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инспекция (92) Турчинов (3236)

Турчинов: Любой военный преступник, появившийся в зоне ответственности Объединенных сил, согласно закону - должен быть уничтожен или задержан

Турчинов: Любой военный преступник, появившийся в зоне ответственности Объединенных сил, согласно закону - должен быть уничтожен или задержан

Большего преступления и национального унижения, чем позволить "проверять" наших военных тем, кто их убивает, кто седьмой год подряд ведет против нас войну, разрушает наши города и села, издевается над нашими гражданами, невозможно себе представить.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.


По его словам, ничтожные марионетки Кремля позволили себе выдвигать абсурдные "ультиматумы" и угрозы, после того как российско-террористические группировки очередной раз безнаказанно обстреляли украинские позиции, убили и ранили наших бойцов, не получив адекватного ответа.


"Украинская власть, вместо того, чтобы поставить на место зарвавшихся преступников, через представителей президента в ТКГ унизительно предложила им" проинспектировать наши позиции"", - сказал Турчинов.


Он отметил, что большего преступления и национального унижения, чем позволить "проверять" наших военных тем, "кто их убивает, кто седьмой год подряд ведет против нас войну, разрушает наши города и села, издевается над нашими гражданами, трудно и представить".


"Любой военный преступник, который появится в зоне ответственности Объединенных сил, в соответствии с действующим законодательством должен быть уничтожен или задержан", - отметил экс-секретарь СНБО Украины, добавив, что ни Зеленский, ни его представители в ТКГ, ни подчиненные ему силовики не имеют права перечеркивать нормы Конституции и украинского законодательства, разрушая основы национальной безопасности, открывать для врага наши позиции и унижать защитников страны.


"Вместо твердого ответа агрессору и защиты украинской земли действующая власть, прячась за разговоры о "мире", навязывает нам ползучую капитуляцию. Это недопустимо и должно быть остановлено! Я обращаюсь ко всем патриотам Украины. У нас нет больше времени на выяснение отношений и пустую болтовню. Пришло время, объединившись, остановить разрушение и унижение страны!", - резюмировал Турчинов.
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Топ комментарии
+33
Не военный преступник, но государственный изменник.

Что гораздо хуже, кстати.
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10.09.2020 12:54
+29
Кстати, зеленое дерьмо - это тоже военный преступник.
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10.09.2020 12:53
+22
Турчинов: Будь-який військовий злочинець, що з'явиться в зоні відповідальності Об'єднаних сил, відповідно до закону - повинен бути знищений або затриманий - Цензор.НЕТ 9916Пора витягать Осла з ОПи.
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10.09.2020 13:02
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Согласен полностью. Зебыдло конченые пророссийские ублюдки, хотят унизить солдат пустив кацапов на позиции. Просто выродки.
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11.09.2020 07:17 Ответить
зеленський сцить. Банально сцить протидіяти кацапській агресії. Сцить що його завалять, як того що не відповідає вимогам кацапів, і сцить втратити президентське крісло! В кої то віки скоморох вмостився в крісло президента, де таке ще могло відбутися, окрім як в нашій країні, Дуже спотворене та понівичене Его в недоростків (і цей факт доведений психологами та соціологами), вони завжди вважають що їх утискають, що вони невизнані генії. Але мізків не вистачає навіть на те, щоб зрозуміти що ніякі вони не генії, а просто маленькі смердючі пупсики, якими зручно маніпулювати, і як раз завдяки їх психологічним вадам.
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11.09.2020 11:52 Ответить
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