УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
10 675 51
бойовик (3414) контррозвідка (469) Правоохоронні органи (2699) СБУ (12516) силовики (2512) легалізація (142) ДМС (61)

Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків "ДНР". ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправні дії посадовців Державної міграційної служби України у Донецькій області з легалізації бойовиків терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів Головного управління ДМС України.

Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків ДНР 01

Контррозвідники та слідчі СБ України встановили, що посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу з порушенням існуючої процедури та без особистої присутності громадянина. Задокументовано, що серед "клієнтів" були чиновники окупаційної адміністрації та бойовики терористичної "ДНР", які ніколи не перетинали лінію розмежування.

У ході проведення обшуків в офісних приміщеннях сервісних центрів та міграційної служби правоохоронці вилучили форми, які були заповнені на учасників НЗФ і зберігаються в архівах та електронних реєстрах. За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними. Під час слідчих дій також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток, медичних довідок на ім’я осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість "послуг" становила $5 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводять процесуальні дії. Встановлюються всі обставини протиправної діяльності.

Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків ДНР 02

Фото: сайт СБУ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР" - Цензор.НЕТ 9482
показати весь коментар
10.09.2020 11:00
+6
Самый коррумпированный орган - МВД.
И никакие реформы ему не помогут.
показати весь коментар
10.09.2020 11:00
+6
Палишся! 😊 Це вчорашня методика для ольгінських. На неї вже є відповідь кіборгів. Теж вчорашня. Вони пропонують таким, як ты таку дурню не писати, якщо дбаєш про здоров'я. 😁
показати весь коментар
10.09.2020 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР" - Цензор.НЕТ 9482
показати весь коментар
10.09.2020 11:00 Відповісти
Ганьба!
Така ж сама, коли Моторило і КО перевіряли кишені наших воїнів, коли пропускали їх до Донецького аеропорту.
показати весь коментар
10.09.2020 11:02 Відповісти
Контрразведка СБУ блокировала механизм легализации боевиков "ДНР" - Цензор.НЕТ 7355
показати весь коментар
10.09.2020 11:06 Відповісти
Більшого приниження України придумати важко.
показати весь коментар
10.09.2020 11:42 Відповісти
ЦІКАВО ЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ШОБЛОМ ПОДІЛЯЄ ДУМКУ ПУШИЛІНА, ЩО НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ НЕЗАКОНІ УКРІПЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВСУ, ВІН МАБУТЬ ІЗ СВОЇМИ ОДНОДУМЦЯМИ ЯК І ПУШИЛІН ВВАЖАЄ УКРАЇНЦІВ НЕ ЗАХИСНИКАМИ А ЗАГАРБНИКАМИ СВОЄЇ ЗЕМЛІ.
показати весь коментар
10.09.2020 12:08 Відповісти
Палишся! 😊 Це вчорашня методика для ольгінських. На неї вже є відповідь кіборгів. Теж вчорашня. Вони пропонують таким, як ты таку дурню не писати, якщо дбаєш про здоров'я. 😁
показати весь коментар
10.09.2020 11:10 Відповісти
Ага. Вчора почали намагатися перебити тему державної зради зеленського моторолою.
показати весь коментар
10.09.2020 11:14 Відповісти
Я маю пречудову пам'ять, і пам'ятаю відео коли сепари пропускали наших військових із розібраними автоматами,і дивились, щоб у них було не більше двох магазинів набоїв.
показати весь коментар
10.09.2020 11:14 Відповісти
У новому терміналі, пам'ятливий, наші були В ОТОЧЕННІ! і це ми проїжджали через їхні!!!! порядки, а не вони через наші. І причому таким чином ми утримували позиції і крошили тих підерасів Моторили на дрібну капусту. І робилося це, щоб можна було без втрат провести ротацію. Ти різницю бачиш, чи ні? Троляка кацапська.
показати весь коментар
10.09.2020 11:21 Відповісти
А у чому справа, що було те було, і не треба росказувати що ті що зараз гівно, а ми цаца були.
