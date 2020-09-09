Беспилотник ОБСЕ зафиксировал минометы, гаубицы и новые позиции оккупантов на Донбассе

Во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории были замечены три миномета "Сани" 120 мм вблизи населенного пункта Веселая Гора и две буксируемые гаубицы "Лягушка" вблизи населенного пункта Богдановка на Луганщине.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, была зафиксирована новую L-образная траншея (протяженностью около 170 метров) и оборонительные позиции вблизи населенного пункта Григорьевка Донецкой области.

В Донецкой области также выявили траншею с земляными насыпями с обеих сторон возле микрорайона Трудовской Петровского района и новое 150-метровое удлинение существующей траншеи вблизи населенного пункта Пикузы.

Также зафиксировали четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данные факты ясно указывают на нарушение достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

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"Незаконные вооруженные формирования РФ и в дальнейшем используют практику невыполнения взятых на себя обязательств, в очередной раз демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.