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Зеленский (19064) энергетика (2471) Зеленый тариф (78)

Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский

Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский

Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на зеленую энергетику.


Об этом во время визита на Хмельницкую АЭС заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 112.


"Что касается возобновляемой энергетики, вы знаете, какой был раньше закон, сейчас, правда, мы переголосовали закон в Верховной Раде - снизили объемы солнца и ветра", - сказал президент 9 августа.


Также он добавил, что снижение тарифов произошло благодаря компромисса между правительством и государством.
"В целом в возобновляемой энергетике на 15% по тому меморандуму, подписанному с рынком возобновляемой энергетики и руководством нашего государства, я имею в виду и Кабмин", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача Закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7млрд гривен ежегодно.


Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.


Вместе с тем, председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должно улучшить свою торговую стратегию по продаже тока на рынке электроэнергии, что позволит уменьшить задолженность за зеленую энергетику.
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Топ комментарии
+9
Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9350
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10.09.2020 10:55
+5
"Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский" - солнце и ветер были дорогими, а сейчас подешевели? https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі . Почему самые бедные в Европе украинцы платят за электроэнергию больше всех в Европе? Потому, что наши олигархи самые жадные в Европе и им плевать на украинцев? Пора с этими олигархами кончать, а то они погубят Украину и украинцев.
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10.09.2020 11:09
+3
Гражданских атсечь.
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10.09.2020 10:51
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Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9350
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10.09.2020 10:55 Ответить
Гражданских атсечь.
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10.09.2020 10:51 Ответить
И рёбра поломать!
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10.09.2020 15:51 Ответить
щас суров кончит
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10.09.2020 10:52 Ответить
А ти вже?)))
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10.09.2020 11:00 Ответить
а ты ждешь чтобы слизать?
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10.09.2020 11:01 Ответить
Який же ти веселунчик, маленький збочинець!)))
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10.09.2020 11:04 Ответить
андрушка богдан, ми не твій контингент.
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10.09.2020 11:06 Ответить
..снизили объемы солнца и ветра

==
Был у меня один пациент..Так он вручную управлял обьёмами солнечной инсоляции, ветром и волнением моря. Видать он же и научил двигать солнцем Вову-каратиста.
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10.09.2020 11:02 Ответить
"Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский" - солнце и ветер были дорогими, а сейчас подешевели? https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі . Почему самые бедные в Европе украинцы платят за электроэнергию больше всех в Европе? Потому, что наши олигархи самые жадные в Европе и им плевать на украинцев? Пора с этими олигархами кончать, а то они погубят Украину и украинцев.
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10.09.2020 11:09 Ответить
" https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі .'
ЛОж, киздёж и провокация. В Украине мизерные цены на электричество. Шоб вы платили столько, сколько платят в тех же НЛ, вы б о**ели.
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10.09.2020 12:13 Ответить
Теж саме в Франції.Не знаю звідки такі експерти))
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10.09.2020 16:21 Ответить
брехати не вагони грузити. Брехло, іди дупу свого хозяїна оближи.
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10.09.2020 14:43 Ответить
Кодлан Коломойского разрушает Украину методично, дружно, энергично. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс./.03.07.20 Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России./ Но виноваты "Роттердам+" и зелёная энергетика-утверждают слуги народа Коломойского. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%. Как только их уберут тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час уменьшится в разы. Так сразу. Впаривают слуги.
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10.09.2020 12:01 Ответить
когда клоун готовит пошамать, у повар управляет кораблем с 40 миллионами пассажиров - итог известен... провал...
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10.09.2020 13:46 Ответить
Придурок, зеленява-пісюнява музикальна! Ціну будь-якої енергії має вирішувати ринок. Держава має регулювати лише компенсації за енергію, виробництво та споживаня якої вона хоче заохотити. Всі корупційні ахметівські "зелені" закони мають бути відкликані як корупційні, та замінені відповідними до світової практики.
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10.09.2020 13:57 Ответить
И во сколько раз тариф для Ахметова выше, чем для государственных АЭС?
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10.09.2020 17:36 Ответить
 
 