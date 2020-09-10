Борислав Береза пояснив, чому Київ втрачає гроші на платних стоянках
Організувати в центрі Києва додаткові парковки без глобальних витрат для бюджету можливо, якщо мати для цього політичну волю. У чинної влади Києва її немає.
Про це політик і лідер "Екопартіі" Борислав Береза написал на сторінці у Facebook.
"Для початку, можна просто прибрати незаконні МАФи та інші протиправно встановлені споруди, щоб звільнити місце. А потім треба пригадати, що місце де сьогодні знаходиться ТРЦ "Метроград" було розраховано саме під парковки. А ще в КМДА лежить проект будівництва чотирьох рівнів паркінгу під землею від Майдану до Європейської площі. Утім для таких рішень необхідна політична воля, а у команди Кличка вона відсутня. Адже замість впорядкувати стоянки у столиці на них просто заробляють. І йдеться тут не про міський бюджет", – заявив Борислав Береза.
Політик пояснив, що тривалий час існуючі в місті парковки віддавали в управління приватним операторам без проведення прозорого аукціону. Робило це КП "Київтранспарксервіс", яке тільки недавно, в серпні 2019 року, зобов'язали всі аукціони з передання паркомісць в оренду проводити виключно через електронну систему ProZorro. Це рішення окремі оператори навіть намагалися оскаржити, але суд залишив його без змін. Крім того, Борислав Береза пригадав комунальному підприємству, яке займається організацією стоянок у місті, участь у рейдерстві, про що часто писали столичні ЗМІ.
"Стоянками у місті займається КП "Київтранспарксервіс". Співробітників цього комунального підприємства неодноразово звинувачували у співпраці з рейдерами: тими, хто захоплює прибудинкові території, де парковки мають бути безкоштовними, і робить там платні стоянки. І от вже за те, щоб припаркуватися біля власного будинку, треба заплатити. І цей "бізнес" в Києві вкрай популярний. Крім пригаданої співпраці з рейдерами, у "Київтранспарксервісі" роками практикують нецільове використання територій, які на папері значаться як парковки, а насправді – давно забудовані. Або по документах стоянка безкоштовна, а насправді давно передана оператору", – написав Береза.
Майбутній кандидат у мери Києва додав, що проблема з парковками, особливо в центральних районах, не вирішиться доти, поки не буде ліквідувана корупційна складова. Це потрібно для того, щоб місто стало заробляти на платних стоянках, а не тільки приватні оператори як зараз. Він також заявив про необхідність залучення приватних інвесторів до будівництва підземних паркінгів, щоб хаотичні парковки в центральних частинах столиці зникли як явище.
За даними з відкритих джерел, у 2019 році КП "Київтранспарксервіс" заробило на платних стоянках біля 86 млн грн, втім у столичний бюджет у підсумку дійшло менше половини - 35,7 млн грн. Таку колосальну різницю на підприємстві пояснили високими зарплатами співробітників.
Будь ласка, зачекайте...
Це про вулицю Мечникова?))