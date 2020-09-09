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Новости
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Германия (6730) Навальный (855)

Кремль обнародовал ноту протеста послу Германии из-за обвинения в отравлении Навального

Послу Германии в Москве Андреасу фон Гайри во время вызова в МИД России повторили требование немедленно предоставить развернутый ответ на запрос России о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Радио Свобода, об говорится в распространенном 9 сентября сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Восстановленная требование о немедленном предоставлении на фоне этой истерии предметной и развернутого ответа немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России от 27 августа со всеми медицинскими данными", - сообщили в МИД.

В МИД отметили, что отсутствие этих материалов расценят как отказ Берлина установить истину в пределах объективного расследования, а его прошлые и последующие действия в связи с Навальным - как грубую и враждебную провокацию против России, опасную последствиями для двусторонних отношений. "Послу заявленный решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России", - подчеркнули в МИД

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Топ комментарии
+12
*********) над ними не просто прикалывается, оно над ними издевается..
С особым, душевным садизмом и наслаждением.
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09.09.2020 22:40
+11
Вимагають від німців, надати методики виявленя отрути.
Це як насрати під дверима, і ломитись в двері, з вимогою туалетного паперу.
Суперхуцпа.
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09.09.2020 22:46
+7
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Германия спекулятивно использовала временное преимущество своих технологий в определении наличия ядов, чтобы унизить российских химиков, доложивших в Кремль о невозможности их обнаружения.
Можно понять справедливое возмущение МИД РФ!
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09.09.2020 22:58
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Вони що,звинуватили кремлядь без должного уваженія? Как пасмєлі викормиши?
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09.09.2020 22:38 Ответить
И кто по мнению кремля, мог это сделать?
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09.09.2020 22:40 Ответить
*********) над ними не просто прикалывается, оно над ними издевается..
С особым, душевным садизмом и наслаждением.
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09.09.2020 22:40 Ответить
Geh zum Teufel!
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09.09.2020 22:45 Ответить
Вимагають від німців, надати методики виявленя отрути.
Це як насрати під дверима, і ломитись в двері, з вимогою туалетного паперу.
Суперхуцпа.
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09.09.2020 22:46 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Пишут, что простые россияне завалили Терешкову письмами с просьбой в случае невозможности показать прямую линию Путина по телевизору, показать её хотя бы на кардиографе.
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09.09.2020 22:48 Ответить
Щас фрау Меркель начнет облизывать пуйловскую трубу.
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09.09.2020 22:53 Ответить
неа. похоже будут распиливать на металлолом.
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10.09.2020 09:35 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Германия спекулятивно использовала временное преимущество своих технологий в определении наличия ядов, чтобы унизить российских химиков, доложивших в Кремль о невозможности их обнаружения.
Можно понять справедливое возмущение МИД РФ!
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09.09.2020 22:58 Ответить
Германия уже чётко ответила, что не расскажет о технологиях, позволяющих выявлять "Новичок" (или аналоги). Это - вопрос безопасности государства.
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09.09.2020 23:05 Ответить
Кто же так переводит?
Оригинал:
"Відновлена вимога щодо негайного надання"
Перевод:
"Восстановленная требование о немедленном предоставлении"
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09.09.2020 23:10 Ответить
бл..какой дебил это переводит?
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10.09.2020 00:16 Ответить
Сегодня было столько ляпов, и не сосчитать.
Преффессианнализм, блин.
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10.09.2020 00:18 Ответить
Та я тоже замечал.Пару раз не сразу "вкуривал".
Какой-то бред и понос мыслей.
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10.09.2020 00:24 Ответить
Вот такие кадры.
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10.09.2020 00:25 Ответить
Вовочка підглядає в щілинку за батьками, що закрилися у спальні: "Бозе мой! И эти люди заплесцяют мне ковыляться пальцем в носу!!!...". Ну а нас за грубі слова "хрестять" і "банять"... Привів якось цитату вислову Москаля стосовно підняття рейтингу Зеленським, так стерли...
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10.09.2020 03:42 Ответить
пєрєкріть піндосам газ і взарвать сєвєрній паток...сами пріпалзут цилавать єго вялічєству - ***** лабутени
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09.09.2020 23:13 Ответить
после того,как фрицы получили диагноз от рашистскй омской больницы требование Кремля неуместны как таковы.
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10.09.2020 00:02 Ответить
Бг-ггг... решительный протест & , типо, а вы докажите... Кацапы, это вы теперь оправдывайтесь, шо этого не было... поезд ушел (на Магадан)... А начнет валиться нарабсея(нефть опять опустилась ниже 40 USD + санкции) , потяги на Магадан попрут наперегонки-с, но то уже будет американо-чукотский национальный округ. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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10.09.2020 04:14 Ответить
На воре шапка горит!
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10.09.2020 06:20 Ответить
"Очевидно", это заинтересованные немцы отравили Навального. НЕ иначе! Вот же ж циничные фашисты. Сцут, простите, в глаза, а говорят, что Божья роса... Позор кремлевской кагебистской клике, знающей только один метод в политике: диверсии, шантаж, убийства, раскол соседних стран! Но вы, московиты, сами скоро развалитесь!
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10.09.2020 08:46 Ответить
Ути пути, требуют они, в Гааге будете требовать...
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10.09.2020 11:07 Ответить
 
 