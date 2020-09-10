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Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР". ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправные действия должностных лиц Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области по легализации боевиков террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов Главного управления ГМС Украины.

Контрразведчики и следователи СБ Украины установили, что должностные лица госслужбы оформляли документы украинского образца, в частности загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина. Задокументировано, что среди "клиентов" были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической организации "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения.

Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков ДНР 01

В ходе проведения обысков в офисных помещениях сервисных центров и миграционной службы правоохранители изъяли формы, которые были заполнены на участников НВФ и хранятся в архивах и электронных реестрах. По решению суда, бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными. Во время следственных действий также были обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имена лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведчики СБУ раскрыли схему легализации россиян в Украине: стоимость "услуг" составляла $5 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области проводят процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков ДНР 02
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+16
Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР" - Цензор.НЕТ 9482
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10.09.2020 11:00
+6
Самый коррумпированный орган - МВД.
И никакие реформы ему не помогут.
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10.09.2020 11:00
+6
Палишся! 😊 Це вчорашня методика для ольгінських. На неї вже є відповідь кіборгів. Теж вчорашня. Вони пропонують таким, як ты таку дурню не писати, якщо дбаєш про здоров'я. 😁
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10.09.2020 11:10
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Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР" - Цензор.НЕТ 9482
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10.09.2020 11:00 Ответить
Ганьба!
Така ж сама, коли Моторило і КО перевіряли кишені наших воїнів, коли пропускали їх до Донецького аеропорту.
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10.09.2020 11:02 Ответить
Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР" - Цензор.НЕТ 7355
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10.09.2020 11:06 Ответить
Більшого приниження України придумати важко.
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10.09.2020 11:42 Ответить
ЦІКАВО ЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ШОБЛОМ ПОДІЛЯЄ ДУМКУ ПУШИЛІНА, ЩО НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ НЕЗАКОНІ УКРІПЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВСУ, ВІН МАБУТЬ ІЗ СВОЇМИ ОДНОДУМЦЯМИ ЯК І ПУШИЛІН ВВАЖАЄ УКРАЇНЦІВ НЕ ЗАХИСНИКАМИ А ЗАГАРБНИКАМИ СВОЄЇ ЗЕМЛІ.
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10.09.2020 12:08 Ответить
Палишся! 😊 Це вчорашня методика для ольгінських. На неї вже є відповідь кіборгів. Теж вчорашня. Вони пропонують таким, як ты таку дурню не писати, якщо дбаєш про здоров'я. 😁
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10.09.2020 11:10 Ответить
Ага. Вчора почали намагатися перебити тему державної зради зеленського моторолою.
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10.09.2020 11:14 Ответить
Я маю пречудову пам'ять, і пам'ятаю відео коли сепари пропускали наших військових із розібраними автоматами,і дивились, щоб у них було не більше двох магазинів набоїв.
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10.09.2020 11:14 Ответить
У новому терміналі, пам'ятливий, наші були В ОТОЧЕННІ! і це ми проїжджали через їхні!!!! порядки, а не вони через наші. І причому таким чином ми утримували позиції і крошили тих підерасів Моторили на дрібну капусту. І робилося це, щоб можна було без втрат провести ротацію. Ти різницю бачиш, чи ні? Троляка кацапська.
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10.09.2020 11:21 Ответить
А у чому справа, що було те було, і не треба росказувати що ті що зараз гівно, а ми цаца були.
Кожен був і є на своєму місці, кожен виконує те що потрібно тоді і зараз начасі.
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10.09.2020 11:27 Ответить
І що? Була зрада, така як зараз? Чого петляєш? Різницю між нашими на їхніх позиціях і їхніми на наших бачиш?
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10.09.2020 11:29 Ответить
Ви виграли війну? За шість років що зроблено? Спочатку п'ятий розказував про "безальтернаитівність Мінського процесу", якій він особисто підписав, а зараз валає "ні капітуляції".
Шостий хоче з'їхати с тих "домовленостей", тому треба показати усю їхню недолугість і невиконанність. Тому й йдуть на виконання їх забаганок. Що ви думаєте сепари не знають розташування тих позіцій? Хай йдуть дивляться, і заткнуть свої пельки, бо сказати буде нічого.
І ще, за тиждень можно переробити усе, що побачать вони там.
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10.09.2020 11:38 Ответить
Коли в твій дім приходить твій ворог і перевертає все верх дном а ти стоїш і скавучиш, що ти " хочеш з'їхати с тих "домовленостей", то ти не показуєш усю їхню недолугість і невиконанність а лише те, що ти без яєць, нікчкема і що тебе можна і потрібно нагинати далі.
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10.09.2020 11:45 Ответить
Як добре писать з Польші. Чим далі від війни, тим більше хочуть воювати.
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10.09.2020 11:49 Ответить
Тільки дурень таке "меле" як ти!
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10.09.2020 12:07 Ответить
А ХТО ТОБІ ВАСЯ СКАЗАВ ЩО ПУТІНЦІ НАВІТЬ ЯК ТИ І ЗЕЛЕНСЬКИМ ПІДІЙМЕШ РУКИ,ПЕРЕСТАНУТЬ ВБИВАТИ І ГРАБИТИ УКРАЇНЦІВ, ІНШИМИ СЛОВАМИ ПРОДОВЖУВАТИ ВІЙНУ, ЦІКАВО ХТО СКАЗАВ ТАК ЩО ТИ ПОВІРИВ,А МОЖЕ ТИ І НЕ БУВ УКРАЇНСЬКИМ ВАСЯ.
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10.09.2020 12:15 Ответить
Кацап, чи підкацапник - значення не має. Це з о з'їзати хоче? Зєля? Домовляючись таємно, як злодій? Допускаючи ворогів на позиції? А не хочеш поїхати і ща тиждень все поміняти? А ураження розвіданих позицій може відбутися не через тиждень, а негайно, бо кацапський генерал щаявить, що Пушиліна був правий і потрібно нанести вогневе ураження? І про аеропорт і Моторола. Судячи по твоїй борщоті, ти б через сепарські бойові порядки їхав не лише з автоматом і двома магазинами, а ше й на танку з причепленим ЗРСО і хлібовозкою з мобільним магазином. Які ви ю, ироляки гидкі, коли поріврюєте те, що порівнювати взагалі не можна. І ще. Це я пишу не для тебе. Бо підозрюю, що ти і так все чудово знаєш і розумієш. Це я пишу для зелених овець, які ведуться на вашу пропаганду.
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10.09.2020 11:50 Ответить
Я тебе розумію і не осуджую, в тебе таке бачення, є інші.
Як що сидіння в окопі шість років нічого не вирішує, треба шукати інші шляхи. Бо Україна зараз зв'язана по рукам і ногам "Мінськими домовленнястями" які вимогають виконати "європейські партнери", і як що Україна зараз піде на есколацію конфлікту, то лишиться підтримки з боку Заходу, бо уся відповідальність зриву буде цілком на Україні.
Як що будуть переглянуті "Минські домовленості", то МОЖЕ Україна матиме розв'зані руки, тому ми маємо пройти цей шлях.
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10.09.2020 11:59 Ответить
Ти особисто скільки років в окопі сидів, що так змучився? І ще. По Ізраїль ти чув? Вони в оточенні ворожих держав вже понад 50 років. І так, сидять в окопах. Але живуть краще в рази, ніж ті, хто засипав окопи і пішов на умови ворога.
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10.09.2020 12:20 Ответить
Память, это хорошо, только вот некоторые танкисты, уверены, что это методички.
Нет, ребята, тот позор 2015 года похлеще этого будет.
https://www.youtube.com/watch?v=YIWLYyAJjeU Ротация «киборгов» под наблюдением боевиков
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10.09.2020 11:44 Ответить
Инспекция должно стать вдоль всей Линии разграничения это отрубание голов таким как Кравчук таким вот сотрудникам Госмиграционной службы и онным которые хотят сразу делать испражнения в оба а то и три унитаза....
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10.09.2020 11:02 Ответить
Полутонов больше нет: гауляйтеры Кремля сбросили последние маски

