Комитет Рады по энергетике поддержал стратегию развития "Укргидроэнерго"

Гендиректор "Укргидроэнерго" представил депутатам перспективные проекты и стратегию развития компании по обеспечению регулирующих мощностей энергосистемы.

В среду, 9 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на выездном заседании на Киевской гидроэлектростанции (г. Вышгород, Киевская область) поддержал стратегию развития ЧАО "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает УНИАН. Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота представил депутатам результаты работы "Укргидроэнерго" за последние 10 лет и 2019 год, перспективные проекты и стратегию развития компании по обеспечению регулирующих мощностей энергосистемы. На сегодня в компании работают 3200 человек. "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 агрегата. За последние годы введено 1100 МВт новых мощностей за счет запуска трех новых агрегатов и реконструкции действующих. Основные направления развития компании: строительство новых объектов, реконструкция и модернизация ранее построенных объектов. Эти планы реализуются за счет средств Всемирного банка, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, кредитование и собственных средств. Реконструкция позволяет увеличить сроки эксплуатации гидросооружений на 40-50 лет. Такая реконструкция уже проведена более чем на 70 агрегатах.





В 2020 году планируется сдать в эксплуатацию еще один новый агрегат мощностью 324 МВт и провести реконструкцию восьми агрегатов, что увеличит рабочую мощность еще на 26 МВт. "Таким образом за десять лет компания ввела 1,5 тысячи МВт новых мощностей", - подытожил Игорь Сирота. Доход компании от реализации электроэнергии за 10 лет увеличился в 3,9 раза, чистая прибыль – в 4 раза, балансовая стоимость активов увеличилась в 2,7 раза, а внеоборотные активы в 2,6 раза. За последние семь лет в 9,4 раза увеличились выплаты в пользу государства. В 2019 году из-за засухи и уменьшения водности план реализации электроэнергии выполнен на 77%. Эту проблему может решить строительство двух гидроаккумулирующих станций. Чистая прибыль компании за 2019 год составляла 3,2 миллиарда гривен, что составляет 124% от плана, выплаты в пользу государства - 3,3 миллиарда гривен (116%), в том числе дивиденды 1,1 миллиарда (100%).

Глава предприятия назвал среди проблем уплату дивидендов по капитальным инвестициям, что не дает возможности строить новые объекты. Он отметил, что стратегия развития компании утверждена на 10 лет - до 2026 года, и предусматривает увеличение рабочей мощности на 15%, что позволит обеспечить дефицит регулирующих мощностей, которые есть в энергосистеме Украины и составляют 2,5 тысячи МВт. В частности, планируется строительство Каневской ГАЭС на четыре агрегата по 260 МВт; продолжение строительства трех агрегатов Днестровской ГАЭС; строительство Каховской ГЭС-2. Также предусмотрено строительство солнечных электростанций и аккумулирующих батарей и реконструкция 15 агрегатов и инфраструктуры. "Надо действовать на опережение. Если мы не будем сегодня думать, как развивать регулирующие мощности, кризиса, связанного с дефицитом регулирующих мощностей, который имел место в этом году, не обойдем и в следующем году и позже", - отметил Игорь Сирота. Для реализации этих проектов предприятию необходимо предоставление государственных гарантий для получения кредитных средств. Игорь Сирота также сообщил, что для предупреждения возможного разрушения гидросооружений "Укргидроэнерго" привлекла опытную международную компанию к экспертизе безопасности объектов компании. "По выводам международных экспертов, объекты находятся в очень хорошем состоянии. Также все объекты и гидросооружения и дамбы - 24 часа в сутки находятся под автоматизированным контролем", - сказал он. Руководитель предприятия поблагодарил народных депутатов за поддержку и выразил убеждение, что "вместе с Верховной Радой, Президентом и Правительством мы добьемся положительного результата".

В свою очередь председатель наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий рассказал о деятельности совета в интересах предприятия и государства. Председатель Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус поблагодарил руководство компании за работу, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в решении проблем. Он также подчеркнул важную роль "Укргидроэнерго" в обеспечении энергосистемы именно теми генерирующими мощностями, в которых есть критическая необходимость для стабильного функционирования энергетики страны. Комитет принял решение, учитывая имеющийся дефицит регулирующих мощностей в энергосистеме Украины, поддержать стратегию развития "Укргидроэнерго" по реконструкции существующих ГЭС, ГАЭС и строительство новых балансирующих мощностей, в частности, третьей очереди Днестровской ГАЭС в составе 5, 6, 7-го гидроагрегатов и Каневской ГАЭС. Также он решил поддержать предложение Минэнерго и "Укргидроэнерго" о предоставлении государственных гарантий на привлечение кредитных средств для реализации инвестиционных проектов строительства третьей очереди Днестровской ГАЭС в составе 5, 6, 7-го гидроагрегатов и Каневской ГАЭС.

Для предоставления этих гарантий должны быть внесены изменения в государственный бюджет на 2020 год. Кроме того, комитет поддержал освобождение от дивидендов чистой прибыли компании в размере капитальных инвестиций на строительство и реконструкцию объектов гидроэнергетики.