Кожен був і є на своєму місці, кожен виконує те що потрібно тоді і зараз начасі.
показати весь коментар
10.09.2020 11:27 Відповісти
І що? Була зрада, така як зараз? Чого петляєш? Різницю між нашими на їхніх позиціях і їхніми на наших бачиш?
показати весь коментар
10.09.2020 11:29 Відповісти
Ви виграли війну? За шість років що зроблено? Спочатку п'ятий розказував про "безальтернаитівність Мінського процесу", якій він особисто підписав, а зараз валає "ні капітуляції".
Шостий хоче з'їхати с тих "домовленостей", тому треба показати усю їхню недолугість і невиконанність. Тому й йдуть на виконання їх забаганок. Що ви думаєте сепари не знають розташування тих позіцій? Хай йдуть дивляться, і заткнуть свої пельки, бо сказати буде нічого.
І ще, за тиждень можно переробити усе, що побачать вони там.
показати весь коментар
10.09.2020 11:38 Відповісти
Коли в твій дім приходить твій ворог і перевертає все верх дном а ти стоїш і скавучиш, що ти " хочеш з'їхати с тих "домовленостей", то ти не показуєш усю їхню недолугість і невиконанність а лише те, що ти без яєць, нікчкема і що тебе можна і потрібно нагинати далі.
показати весь коментар
10.09.2020 11:45 Відповісти
Як добре писать з Польші. Чим далі від війни, тим більше хочуть воювати.
показати весь коментар
10.09.2020 11:49 Відповісти
Тільки дурень таке "меле" як ти!
показати весь коментар
10.09.2020 12:07 Відповісти
А ХТО ТОБІ ВАСЯ СКАЗАВ ЩО ПУТІНЦІ НАВІТЬ ЯК ТИ І ЗЕЛЕНСЬКИМ ПІДІЙМЕШ РУКИ,ПЕРЕСТАНУТЬ ВБИВАТИ І ГРАБИТИ УКРАЇНЦІВ, ІНШИМИ СЛОВАМИ ПРОДОВЖУВАТИ ВІЙНУ, ЦІКАВО ХТО СКАЗАВ ТАК ЩО ТИ ПОВІРИВ,А МОЖЕ ТИ І НЕ БУВ УКРАЇНСЬКИМ ВАСЯ.
показати весь коментар
10.09.2020 12:15 Відповісти
Кацап, чи підкацапник - значення не має. Це з о з'їзати хоче? Зєля? Домовляючись таємно, як злодій? Допускаючи ворогів на позиції? А не хочеш поїхати і ща тиждень все поміняти? А ураження розвіданих позицій може відбутися не через тиждень, а негайно, бо кацапський генерал щаявить, що Пушиліна був правий і потрібно нанести вогневе ураження? І про аеропорт і Моторола. Судячи по твоїй борщоті, ти б через сепарські бойові порядки їхав не лише з автоматом і двома магазинами, а ше й на танку з причепленим ЗРСО і хлібовозкою з мобільним магазином. Які ви ю, ироляки гидкі, коли поріврюєте те, що порівнювати взагалі не можна. І ще. Це я пишу не для тебе. Бо підозрюю, що ти і так все чудово знаєш і розумієш. Це я пишу для зелених овець, які ведуться на вашу пропаганду.
показати весь коментар
10.09.2020 11:50 Відповісти
Я тебе розумію і не осуджую, в тебе таке бачення, є інші.
Як що сидіння в окопі шість років нічого не вирішує, треба шукати інші шляхи. Бо Україна зараз зв'язана по рукам і ногам "Мінськими домовленнястями" які вимогають виконати "європейські партнери", і як що Україна зараз піде на есколацію конфлікту, то лишиться підтримки з боку Заходу, бо уся відповідальність зриву буде цілком на Україні.
Як що будуть переглянуті "Минські домовленості", то МОЖЕ Україна матиме розв'зані руки, тому ми маємо пройти цей шлях.
показати весь коментар
10.09.2020 11:59 Відповісти
Ти особисто скільки років в окопі сидів, що так змучився? І ще. По Ізраїль ти чув? Вони в оточенні ворожих держав вже понад 50 років. І так, сидять в окопах. Але живуть краще в рази, ніж ті, хто засипав окопи і пішов на умови ворога.
показати весь коментар
10.09.2020 12:20 Відповісти
Память, это хорошо, только вот некоторые танкисты, уверены, что это методички.
Нет, ребята, тот позор 2015 года похлеще этого будет.
https://www.youtube.com/watch?v=YIWLYyAJjeU Ротация «киборгов» под наблюдением боевиков
показати весь коментар
10.09.2020 11:44 Відповісти
Инспекция должно стать вдоль всей Линии разграничения это отрубание голов таким как Кравчук таким вот сотрудникам Госмиграционной службы и онным которые хотят сразу делать испражнения в оба а то и три унитаза....
показати весь коментар
10.09.2020 11:02 Відповісти
Полутонов больше нет: гауляйтеры Кремля сбросили последние маски

