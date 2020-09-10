Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків "ДНР". ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправні дії посадовців Державної міграційної служби України у Донецькій області з легалізації бойовиків терористичної організації "ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів Головного управління ДМС України.
Контррозвідники та слідчі СБ України встановили, що посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу з порушенням існуючої процедури та без особистої присутності громадянина. Задокументовано, що серед "клієнтів" були чиновники окупаційної адміністрації та бойовики терористичної "ДНР", які ніколи не перетинали лінію розмежування.
У ході проведення обшуків в офісних приміщеннях сервісних центрів та міграційної служби правоохоронці вилучили форми, які були заповнені на учасників НЗФ і зберігаються в архівах та електронних реєстрах. За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними. Під час слідчих дій також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток, медичних довідок на ім’я осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів.
Наразі слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводять процесуальні дії. Встановлюються всі обставини протиправної діяльності.
Фото: сайт СБУ
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Така ж сама, коли Моторило і КО перевіряли кишені наших воїнів, коли пропускали їх до Донецького аеропорту.
Кожен був і є на своєму місці, кожен виконує те що потрібно тоді і зараз начасі.
Шостий хоче з'їхати с тих "домовленостей", тому треба показати усю їхню недолугість і невиконанність. Тому й йдуть на виконання їх забаганок. Що ви думаєте сепари не знають розташування тих позіцій? Хай йдуть дивляться, і заткнуть свої пельки, бо сказати буде нічого.
І ще, за тиждень можно переробити усе, що побачать вони там.
Як що сидіння в окопі шість років нічого не вирішує, треба шукати інші шляхи. Бо Україна зараз зв'язана по рукам і ногам "Мінськими домовленнястями" які вимогають виконати "європейські партнери", і як що Україна зараз піде на есколацію конфлікту, то лишиться підтримки з боку Заходу, бо уся відповідальність зриву буде цілком на Україні.
Як що будуть переглянуті "Минські домовленості", то МОЖЕ Україна матиме розв'зані руки, тому ми маємо пройти цей шлях.
Нет, ребята, тот позор 2015 года похлеще этого будет.
https://www.youtube.com/watch?v=YIWLYyAJjeU Ротация «киборгов» под наблюдением боевиков
https://www.youtube.com/watch?v=QkMcq37kVeQ
И никакие реформы ему не помогут.
https://genshtab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA.jpg
Заместитель председателя Миграционной службы. Народный депутат Украины V, VI созывов, член https://genshtab.info/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3) Партии регионов https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rada-1 [1] , куратор https://genshtab.info/%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1 ЕДАПС .
Старый материал
Регионал-депутат Василий Грицак связан с консорциумом «ЕДАПС» - крупнейшим производителем идентификационных документов с высокой степенью защиты и информационных систем. Сам генерал заявляет, что лоббирует интересы не консорциума, а паспортной системы страны.
Значительное число скандалов, связанных с консорциумом «ЕДАПС», объясняется количеством направлений, по которым работает консорциум, и агрессивностью маркетинговой политики собственников.
«ЕДАПС» в настоящее время занял лидирующие позиции в следующих отраслях:Производство документов строгой отчетности и идентификационных документов.
Объем этого рынка ежегодно растет: только в 2009 году консорциум получил заказы от государства на 560 миллионов гривен. Большая часть правительственных учреждений и ведомств размещают заказы на предприятиях «ЕДАПСа».Производство защитных элементов, прежде всего голографических, на акцизные и лицензионные марки.Производство банковских карт.
«ЕДАПС» выпускает около 400 миллионов банковских карт в год, занимая 98% этого рынка в Украине и принимая многочисленные заказы из-за рубежа.Проекты, связанные с разработкой и поставкой систем автоматизированного управления, информационных систем, работа с базами данных.https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-grycak5-8 [8]
Ссылка https://genshtab.info/Грицак,_Василий_Николаевич
В милиции он работал на СДПУ(о) под https://genshtab.info/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчуком и Суркисом. Его обвиняли в получениях многомиллионных «откатов» во время работы в руководстве департаментом ресурсно-материального обеспечения МВД.
Грицак лично участвовал в рейдерском захвате государственного предприятия «Харьковский электромеханический завод». Два антигероя нашего времени экс-мер Харькова https://genshtab.info/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Добкин и действующий мер https://genshtab.info/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадий Кернес в телефонном режиме обсуждали варианты «помощи» Василию Грицаку в вопросе землеотвода, попутно возмущаясь генеральским хамством и наглостью, приводя в адрес нардепа красочные нецензурные эпитеты. https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-grycak3-6 [6]
Юрий Сидоренко еще с конца 80-х был связан с преступными лидерами Киева и зарубежья. У него существовал совместный бизнес с киевскими мафиози https://genshtab.info/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF Черепом и https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвой , международным мафиози https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Семеном Могилевичем и представителем Солнцевской группировки Васильевым. В середине 90-х группа https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Могилевича -Сидоренко установила бизнес-контакты с коммерческими структурами https://genshtab.info/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григория Суркиса - в сфере фармации. Они освоили многоприбыльное дело экспорта медикаментов. Если помните, в списке предприятий, соучредителем или руководителем которых является Николай Онищук, значилось столичное ООО «Фитофармацевтическая фирма «Лидия и К»? Таким образом, становится ясно, откуда у юриста и специалиста в нефтегазовом бизнесе появилась тяга к торговле таблетками. И не только таблетками.
В мае 1994 года было совершено покушение на народного депутата, президента концерна «Украгротехсервис» Владимира Бортника. Главной версией следствия был «заказ» на Бортника, дабы перехватить выгодные заказы на закупку сельхозтехники. Преступление до сих пор не раскрыто. Любопытно, что уже 5 сентября 1994 года против Сидоренко возбудили уголовное дело в связи с хищением без малого 20 млн.долл. со счетов «Украгротехсервиса». Кроме того, против Сидоренко было возбуждено уголовное дело в связи с финансовым аферами вокруг «Дамиана-банка». С того момента г-н Сидоренко пребывает в изгнании: сначала в швейцарской тюрьме, потом - в на дорогой вилле в Арабских Эмиратах.
Группа https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Могилевича -Сидоренко вышла на руководство МВД в лице начальника департамента ресурсного обеспечения МВД https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василия Грицака . Поддержку совместному проекту оказал министр Белоконь. В схему включили ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». Так была создана структура, через которую из Украины выводились колоссальные средства.
Против Сидоренко и его партнеров по голографическому бизнесу в общей сложности возбуждено шесть уголовных дел. Самое громкое из них появилось в июле 2005 года и касается обстоятельств заключения договора между «Полиграфкомбинатом Украина» и «СП «Голография». Как живописала пресса по поводу этой аферы, предприятию, контролируемому из-за рубежа и основанному швейцарской компанией без тендера и заключения спецслужб, собирались передать право на печать зарубежных паспортов граждан Украины. Кстати, с учетом выборов информация, которой располагает ЕДАПС, имеет стратегический характер.
Це ж Офісу лиш суверенне право.
В Словакии на курсах часто встречаю женщин , которые говорят что с Украины. Когда спрашиваешь откуда- начинают вести себя странно .
Так что боевики потихоньку вывозят семьи в Европу при помощи министерства миграции
Страна, где все продается и все покупается. Источник: одна из "беженок" в Кракове, сама делала так же.
ЭТО ЦИРК!!!!!