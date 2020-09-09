Кремль оприлюднив ноту протесту послу Німеччини через звинувачення в отруєнні Навального

Послу Німеччини в Москві Андреасу фон Гайрі під час виклику в МЗС Росії повторили вимогу негайно надати розгорнуту відповідь на запит Росії про ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в поширеному 9 вересня повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

"Відновлено ​​вимогу про негайне надання на тлі цієї істерії предметної і розгорнутої відповіді німецької сторони на офіційний запит Генпрокуратури Росії від 27 серпня з усіма медичними даними", - повідомили в МЗС.

У МЗС зазначили, що відсутність цих матеріалів розцінять як відмову Берліна встановити істину в межах об'єктивного розслідування, а його минулі і наступні дії у зв'язку з Навальним - як грубу і ворожу провокацію проти Росії, небезпечну наслідками для двосторонніх відносин. "Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з висуненням урядом ФРН голослівних обвинувачень і ультиматумів на адресу Росії", - підкреслили в МЗС.

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