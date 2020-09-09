Кремль обнародовал ноту протеста послу Германии из-за обвинения в отравлении Навального
Послу Германии в Москве Андреасу фон Гайри во время вызова в МИД России повторили требование немедленно предоставить развернутый ответ на запрос России о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об говорится в распространенном 9 сентября сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Восстановленная требование о немедленном предоставлении на фоне этой истерии предметной и развернутого ответа немецкой стороны на официальный запрос Генпрокуратуры России от 27 августа со всеми медицинскими данными", - сообщили в МИД.
В МИД отметили, что отсутствие этих материалов расценят как отказ Берлина установить истину в пределах объективного расследования, а его прошлые и последующие действия в связи с Навальным - как грубую и враждебную провокацию против России, опасную последствиями для двусторонних отношений. "Послу заявленный решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России", - подчеркнули в МИД
Пожалуйста, подождите...
С особым, душевным садизмом и наслаждением.
Це як насрати під дверима, і ломитись в двері, з вимогою туалетного паперу.
Суперхуцпа.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Пишут, что простые россияне завалили Терешкову письмами с просьбой в случае невозможности показать прямую линию Путина по телевизору, показать её хотя бы на кардиографе.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Германия спекулятивно использовала временное преимущество своих технологий в определении наличия ядов, чтобы унизить российских химиков, доложивших в Кремль о невозможности их обнаружения.
Можно понять справедливое возмущение МИД РФ!
Оригинал:
"Відновлена вимога щодо негайного надання"
Перевод:
"Восстановленная требование о немедленном предоставлении"
Преффессианнализм, блин.
Какой-то бред и понос мыслей.