https://www.youtube.com/watch?v=QkMcq37kVeQ
показати весь коментар
10.09.2020 11:10 Відповісти
Самый коррумпированный орган - МВД.
И никакие реформы ему не помогут.
показати весь коментар
10.09.2020 11:00 Відповісти
Знаю точно, что когда Захарченко после налоговой возглавил МВД, он в министерство миграции перевёл много бывших ментов . Там хоз отдел возглавила женщина, имеющая отношение к генералу МВД, живущему в ОАЭ и построившему под Киевом фабрику по паспортам , потом она была коммерческим директором полиграф Украина. А вообще постоянно живет в Москве с мужем. Вот она и делала многим кацапам паспорта украинские. Потому не удивляюсь , что паспорта продолжают делать за гроши , пока министр развлекается с дамой с с собачкой
показати весь коментар
10.09.2020 11:18 Відповісти
Они (миграционное ведомство) так и продают гражданство Украины и внж. Это нам, гражданам Украины, очереди и законы; тем, кто платит, все - в течение недели.
показати весь коментар
10.09.2020 11:41 Відповісти
Вот нашла

https://genshtab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA.jpg Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків "ДНР" - Цензор.НЕТ 3308
Заместитель председателя Миграционной службы. Народный депутат Украины V, VI созывов, член https://genshtab.info/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3) Партии регионов https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rada-1 [1] , куратор https://genshtab.info/%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1 ЕДАПС .
Старый материал

Регионал-депутат Василий Грицак связан с консорциумом «ЕДАПС» - крупнейшим производителем идентификационных документов с высокой степенью защиты и информационных систем. Сам генерал заявляет, что лоббирует интересы не консорциума, а паспортной системы страны.
Значительное число скандалов, связанных с консорциумом «ЕДАПС», объясняется количеством направлений, по которым работает консорциум, и агрессивностью маркетинговой политики собственников.
«ЕДАПС» в настоящее время занял лидирующие позиции в следующих отраслях:Производство документов строгой отчетности и идентификационных документов.
Объем этого рынка ежегодно растет: только в 2009 году консорциум получил заказы от государства на 560 миллионов гривен. Большая часть правительственных учреждений и ведомств размещают заказы на предприятиях «ЕДАПСа».Производство защитных элементов, прежде всего голографических, на акцизные и лицензионные марки.Производство банковских карт.
«ЕДАПС» выпускает около 400 миллионов банковских карт в год, занимая 98% этого рынка в Украине и принимая многочисленные заказы из-за рубежа.Проекты, связанные с разработкой и поставкой систем автоматизированного управления, информационных систем, работа с базами данных.https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-grycak5-8 [8]
Ссылка https://genshtab.info/Грицак,_Василий_Николаевич
показати весь коментар
10.09.2020 12:32 Відповісти
Карьера Грицака резко пошла на взлет после того, как он женился на племяннице https://genshtab.info/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонида Кравчука , Элеоноре Аркадьевне.
В милиции он работал на СДПУ(о) под https://genshtab.info/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Медведчуком и Суркисом. Его обвиняли в получениях многомиллионных «откатов» во время работы в руководстве департаментом ресурсно-материального обеспечения МВД.
Грицак лично участвовал в рейдерском захвате государственного предприятия «Харьковский электромеханический завод». Два антигероя нашего времени экс-мер Харькова https://genshtab.info/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Добкин и действующий мер https://genshtab.info/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадий Кернес в телефонном режиме обсуждали варианты «помощи» Василию Грицаку в вопросе землеотвода, попутно возмущаясь генеральским хамством и наглостью, приводя в адрес нардепа красочные нецензурные эпитеты. https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-grycak3-6 [6]
показати весь коментар
10.09.2020 12:33 Відповісти
Про хозяина ЕДАПС

