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G7 (799) реформы (3946) Укроборонпром (1235) ОПК (122)

Послы стран-G7 напомнили об обязательстве Украины реформировать "Укроборонпром"

Послы стран-G7 напомнили об обязательстве Украины реформировать

Реформа "Укроборонпрома", которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины.

Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере после появления информации о возможной смене руководителя компании, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать "Укроборонпром" в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, приверженное прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех "Укроборонпрому", - отмечается в заявлении.

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Напомним, со середины 2019 года "Укроборонпром" возглавляет экс-министр экономики Айварас Абромавичус, который сменил всех заместителей и привел в госконцерн новую команду. 

Послы стран-G7 напомнили об обязательстве Украины реформировать Укроборонпром 01

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За северным поток лучше следите.
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10.09.2020 10:35 Ответить
Нагадування даремна справа. Малорос тотожен кацапу - бреше як дихає і розуміє тільки силу.
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10.09.2020 10:41 Ответить
Европейцы никак понять не могут, что в Украине никогда ничего не поменяется и не реформируется. Будут только свиньи у корыта меняться каждые 5 лет.
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10.09.2020 10:41 Ответить
А что не так? Там же сейчас великий спец Наем присутствует с зарплатой 400000 грн. При воровстве Порошенко был рост на млрд грн. При честной власти только убытки.
Как вам, свидетели секты " абы не Порошенко". Денег нет, но вы держитесь.
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10.09.2020 14:32 Ответить
А что не так? Там же сейчас великий спец Наем присутствует с зарплатой 400000 грн. При воровстве Порошенко был рост на млрд грн. При честной власти только убытки.
Как вам, свидетели секты " абы не Порошенко". Денег нет, но вы держитесь.
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10.09.2020 14:34 Ответить
 
 