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Німеччина (7097) Навальний (612)

Кремль оприлюднив ноту протесту послу Німеччини через звинувачення в отруєнні Навального

Послу Німеччини в Москві Андреасу фон Гайрі під час виклику в МЗС Росії повторили вимогу негайно надати розгорнуту відповідь на запит Росії про ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в поширеному 9 вересня повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

"Відновлено ​​вимогу про негайне надання на тлі цієї істерії предметної і розгорнутої відповіді німецької сторони на офіційний запит Генпрокуратури Росії від 27 серпня з усіма медичними даними", - повідомили в МЗС.

У МЗС зазначили, що відсутність цих матеріалів розцінять як відмову Берліна встановити істину в межах об'єктивного розслідування, а його минулі і наступні дії у зв'язку з Навальним - як грубу і ворожу провокацію проти Росії, небезпечну наслідками для двосторонніх відносин. "Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з висуненням урядом ФРН голослівних обвинувачень і ультиматумів на адресу Росії", - підкреслили в МЗС.

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Топ коментарі
+12
*********) над ними не просто прикалывается, оно над ними издевается..
С особым, душевным садизмом и наслаждением.
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09.09.2020 22:40
+11
Вимагають від німців, надати методики виявленя отрути.
Це як насрати під дверима, і ломитись в двері, з вимогою туалетного паперу.
Суперхуцпа.
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09.09.2020 22:46
+7
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Германия спекулятивно использовала временное преимущество своих технологий в определении наличия ядов, чтобы унизить российских химиков, доложивших в Кремль о невозможности их обнаружения.
Можно понять справедливое возмущение МИД РФ!
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09.09.2020 22:58
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Вони що,звинуватили кремлядь без должного уваженія? Как пасмєлі викормиши?
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09.09.2020 22:38 Відповісти
И кто по мнению кремля, мог это сделать?
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09.09.2020 22:40 Відповісти
*********) над ними не просто прикалывается, оно над ними издевается..
С особым, душевным садизмом и наслаждением.
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09.09.2020 22:40 Відповісти
Geh zum Teufel!
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09.09.2020 22:45 Відповісти
Вимагають від німців, надати методики виявленя отрути.
Це як насрати під дверима, і ломитись в двері, з вимогою туалетного паперу.
Суперхуцпа.
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09.09.2020 22:46 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Пишут, что простые россияне завалили Терешкову письмами с просьбой в случае невозможности показать прямую линию Путина по телевизору, показать её хотя бы на кардиографе.
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09.09.2020 22:48 Відповісти
Щас фрау Меркель начнет облизывать пуйловскую трубу.
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09.09.2020 22:53 Відповісти
неа. похоже будут распиливать на металлолом.
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10.09.2020 09:35 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Германия спекулятивно использовала временное преимущество своих технологий в определении наличия ядов, чтобы унизить российских химиков, доложивших в Кремль о невозможности их обнаружения.
Можно понять справедливое возмущение МИД РФ!
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09.09.2020 22:58 Відповісти
Германия уже чётко ответила, что не расскажет о технологиях, позволяющих выявлять "Новичок" (или аналоги). Это - вопрос безопасности государства.
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09.09.2020 23:05 Відповісти
Кто же так переводит?
Оригинал:
"Відновлена вимога щодо негайного надання"
Перевод:
"Восстановленная требование о немедленном предоставлении"
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09.09.2020 23:10 Відповісти
бл..какой дебил это переводит?
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10.09.2020 00:16 Відповісти
Сегодня было столько ляпов, и не сосчитать.
Преффессианнализм, блин.
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10.09.2020 00:18 Відповісти
Та я тоже замечал.Пару раз не сразу "вкуривал".
Какой-то бред и понос мыслей.
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10.09.2020 00:24 Відповісти
Вот такие кадры.
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10.09.2020 00:25 Відповісти
Вовочка підглядає в щілинку за батьками, що закрилися у спальні: "Бозе мой! И эти люди заплесцяют мне ковыляться пальцем в носу!!!...". Ну а нас за грубі слова "хрестять" і "банять"... Привів якось цитату вислову Москаля стосовно підняття рейтингу Зеленським, так стерли...
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10.09.2020 03:42 Відповісти
пєрєкріть піндосам газ і взарвать сєвєрній паток...сами пріпалзут цилавать єго вялічєству - ***** лабутени
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09.09.2020 23:13 Відповісти
после того,как фрицы получили диагноз от рашистскй омской больницы требование Кремля неуместны как таковы.
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10.09.2020 00:02 Відповісти
Бг-ггг... решительный протест & , типо, а вы докажите... Кацапы, это вы теперь оправдывайтесь, шо этого не было... поезд ушел (на Магадан)... А начнет валиться нарабсея(нефть опять опустилась ниже 40 USD + санкции) , потяги на Магадан попрут наперегонки-с, но то уже будет американо-чукотский национальный округ. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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10.09.2020 04:14 Відповісти
На воре шапка горит!
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10.09.2020 06:20 Відповісти
"Очевидно", это заинтересованные немцы отравили Навального. НЕ иначе! Вот же ж циничные фашисты. Сцут, простите, в глаза, а говорят, что Божья роса... Позор кремлевской кагебистской клике, знающей только один метод в политике: диверсии, шантаж, убийства, раскол соседних стран! Но вы, московиты, сами скоро развалитесь!
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10.09.2020 08:46 Відповісти
Ути пути, требуют они, в Гааге будете требовать...
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10.09.2020 11:07 Відповісти
 
 