https://www.youtube.com/watch?v=QkMcq37kVeQ
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10.09.2020 11:10 Ответить
Самый коррумпированный орган - МВД.
И никакие реформы ему не помогут.
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10.09.2020 11:00 Ответить
Знаю точно, что когда Захарченко после налоговой возглавил МВД, он в министерство миграции перевёл много бывших ментов . Там хоз отдел возглавила женщина, имеющая отношение к генералу МВД, живущему в ОАЭ и построившему под Киевом фабрику по паспортам , потом она была коммерческим директором полиграф Украина. А вообще постоянно живет в Москве с мужем. Вот она и делала многим кацапам паспорта украинские. Потому не удивляюсь , что паспорта продолжают делать за гроши , пока министр развлекается с дамой с с собачкой
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10.09.2020 11:18 Ответить
Они (миграционное ведомство) так и продают гражданство Украины и внж. Это нам, гражданам Украины, очереди и законы; тем, кто платит, все - в течение недели.
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10.09.2020 11:41 Ответить
Вот нашла

https://genshtab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA.jpg Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків "ДНР" - Цензор.НЕТ 3308
Заместитель председателя Миграционной службы. Народный депутат Украины V, VI созывов, член https://genshtab.info/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3) Партии регионов https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rada-1 [1] , куратор https://genshtab.info/%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1 ЕДАПС .
Старый материал

