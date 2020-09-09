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беспилотник (3151) ОБСЕ (4855) Донбасс (26950) СЦКК (725)

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе

Во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории были замечены три миномета "Сани" 120 мм вблизи населенного пункта Веселая Гора и две буксируемые гаубицы "Лягушка" вблизи населенного пункта Богдановка на Луганщине.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, была зафиксирована новую L-образная траншея (протяженностью около 170 метров) и оборонительные позиции вблизи населенного пункта Григорьевка Донецкой области.

В Донецкой области также выявили траншею с земляными насыпями с обеих сторон возле микрорайона Трудовской Петровского района и новое 150-метровое удлинение существующей траншеи вблизи населенного пункта Пикузы.

Также зафиксировали четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данные факты ясно указывают на нарушение достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Читайте также: В районе поселка Шумы будет совместное инспектирование при участии ОБСЕ, об этом договорились в ТКГ, - ОП

"Незаконные вооруженные формирования РФ и в дальнейшем используют практику невыполнения взятых на себя обязательств, в очередной раз демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе 01
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Топ комментарии
+8
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе - Цензор.НЕТ 8886
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09.09.2020 16:52
+5
****, а 24,45%, все це бачили ще 21.04.2019.
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09.09.2020 16:49
+5
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе

Это неправильный беспилотник. Зеля сказал, что уже почти День победы.
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09.09.2020 16:59
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****, а 24,45%, все це бачили ще 21.04.2019.
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09.09.2020 16:49 Ответить
С 2014- го . Такая у нас война . Постоянное заигрывание с ЕС и ордой .
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09.09.2020 16:52 Ответить
Вобще-то это было видно еще с 01.01.2019, когда ЗЕ только собираться в президенты стал.

Оно и до этого было видно, но кому было дело до дешевого рыговского шута.
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09.09.2020 21:16 Ответить
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе - Цензор.НЕТ 8886
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09.09.2020 16:52 Ответить
по роялю . Петя декоммунизировал , теперь надо дезеленизировать .
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09.09.2020 16:54 Ответить
И?
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09.09.2020 16:59 Ответить
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе

Это неправильный беспилотник. Зеля сказал, что уже почти День победы.
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09.09.2020 16:59 Ответить
зенарик уже выступил с заявлением, что через 7 дней, в случае не отвода прибывшего вооружения и закопки траншеи, Украина всё уничтожит и сравняет с землёй ???????????
Или опять обос*ався и помалкивает в тряпочку ????????
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09.09.2020 18:51 Ответить
Срочно туда совместную инспекцию!зеЛю и ермака туда!
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09.09.2020 17:05 Ответить
Ермак в курсе? или готовится к нормандии?
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09.09.2020 17:05 Ответить
Не кажіть зеленському. Він дуже хоче зустрітися з фуйлом. Бажано до виборів. Для підняття рейтингу.
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09.09.2020 17:12 Ответить
Це не міномети і гаубиці , це мир в очах *****
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09.09.2020 18:35 Ответить
Сегодня ***** договорились вместе с бандитами из ОРДЛО инспектировать позиции армии Украины под Горловкой (поселок Шумы), по которым Пушилин обещал стрелять. Если это не предательство, тогда что?
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09.09.2020 19:33 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3218420/op_nikak_ne_opredelitsya_s_kem_ukraina_voyuet
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09.09.2020 19:34 Ответить
Это русский мир, который в глазаж ***** увидел ЗЕ, приближается так.
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09.09.2020 21:14 Ответить
ЗЕгнидам орки з ОРДЛО і кремльовске +уйло прямо в очі сцять та серуть на голови. А в них всього 1 патеря, с.у.к.і ЗЕлені, а десятки померлих після поранень снайперів, десятки підірваних на мінах на смерть, десятки померлих від факторів повязаних з виконанням обовязків на фронті. Всі хотять миру, але не такою ціною. Якщо не війною то мож досягти миру мудрою держ. і дип. діяльністю = але з цим в ЗЕдебілів ще гірше.
В них рівень зброду-недоучок якоїсь переферійної комедіантської трупи.
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09.09.2020 21:19 Ответить
Это же мирные минометы и гаубицы.
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09.09.2020 21:21 Ответить
и никакой инспекции, инспекция только всу
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09.09.2020 21:59 Ответить
Шморкля пусть поедет, проверит.
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09.09.2020 22:44 Ответить
Когда будет инспекция с участием ОБСЕ и представителей Украины позиций незаконных формирований "той стороны"?
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09.09.2020 23:16 Ответить
совместная инспекция с ОБСЕ будет?
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10.09.2020 08:31 Ответить
 
 