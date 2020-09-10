УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини
4 794 18
Зеленський (22456) енергетика (2486) Зелений тариф (416)

Україна знизила вартість сонячної і вітрової енергії, - Зеленський

Україна знизила вартість сонячної і вітрової енергії, - Зеленський

Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами у відновлювану енергетику зі скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на зелену енергетику.

Про це під час візиту на Хмельницьку АЕС заявив президент України Володимир Зеленський, передає 112.

"Що стосується відновлюваної енергетики, ви знаєте, який був раніше закон, зараз, правда, ми переголосували закон в Верховній Раді - знизили об’єми сонця і вітру", - сказав президент 9 серпня. Також він додав, що зниження тарифів відбулося завдяки знаходженню компромісу між урядом та державою. "В цілому у відновлюваній енергетиці на 15% згідно того меморандуму, який підписано було з ринком відновлюваної енергетики і керівництвом нашої держави, я маю на увазі і Кабміну", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 1 серпня набрав чинності Закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання Закону реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та інвесторами у ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Ці норми дозволять економити державі 7 мільярдів гривень щорічно.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Окрім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решту 60% у 2021 році.

В кінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленої" генерацією боргів. Разом з тим, голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вваає, що державне підприємство "Гарантований покупець" має покращити свою торгову стратегію з продажу струму на ринку електроенергії, що дозволить зменшити заборгованість за зелену енергетику.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9350
показати весь коментар
10.09.2020 10:55
+5
"Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский" - солнце и ветер были дорогими, а сейчас подешевели? https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі . Почему самые бедные в Европе украинцы платят за электроэнергию больше всех в Европе? Потому, что наши олигархи самые жадные в Европе и им плевать на украинцев? Пора с этими олигархами кончать, а то они погубят Украину и украинцев.
показати весь коментар
10.09.2020 11:09
+3
Гражданских атсечь.
показати весь коментар
10.09.2020 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9350
показати весь коментар
10.09.2020 10:55 Відповісти
Гражданских атсечь.
показати весь коментар
10.09.2020 10:51 Відповісти
И рёбра поломать!
показати весь коментар
10.09.2020 15:51 Відповісти
щас суров кончит
показати весь коментар
10.09.2020 10:52 Відповісти
А ти вже?)))
показати весь коментар
10.09.2020 11:00 Відповісти
а ты ждешь чтобы слизать?
показати весь коментар
10.09.2020 11:01 Відповісти
Який же ти веселунчик, маленький збочинець!)))
показати весь коментар
10.09.2020 11:04 Відповісти
андрушка богдан, ми не твій контингент.
показати весь коментар
10.09.2020 11:06 Відповісти
..снизили объемы солнца и ветра

==
Был у меня один пациент..Так он вручную управлял обьёмами солнечной инсоляции, ветром и волнением моря. Видать он же и научил двигать солнцем Вову-каратиста.
показати весь коментар
10.09.2020 11:02 Відповісти
"Украина снизила стоимость солнечной и ветровой энергии, - Зеленский" - солнце и ветер были дорогими, а сейчас подешевели? https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі . Почему самые бедные в Европе украинцы платят за электроэнергию больше всех в Европе? Потому, что наши олигархи самые жадные в Европе и им плевать на украинцев? Пора с этими олигархами кончать, а то они погубят Украину и украинцев.
показати весь коментар
10.09.2020 11:09 Відповісти
" https://dilo.net.ua/ekonomika/v-********-najvyshha-tsina-na-***************-v-yevropi/#_blank В Україні найвища ціна на електроенергію в Європі .'
ЛОж, киздёж и провокация. В Украине мизерные цены на электричество. Шоб вы платили столько, сколько платят в тех же НЛ, вы б о**ели.
показати весь коментар
10.09.2020 12:13 Відповісти
Теж саме в Франції.Не знаю звідки такі експерти))
показати весь коментар
10.09.2020 16:21 Відповісти
брехати не вагони грузити. Брехло, іди дупу свого хозяїна оближи.
показати весь коментар
10.09.2020 14:43 Відповісти
Кодлан Коломойского разрушает Украину методично, дружно, энергично. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс./.03.07.20 Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России./ Но виноваты "Роттердам+" и зелёная энергетика-утверждают слуги народа Коломойского. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%. Как только их уберут тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час уменьшится в разы. Так сразу. Впаривают слуги.
показати весь коментар
10.09.2020 12:01 Відповісти
когда клоун готовит пошамать, у повар управляет кораблем с 40 миллионами пассажиров - итог известен... провал...
показати весь коментар
10.09.2020 13:46 Відповісти
Придурок, зеленява-пісюнява музикальна! Ціну будь-якої енергії має вирішувати ринок. Держава має регулювати лише компенсації за енергію, виробництво та споживаня якої вона хоче заохотити. Всі корупційні ахметівські "зелені" закони мають бути відкликані як корупційні, та замінені відповідними до світової практики.
показати весь коментар
10.09.2020 13:57 Відповісти
И во сколько раз тариф для Ахметова выше, чем для государственных АЭС?
показати весь коментар
10.09.2020 17:36 Відповісти
 
 