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Киев (24773) парковка (275) Береза Борислав (220)

Борислав Береза ​​объяснил, почему Киев теряет деньги на платных стоянках

Организовать в центре Киева дополнительные парковки без глобальных затрат для бюджета возможно, если иметь для этого политическую волю. У действующей власти Киева ее нет.

Об этом политик и лидер "Экопартии" Борислав Береза ​​написал на странице в Facebook.

"Для начала, можно просто убрать незаконные МАФы и другие противоправно установленные сооружения, чтобы освободить место. Надо вспомнить, что место, где сегодня находится ТРЦ "Метроград", было отведено именно под парковки. А еще в КГГА лежит проект строительства четырех уровней паркинга под землей – от Майдана до Европейской площади. Впрочем, для таких решений необходима политическая воля, а у команды действующего мэра она отсутствует. Ведь вместо того, чтобы упорядочить парковки в столице, на них просто зарабатывают. И речь идет не о городском бюджете", – заявил Борислав Береза.

Политик объяснил, что длительное время существующие в городе парковки отдавали в управление частным операторам без проведения прозрачного аукциона. Делало это КП "Киевтранспарксервис", которое только недавно, в августе 2019 года, обязали все аукционы по передаче паркомест в аренду проводить исключительно через электронную систему ProZorro. Это решение отдельные операторы даже пытались оспорить, но суд оставил его без изменений. Кроме того, Борислав Береза ​​припомнил коммунальному предприятию, которое занимается организацией стоянок в городе, участие в рейдерстве, о чем часто писали столичные СМИ.

"Парковками в городе занимается КП "Киевтранспарксервис". Сотрудников этого коммунального предприятия неоднократно обвиняли в сотрудничестве с рейдерами: теми, кто захватывает придомовые территории, где парковки должны быть бесплатными, и делает там платные стоянки. И вот уже за то, чтобы припарковаться возле собственного дома, надо заплатить. Кроме упомянутого сотрудничества с рейдерами, в "Киевтранспарксервисе" годами практикуют нецелевое использование территорий, которые на бумаге числятся как парковки, а на самом деле – давно застроены. Или по документам стоянка бесплатная, а на самом деле давно передана оператору", – написал Береза.

Будущий кандидат в мэры Киева добавил, что проблема с парковками, особенно в центральных районах, не будет решаться до тех пор, пока не ликвидировать коррупционную составляющую. Это нужно для того, чтобы город стал зарабатывать на платных стоянках, а не только частные операторы как сейчас. Он также заявил о необходимости привлечения частных инвесторов к строительству подземных паркингов, чтобы хаотические парковки в центральных частях столицы исчезли как явление.

По данным из открытых источников, в 2019 году КП "Киевтранспарксервис" заработало на платных стоянках около 86 млн грн, впрочем в столичный бюджет в итоге дошло меньше половины - 35,7 млн грн. Такую колоссальную разницу на предприятии объяснили высокими зарплатами сотрудников.
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Топ комментарии
+2
Какие все умные, пока кандидаты.
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10.09.2020 10:47
+1
Гинекопартия-однодневка)))
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10.09.2020 10:36
+1
Человеку который каждое утро борется за место в тролейбусе не до проблем с подземными парковками.
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10.09.2020 10:43
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Гинекопартия-однодневка)))
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10.09.2020 10:36 Ответить
Человеку который каждое утро борется за место в тролейбусе не до проблем с подземными парковками.
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10.09.2020 10:43 Ответить
Перелік людей додається?
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10.09.2020 10:49 Ответить
Какие все умные, пока кандидаты.
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10.09.2020 10:47 Ответить
"Сотрудников этого коммунального предприятия неоднократно обвиняли в сотрудничестве с рейдерами: теми, кто захватывает придомовые территории, где парковки должны быть бесплатными, и делает там платные стоянки."

Це про вулицю Мечникова?))
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10.09.2020 10:58 Ответить
Ви ж не думаєте, що подібний випадок був один? Рейдерство "Київтранспарксервісу" - системне, а не одноразове. Вони більшість парковок захопили як рейдери.
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10.09.2020 12:16 Ответить
Бляхер мэр, звучит
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10.09.2020 11:48 Ответить
Дуже правильна і болюча тема. Чим більше про неї говорити - тим краще. 1) багато парковок у управлінні так званими операторами, які ніколи не чули про касовий апарат, але ціни збільшені удвічі порівняно з встановленими по місту. Далеко бігати не треба - поцікавтеся у центрі Києва (вул. Городецького). Можна тільки уявити, які там відкати крутяться. Тому передача парковок в управління це однозначно корупційна схема. 2) Евакуація авто з місць незаконного або майже незаконного паркування набула останнім часом небувалого розмаху. Із близько 1700 грн., які ви заплатите, лише 250 грн. отримає бюджет, а інше розповзається по різним підрядникам та їх кишеням. Тому така схема має всі передумови для корупції. 3) небувала діяльність про прокладенню велосипедних доріжок по місцям, де велосипедисти проізджають в кількості 1 особа за 3-5 років за рахунок зменшення місць паркування - у ланцюжку тих же старань здобути більше грошей на чорних парковках та на евакуації.
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10.09.2020 14:17 Ответить
Береза ​​объяснил, почему Киев теряет деньги на платных стоянках ------ какой Вы умный Господин Берёза, а мы ведь и не догадывались, кто нам под дверь серет.
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10.09.2020 15:05 Ответить
 
 