Кремль оприлюднив ноту протесту послу Німеччини через звинувачення в отруєнні Навального
Послу Німеччини в Москві Андреасу фон Гайрі під час виклику в МЗС Росії повторили вимогу негайно надати розгорнуту відповідь на запит Росії про ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в поширеному 9 вересня повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.
"Відновлено вимогу про негайне надання на тлі цієї істерії предметної і розгорнутої відповіді німецької сторони на офіційний запит Генпрокуратури Росії від 27 серпня з усіма медичними даними", - повідомили в МЗС.
У МЗС зазначили, що відсутність цих матеріалів розцінять як відмову Берліна встановити істину в межах об'єктивного розслідування, а його минулі і наступні дії у зв'язку з Навальним - як грубу і ворожу провокацію проти Росії, небезпечну наслідками для двосторонніх відносин. "Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з висуненням урядом ФРН голослівних обвинувачень і ультиматумів на адресу Росії", - підкреслили в МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
С особым, душевным садизмом и наслаждением.
Це як насрати під дверима, і ломитись в двері, з вимогою туалетного паперу.
Суперхуцпа.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Пишут, что простые россияне завалили Терешкову письмами с просьбой в случае невозможности показать прямую линию Путина по телевизору, показать её хотя бы на кардиографе.
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Германия спекулятивно использовала временное преимущество своих технологий в определении наличия ядов, чтобы унизить российских химиков, доложивших в Кремль о невозможности их обнаружения.
Можно понять справедливое возмущение МИД РФ!
Оригинал:
"Відновлена вимога щодо негайного надання"
Перевод:
"Восстановленная требование о немедленном предоставлении"
Преффессианнализм, блин.
Какой-то бред и понос мыслей.