На лекарство для маленькой Богданы нужно собрать 22 тысячи гривен

Двухлетняя Богдана заболела герпесным энцефалитом. Ей нужно купить лекарство стоимостью 22 тысячи гривен, и семья просит помощи.

Об этом написала в Фейсбуке крестная Богданы Юлианна Лиза Килукина, информирует Цензор.НЕТ.

"Три месяца назад Богдася попала в больницу в Днепре, там две недели не смогли поставить диагноз. После чего отправили в Киев, Охматдет. Диагноз: герпесный энцефалит. Сейчас, слава Богу, Богдасю выписали (но не потому, что она здоровая, а потому что поступают тяжелые детки). Лечение продолжается. Лекарства каждый день", - написала Юлианна.

Следом за девочкой заболела и ее мама.

"Общее лечение семья тянет потихоньку. Но сейчас нужно купить таблетки, которые стоят 22 000 грн. Это не огромная сумма, но с учетом ежедневных расходов - для семья она колоссальная", - добавила Юлианна.

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Она просит помочь, перечислив деньги на карту мамы маленькой Богданы Светланы Додатко.

Номер карты 5168 7422 2503 0547 (ПриватБанк).