Юрий Сидоренко еще с конца 80-х был связан с преступными лидерами Киева и зарубежья. У него существовал совместный бизнес с киевскими мафиози https://genshtab.info/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF Черепом и https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвой , международным мафиози https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Семеном Могилевичем и представителем Солнцевской группировки Васильевым. В середине 90-х группа https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Могилевича -Сидоренко установила бизнес-контакты с коммерческими структурами https://genshtab.info/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григория Суркиса - в сфере фармации. Они освоили многоприбыльное дело экспорта медикаментов. Если помните, в списке предприятий, соучредителем или руководителем которых является Николай Онищук, значилось столичное ООО «Фитофармацевтическая фирма «Лидия и К»? Таким образом, становится ясно, откуда у юриста и специалиста в нефтегазовом бизнесе появилась тяга к торговле таблетками. И не только таблетками.
В мае 1994 года было совершено покушение на народного депутата, президента концерна «Украгротехсервис» Владимира Бортника. Главной версией следствия был «заказ» на Бортника, дабы перехватить выгодные заказы на закупку сельхозтехники. Преступление до сих пор не раскрыто. Любопытно, что уже 5 сентября 1994 года против Сидоренко возбудили уголовное дело в связи с хищением без малого 20 млн.долл. со счетов «Украгротехсервиса». Кроме того, против Сидоренко было возбуждено уголовное дело в связи с финансовым аферами вокруг «Дамиана-банка». С того момента г-н Сидоренко пребывает в изгнании: сначала в швейцарской тюрьме, потом - в на дорогой вилле в Арабских Эмиратах.
показати весь коментар
10.09.2020 12:35 Відповісти
ЕДАПС
Группа https://genshtab.info/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Могилевича -Сидоренко вышла на руководство МВД в лице начальника департамента ресурсного обеспечения МВД https://genshtab.info/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василия Грицака . Поддержку совместному проекту оказал министр Белоконь. В схему включили ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг». Так была создана структура, через которую из Украины выводились колоссальные средства.
Против Сидоренко и его партнеров по голографическому бизнесу в общей сложности возбуждено шесть уголовных дел. Самое громкое из них появилось в июле 2005 года и касается обстоятельств заключения договора между «Полиграфкомбинатом Украина» и «СП «Голография». Как живописала пресса по поводу этой аферы, предприятию, контролируемому из-за рубежа и основанному швейцарской компанией без тендера и заключения спецслужб, собирались передать право на печать зарубежных паспортов граждан Украины. Кстати, с учетом выборов информация, которой располагает ЕДАПС, имеет стратегический характер.
показати весь коментар
10.09.2020 12:37 Відповісти
Ссылка https://genshtab.info/Грицак,_Василий_Николаевич
показати весь коментар
10.09.2020 12:39 Відповісти
Коммерческой структурой собраны без преувеличения персональные данные на всех граждан страны, на весь бизнес. Предполагаю, каков доход от продажи этой информации, за которой в ЕДАПС "ныряют" все, кто готов платить.
показати весь коментар
10.09.2020 13:12 Відповісти
Увы, еще одно подтверждение, что СБУ - это контора по крышеванию нечестного бизнеса, криминала, выполнению грязных заказов политиков. Ну а в свободное от этих делишек время: торговля госсекретами, крышевание проституции, торговли наркотиками, незаконной миграции, работорговлей, продажа госсекретов, работа по построению своего "экономического фундамента". Только непонятно, почему все это за деньги налогоплательщиков? почему при этом используются технические средства и возможности, предоставленные государством за деньги госбюджета для борьбы с противником?
показати весь коментар
10.09.2020 13:09 Відповісти
ты не прав - самый коррумпированный похоже - администрация президента. Откуда идут указания по ТКГ в т ч.
показати весь коментар
10.09.2020 11:28 Відповісти
це до якого ж ступеню морального зубожіння треба дійти, щоб воювати проти України, а потім їхати в неї жити?
показати весь коментар
10.09.2020 11:06 Відповісти
До чого тут мораль? Узкій мир, це руйнація. Все розікрали, знищили. А жерти хочеться.
показати весь коментар
10.09.2020 11:18 Відповісти
. Лір! А я подумав, що на кінець то Зєлю взяли з Єрмаком, чи хоча б Кравчука з Фокіним. 😏
показати весь коментар
10.09.2020 11:06 Відповісти
Ми скажемо безпеці "Браво"!
Це ж Офісу лиш суверенне право.
показати весь коментар
10.09.2020 11:08 Відповісти
Отдыхала осенью в Рогашке Словения . За соседним столиком Сидела семья - муж жена и свекровь . По одежде и разговорам - явно восток Украины. Внешность мужчины (35-40 лет) - типичный боевик. Учитывая цену курорта - такие деньги надо где-то зарабатывать
В Словакии на курсах часто встречаю женщин , которые говорят что с Украины. Когда спрашиваешь откуда- начинают вести себя странно .