Регионал-депутат Василий Грицак связан с консорциумом «ЕДАПС» - крупнейшим производителем идентификационных документов с высокой степенью защиты и информационных систем. Сам генерал заявляет, что лоббирует интересы не консорциума, а паспортной системы страны.
Значительное число скандалов, связанных с консорциумом «ЕДАПС», объясняется количеством направлений, по которым работает консорциум, и агрессивностью маркетинговой политики собственников.
«ЕДАПС» в настоящее время занял лидирующие позиции в следующих отраслях:Производство документов строгой отчетности и идентификационных документов.
Объем этого рынка ежегодно растет: только в 2009 году консорциум получил заказы от государства на 560 миллионов гривен. Большая часть правительственных учреждений и ведомств размещают заказы на предприятиях «ЕДАПСа».Производство защитных элементов, прежде всего голографических, на акцизные и лицензионные марки.Производство банковских карт.
«ЕДАПС» выпускает около 400 миллионов банковских карт в год, занимая 98% этого рынка в Украине и принимая многочисленные заказы из-за рубежа.Проекты, связанные с разработкой и поставкой систем автоматизированного управления, информационных систем, работа с базами данных.https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-grycak5-8 [8]
Ссылка https://genshtab.info/Грицак,_Василий_Николаевич
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10.09.2020 12:32 Ответить
Карьера Грицака резко пошла на взлет после того, как он женился на племяннице https://genshtab.info/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонида Кравчука , Элеоноре Аркадьевне.
В милиции он работал на СДПУ(о) под https://genshtab.info/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчуком и Суркисом. Его обвиняли в получениях многомиллионных «откатов» во время работы в руководстве департаментом ресурсно-материального обеспечения МВД.
Грицак лично участвовал в рейдерском захвате государственного предприятия «Харьковский электромеханический завод». Два антигероя нашего времени экс-мер Харькова https://genshtab.info/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Добкин и действующий мер https://genshtab.info/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадий Кернес в телефонном режиме обсуждали варианты «помощи» Василию Грицаку в вопросе землеотвода, попутно возмущаясь генеральским хамством и наглостью, приводя в адрес нардепа красочные нецензурные эпитеты. https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-grycak3-6 [6]
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10.09.2020 12:33 Ответить
Про хозяина ЕДАПС

Юрий Сидоренко еще с конца 80-х был связан с преступными лидерами Киева и зарубежья. У него существовал совместный бизнес с киевскими мафиози https://genshtab.info/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF Черепом и https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвой , международным мафиози https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Семеном Могилевичем и представителем Солнцевской группировки Васильевым. В середине 90-х группа https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Могилевича -Сидоренко установила бизнес-контакты с коммерческими структурами https://genshtab.info/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григория Суркиса - в сфере фармации. Они освоили многоприбыльное дело экспорта медикаментов. Если помните, в списке предприятий, соучредителем или руководителем которых является Николай Онищук, значилось столичное ООО «Фитофармацевтическая фирма «Лидия и К»? Таким образом, становится ясно, откуда у юриста и специалиста в нефтегазовом бизнесе появилась тяга к торговле таблетками. И не только таблетками.
В мае 1994 года было совершено покушение на народного депутата, президента концерна «Украгротехсервис» Владимира Бортника. Главной версией следствия был «заказ» на Бортника, дабы перехватить выгодные заказы на закупку сельхозтехники. Преступление до сих пор не раскрыто. Любопытно, что уже 5 сентября 1994 года против Сидоренко возбудили уголовное дело в связи с хищением без малого 20 млн.долл. со счетов «Украгротехсервиса». Кроме того, против Сидоренко было возбуждено уголовное дело в связи с финансовым аферами вокруг «Дамиана-банка». С того момента г-н Сидоренко пребывает в изгнании: сначала в швейцарской тюрьме, потом - в на дорогой вилле в Арабских Эмиратах.
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10.09.2020 12:35 Ответить
ЕДАПС
Группа https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Могилевича -Сидоренко вышла на руководство МВД в лице начальника департамента ресурсного обеспечения МВД https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василия Грицака . Поддержку совместному проекту оказал министр Белоконь. В схему включили ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». Так была создана структура, через которую из Украины выводились колоссальные средства.
Против Сидоренко и его партнеров по голографическому бизнесу в общей сложности возбуждено шесть уголовных дел. Самое громкое из них появилось в июле 2005 года и касается обстоятельств заключения договора между «Полиграфкомбинатом Украина» и «СП «Голография». Как живописала пресса по поводу этой аферы, предприятию, контролируемому из-за рубежа и основанному швейцарской компанией без тендера и заключения спецслужб, собирались передать право на печать зарубежных паспортов граждан Украины. Кстати, с учетом выборов информация, которой располагает ЕДАПС, имеет стратегический характер.
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10.09.2020 12:37 Ответить
Ссылка https://genshtab.info/Грицак,_Василий_Николаевич
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10.09.2020 12:39 Ответить
Коммерческой структурой собраны без преувеличения персональные данные на всех граждан страны, на весь бизнес. Предполагаю, каков доход от продажи этой информации, за которой в ЕДАПС "ныряют" все, кто готов платить.
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10.09.2020 13:12 Ответить
Увы, еще одно подтверждение, что СБУ - это контора по крышеванию нечестного бизнеса, криминала, выполнению грязных заказов политиков. Ну а в свободное от этих делишек время: торговля госсекретами, крышевание проституции, торговли наркотиками, незаконной миграции, работорговлей, продажа госсекретов, работа по построению своего "экономического фундамента". Только непонятно, почему все это за деньги налогоплательщиков? почему при этом используются технические средства и возможности, предоставленные государством за деньги госбюджета для борьбы с противником?
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10.09.2020 13:09 Ответить
ты не прав - самый коррумпированный похоже - администрация президента. Откуда идут указания по ТКГ в т ч.
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10.09.2020 11:28 Ответить
це до якого ж ступеню морального зубожіння треба дійти, щоб воювати проти України, а потім їхати в неї жити?
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10.09.2020 11:06 Ответить
До чого тут мораль? Узкій мир, це руйнація. Все розікрали, знищили. А жерти хочеться.
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10.09.2020 11:18 Ответить
. Лір! А я подумав, що на кінець то Зєлю взяли з Єрмаком, чи хоча б Кравчука з Фокіним. 😏
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10.09.2020 11:06 Ответить
Ми скажемо безпеці "Браво"!
Це ж Офісу лиш суверенне право.
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10.09.2020 11:08 Ответить
Отдыхала осенью в Рогашке Словения . За соседним столиком Сидела семья - муж жена и свекровь . По одежде и разговорам - явно восток Украины. Внешность мужчины (35-40 лет) - типичный боевик. Учитывая цену курорта - такие деньги надо где-то зарабатывать
В Словакии на курсах часто встречаю женщин , которые говорят что с Украины. Когда спрашиваешь откуда- начинают вести себя странно .

