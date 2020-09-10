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Київ (19130) паркування (286) Береза Борислав (152)

Борислав Береза пояснив, чому Київ втрачає гроші на платних стоянках

Організувати в центрі Києва додаткові парковки без глобальних витрат для бюджету можливо, якщо мати для цього політичну волю. У чинної влади Києва її немає.

Про це політик і лідер "Екопартіі" Борислав Береза ​​написал на сторінці у Facebook.

"Для початку, можна просто прибрати незаконні МАФи та інші протиправно встановлені споруди, щоб звільнити місце. А потім треба пригадати, що місце де сьогодні знаходиться ТРЦ "Метроград" було розраховано саме під парковки. А ще в КМДА лежить проект будівництва чотирьох рівнів паркінгу під землею від Майдану до Європейської площі. Утім для таких рішень необхідна політична воля, а у команди Кличка вона відсутня. Адже замість впорядкувати стоянки у столиці на них просто заробляють. І йдеться тут не про міський бюджет", – заявив Борислав Береза.

Політик пояснив, що тривалий час існуючі в місті парковки віддавали в управління приватним операторам без проведення прозорого аукціону. Робило це КП "Київтранспарксервіс", яке тільки недавно, в серпні 2019 року, зобов'язали всі аукціони з передання паркомісць в оренду проводити виключно через електронну систему ProZorro. Це рішення окремі оператори навіть намагалися оскаржити, але суд залишив його без змін. Крім того, Борислав Береза ​​пригадав комунальному підприємству, яке займається організацією стоянок у місті, участь у рейдерстві, про що часто писали столичні ЗМІ.

"Стоянками у місті займається КП "Київтранспарксервіс". Співробітників цього комунального підприємства неодноразово звинувачували у співпраці з рейдерами: тими, хто захоплює прибудинкові території, де парковки мають бути безкоштовними, і робить там платні стоянки. І от вже за те, щоб припаркуватися біля власного будинку, треба заплатити. І цей "бізнес" в Києві вкрай популярний. Крім пригаданої співпраці з рейдерами, у "Київтранспарксервісі" роками практикують нецільове використання територій, які на папері значаться як парковки, а насправді – давно забудовані. Або по документах стоянка безкоштовна, а насправді давно передана оператору", – написав Береза.

Майбутній кандидат у мери Києва додав, що проблема з парковками, особливо в центральних районах, не вирішиться доти, поки не буде ліквідувана корупційна складова. Це потрібно для того, щоб місто стало заробляти на платних стоянках, а не тільки приватні оператори як зараз. Він також заявив про необхідність залучення приватних інвесторів до будівництва підземних паркінгів, щоб хаотичні парковки в центральних частинах столиці зникли як явище.

За даними з відкритих джерел, у 2019 році КП "Київтранспарксервіс" заробило на платних стоянках біля 86 млн грн, втім у столичний бюджет у підсумку дійшло менше половини - 35,7 млн ​​грн. Таку колосальну різницю на підприємстві пояснили високими зарплатами співробітників.
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Топ коментарі
+2
Какие все умные, пока кандидаты.
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10.09.2020 10:47
+1
Гинекопартия-однодневка)))
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10.09.2020 10:36
+1
Человеку который каждое утро борется за место в тролейбусе не до проблем с подземными парковками.
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10.09.2020 10:43
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Гинекопартия-однодневка)))
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10.09.2020 10:36 Відповісти
Человеку который каждое утро борется за место в тролейбусе не до проблем с подземными парковками.
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10.09.2020 10:43 Відповісти
Перелік людей додається?
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10.09.2020 10:49 Відповісти
Какие все умные, пока кандидаты.
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10.09.2020 10:47 Відповісти
"Сотрудников этого коммунального предприятия неоднократно обвиняли в сотрудничестве с рейдерами: теми, кто захватывает придомовые территории, где парковки должны быть бесплатными, и делает там платные стоянки."

Це про вулицю Мечникова?))
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10.09.2020 10:58 Відповісти
Ви ж не думаєте, що подібний випадок був один? Рейдерство "Київтранспарксервісу" - системне, а не одноразове. Вони більшість парковок захопили як рейдери.
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10.09.2020 12:16 Відповісти
Бляхер мэр, звучит
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10.09.2020 11:48 Відповісти
Дуже правильна і болюча тема. Чим більше про неї говорити - тим краще. 1) багато парковок у управлінні так званими операторами, які ніколи не чули про касовий апарат, але ціни збільшені удвічі порівняно з встановленими по місту. Далеко бігати не треба - поцікавтеся у центрі Києва (вул. Городецького). Можна тільки уявити, які там відкати крутяться. Тому передача парковок в управління це однозначно корупційна схема. 2) Евакуація авто з місць незаконного або майже незаконного паркування набула останнім часом небувалого розмаху. Із близько 1700 грн., які ви заплатите, лише 250 грн. отримає бюджет, а інше розповзається по різним підрядникам та їх кишеням. Тому така схема має всі передумови для корупції. 3) небувала діяльність про прокладенню велосипедних доріжок по місцям, де велосипедисти проізджають в кількості 1 особа за 3-5 років за рахунок зменшення місць паркування - у ланцюжку тих же старань здобути більше грошей на чорних парковках та на евакуації.
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10.09.2020 14:17 Відповісти
Береза ​​объяснил, почему Киев теряет деньги на платных стоянках ------ какой Вы умный Господин Берёза, а мы ведь и не догадывались, кто нам под дверь серет.
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10.09.2020 15:05 Відповісти
 
 