Так что боевики потихоньку вывозят семьи в Европу при помощи министерства миграции
показати весь коментар
10.09.2020 11:10 Відповісти
100% ! Мне уже противно встречать эти рожи в Польше, Литве, Эстонии, Испании, Словакии и Словении. И всегда оказывается, что это "беженцы", "у них там война", только вот откуда деньги на приобретении жилья, авто, на образ жизни, далекий от "сиротского". И то, что био-загранспарта, как и до войны, через тех же людей в Донецке, они все также делают за два-три дня (через Киев, Славянск, Константиновку, Мариуполь) секрет только для СБУ.
Страна, где все продается и все покупается. Источник: одна из "беженок" в Кракове, сама делала так же.
показати весь коментар
10.09.2020 11:39 Відповісти
А мы хотим что бы дети по утрам в школе гимн пели!!! Депутаты Кивы и Медвечуки,таможеники , судьи , пограничники тоже -нормально устроились!!! А дети гимн поют!!!
ЭТО ЦИРК!!!!!
показати весь коментар
10.09.2020 11:11 Відповісти
кравчук врал всю жизнь, как и зеленский. он сделал Украину беднейшей страной в регионе. все его "политические проекты" были провальными - от кпсс до "не так!",etc. как можно было это пресмыкающееся назначить на переговоры? - это мог сделать только враг Украины.
показати весь коментар
10.09.2020 11:14 Відповісти
Начали чухаться с опозданием на шесть лет. Во времена Порошенко пану Грицаку из СБУ сколько раз докладывали: Пенсионные фонды Донецкой и Луганской области за деньги просто продают право на пенсию тем же "оркам" и "ополченцам". В банках при выдаче банковских карточек делается фотография клиента, а вот в пенсионном фонде все на уровне "честного слова". Хотя и сейчас нетрудно провести полный аудит документов и оснований по которым оформлялись и назначались пенсии донбасским переселенцам, много интересного откроется.
показати весь коментар
10.09.2020 11:33 Відповісти
При ПАП работала система,,Аркан"..по отлову и индеyтификации орков и их пособников..сейчас ее отключиkи и ,,маємо не шо маємо"
показати весь коментар
10.09.2020 11:37 Відповісти
Именно при Порошенко действовала система "Аркан" и были результаты по их отлову.А теперь Зеленский раздает паспорта всем кому попадя!Он пособник Рашки однозначно!Гнать его надо!
показати весь коментар
10.09.2020 12:02 Відповісти
Цікаво чи дочекаємося ми суду?
показати весь коментар
10.09.2020 11:34 Відповісти
В офіс Президента загляньте- там всі схеми!
показати весь коментар
10.09.2020 12:23 Відповісти
 
 