Так что боевики потихоньку вывозят семьи в Европу при помощи министерства миграции
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10.09.2020 11:10 Ответить
100% ! Мне уже противно встречать эти рожи в Польше, Литве, Эстонии, Испании, Словакии и Словении. И всегда оказывается, что это "беженцы", "у них там война", только вот откуда деньги на приобретении жилья, авто, на образ жизни, далекий от "сиротского". И то, что био-загранспарта, как и до войны, через тех же людей в Донецке, они все также делают за два-три дня (через Киев, Славянск, Константиновку, Мариуполь) секрет только для СБУ.
Страна, где все продается и все покупается. Источник: одна из "беженок" в Кракове, сама делала так же.
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10.09.2020 11:39 Ответить
А мы хотим что бы дети по утрам в школе гимн пели!!! Депутаты Кивы и Медвечуки,таможеники , судьи , пограничники тоже -нормально устроились!!! А дети гимн поют!!!
ЭТО ЦИРК!!!!!
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10.09.2020 11:11 Ответить
кравчук врал всю жизнь, как и зеленский. он сделал Украину беднейшей страной в регионе. все его "политические проекты" были провальными - от кпсс до "не так!",etc. как можно было это пресмыкающееся назначить на переговоры? - это мог сделать только враг Украины.
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10.09.2020 11:14 Ответить
Начали чухаться с опозданием на шесть лет. Во времена Порошенко пану Грицаку из СБУ сколько раз докладывали: Пенсионные фонды Донецкой и Луганской области за деньги просто продают право на пенсию тем же "оркам" и "ополченцам". В банках при выдаче банковских карточек делается фотография клиента, а вот в пенсионном фонде все на уровне "честного слова". Хотя и сейчас нетрудно провести полный аудит документов и оснований по которым оформлялись и назначались пенсии донбасским переселенцам, много интересного откроется.
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10.09.2020 11:33 Ответить
При ПАП работала система,,Аркан"..по отлову и индеyтификации орков и их пособников..сейчас ее отключиkи и ,,маємо не шо маємо"
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10.09.2020 11:37 Ответить
Именно при Порошенко действовала система "Аркан" и были результаты по их отлову.А теперь Зеленский раздает паспорта всем кому попадя!Он пособник Рашки однозначно!Гнать его надо!
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10.09.2020 12:02 Ответить
Цікаво чи дочекаємося ми суду?
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10.09.2020 11:34 Ответить
В офіс Президента загляньте- там всі схеми!
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10.09.2020 12:23 Ответить
 
 