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ВСК (457) Комиссия (147) ЧВК Вагнер (1326)

Петицию с требованием создания Временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцев" подписывают с рекордной скоростью

Петицию с требованием создания Временной следственной комиссии по расследованию дела

7 сентября родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать ВСК по расследованию срыва операции по задержанию террористов с "ЧВК Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком. 

За двое суток петицию подписали почти 9 тысяч человек.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ЧВК "Вагнер" была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - отмечается в петиции.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков - в момент избежали наказания? Кто и почему "слив" информации, и таким образом сорвал задержания? Почему Генеральная прокуратура Украины не отреагировала на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины?

По мнению авторов, следственная комиссия Верховной Рады пока является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержания убийц и боевиков произошло, то в перспективе они появились бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды ", - отмечают инициаторы петиции.

Автор петиции - Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилко. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова".

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Топ комментарии
+44
Навыбирали дебилы на нашу голову, прости Господи.....

Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 8383
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09.09.2020 17:31
+27
Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 4527
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09.09.2020 17:44
+19
Нужно петицию о импичменте президента регистрировать ещё¡!!!!!!!
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09.09.2020 17:56
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Правила форума Совет форумчан
Какой то идиот верит в нормальное расследование этого дела верхзрадниками под куполом?
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09.09.2020 17:27 Ответить
и что предлагаешь? Неистово мочить по клаве?
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09.09.2020 17:31 Ответить
Предлагаю задающих вопросы отправить в москвобадский мавзолей нюхать труп вождя монголоидов.
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09.09.2020 17:33 Ответить
https://censor.net/user/429889 - це 73/43%зебіл, хоч і мертвечуковий зажоп+антиклован. Так, для відома.
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09.09.2020 17:52 Ответить
Расследование какого дела? В которое сама ЕС не верит, потому что его вместе с х.йлом раскручивала?
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09.09.2020 19:05 Ответить
Навыбирали дебилы на нашу голову, прости Господи.....

Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 8383
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09.09.2020 17:31 Ответить
Гарна цитата. Постійно актуальна.
А з якого Шевченкового вірша?
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09.09.2020 19:04 Ответить
Не всі вірші мають назву.
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09.09.2020 22:16 Ответить
Не усі. Але у таких випадках вірш ідентифікують по першому рядку.
Як "Мені тринадцятий минало".
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10.09.2020 10:44 Ответить
Ничего срока давности за измену родине не существует не сейчас так потом , правда тяжело будет доставать Зеленского из Ростова
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09.09.2020 17:33 Ответить
Скорее из Ашкелона.
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09.09.2020 17:48 Ответить
Чергове відволікання уваги..
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09.09.2020 17:39 Ответить
Від держзради гівнокомандувача?
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09.09.2020 19:24 Ответить
Скоро будет опять перед кадыровым извинятся, так, на всякий случай. Что б 100% в растов пустили.
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09.09.2020 17:42 Ответить
Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 4527
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09.09.2020 17:44 Ответить
Вот это, ЗЕклован, и есть - в турборежиме.
А твои "слуги" в Раде, это не какое не "турбо", это так - кошачьи роды.
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09.09.2020 17:49 Ответить
Нужно петицию о импичменте президента регистрировать ещё¡!!!!!!!
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09.09.2020 17:56 Ответить
Уже несколько было. Набрали 25 тысяч за несколько дней и ОП их просто удалил.
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09.09.2020 21:06 Ответить
Очень бы хотелось, чтобы это расследование стало началом конца главенства Ермака и президенства Зели.
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09.09.2020 18:14 Ответить
главенства дЕрьмака и приЗЕденства Ишака
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09.09.2020 18:44 Ответить
Влажные мечты петиков.
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09.09.2020 19:02 Ответить
Есть более быстрый и верный вариант - пристрелить ЗЕ.
Но лучше по закону.
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09.09.2020 21:07 Ответить
Да толку с тех петиций. Ну допустим до завтра , или послезавтра соберут 25000 голосов. И ????? Петиции работают при адекватном , психически вменяемом президенте. А когда страной управляет психически не вминяемый конченый наркоман с задатками Наполеона, то толку с тех питиций.
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09.09.2020 18:29 Ответить
Прикрутили бы ссылочку на петицию.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464

Подписывайтесь.
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09.09.2020 19:18 Ответить
+
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09.09.2020 20:33 Ответить
Надо петицию об импичменте делать.
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09.09.2020 20:48 Ответить
Може агенту ФСБ треба персональну пенсію платити з бюджету України? Замість того щоб цю тварину розстріляти біля стінки ОПУ!
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09.09.2020 20:57 Ответить
зелёные гниды
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09.09.2020 21:09 Ответить
Дык нашему Верховному Потерпевшему - Нелоху Оманскому эти все петиции, что называется об рояль ...
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09.09.2020 23:21 Ответить
Для начала-повесьте Медведчука и в противовесе повесьте Раби.
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10.09.2020 13:41 Ответить
 
 