що Бубочку скоро почнуть бити?
И это после того, как они устроили нам голодомор и отказываются его признавать! после того, как они сказали, что это мы виноваты в расстрелах в Б. Яру! после их целования в десна с путиным!!!
после этого неудивительно, откуда рождается антисемитизм и ненависть к евреям.
Впрочем, собственно, как и к кацапам.
- Вірно! Думаю, що і нам також нікуди спішити...., щоб "не набратися" цієї біди ше і в ізраїльтян! .. Бо в країні з "найліпшою медициною", інфіковано COVID-19...17 342 людини з 8,7 млн жителів Ізраїлю, а у нас, з мізерною, медициною лише 25 382 інфікованих з 42 млн. населення...
Привели до влади ж**ву - то ковтайте.