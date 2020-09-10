Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР". ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправные действия должностных лиц Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области по легализации боевиков террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали незаконную деятельность сотрудников трех территориальных сервисных центров и одного из райотделов Главного управления ГМС Украины.

Контрразведчики и следователи СБ Украины установили, что должностные лица госслужбы оформляли документы украинского образца, в частности загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры и без личного присутствия гражданина. Задокументировано, что среди "клиентов" были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической организации "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения.

В ходе проведения обысков в офисных помещениях сервисных центров и миграционной службы правоохранители изъяли формы, которые были заполнены на участников НВФ и хранятся в архивах и электронных реестрах. По решению суда, бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными. Во время следственных действий также были обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имена лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений.

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Сейчас следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области проводят процессуальные действия. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.



Фото: сайт СБУ