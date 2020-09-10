Послы стран-G7 напомнили об обязательстве Украины реформировать "Укроборонпром"

Реформа "Укроборонпрома", которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины.

Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере после появления информации о возможной смене руководителя компании, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать "Укроборонпром" в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, приверженное прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех "Укроборонпрому", - отмечается в заявлении.

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Напомним, со середины 2019 года "Укроборонпром" возглавляет экс-министр экономики Айварас Абромавичус, который сменил всех заместителей и привел в госконцерн новую команду.