Комітет Ради з енергетики підтримав стратегію розвитку "Укргідроенерго"

Гендиректор "Укргідроенерго" представив депутатам перспективні проекти і стратегію розвитку компанії щодо забезпечення регулюючих потужностей енергосистеми.

У середу, 9 вересня, Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на виїзному засіданні на Київській гідроелектростанції (м. Вишгород, Київська область) підтримав стратегію розвитку ПрАТ "Укргідроенерго".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає УНІАН. Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота представив депутатам результати роботи "Укргідроенерго" за останні 10 років та 2019 рік, перспективні проєкти і стратегію розвитку компанії з забезпечення регулюючих потужностей енергосистеми. На сьогодні у компанії працюють 3200 людей. "Укргідроенерго" експлуатує 103 агрегати. За останні роки введено 1100 МВт нових потужностей за рахунок запуску трьох нових агрегатів і реконструкції діючих. Основні напрямки розвитку компанії: будівництво нових об’єктів, реконструкція та модернізація раніше побудованих об’єктів. Ці плани реалізовуються за рахунок коштів Світового банку, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, кредитування та власних коштів. Реконструкція дозволяє збільшити терміни експлуатації гідроспоруд на 40-50 років. Така реконструкція вже проведена більш ніж на 70 агрегатах.





У 2020 році планується здати в експлуатацію ще один новий агрегат потужністю 324 МВт і провести реконструкцію восьми агрегатів, що збільшить робочу потужність ще на 26 МВт. "Таким чином за десять років компанія ввела 1,5 тисячі МВт нових потужностей", - підсумував Ігор Сирота. Дохід компанії від реалізації електроенергії за 10 років збільшився в 3,9 рази, чистий прибуток – в 4 рази, балансова вартість активів збільшилася у 2,7 рази, а необоротні активи у 2,6 рази. За останні сім років у 9,4 рази збільшились виплати на користь держави. У 2019 році через посуху і зменшення водності план реалізації електроенергії виконано на 77%. цю проблему може вирішити будівництво двох гідроакумулюючих станцій. Чистий прибуток компанії за 2019 рік становив 3,2 мільярда гривень, що становить 124% від плану, виплати на користь держави - 3,3 мільярда гривень (116%), в тому числі дивіденди 1,1 мільярда (100%).

Очільник підприємства назвав серед проблем сплату дивідендів з капітальних інвестицій, що не дає можливості будувати нові об’єкти. Він зауважив, що стратегія розвитку компанії затверджена на 10 років - до 2026 року, і передбачає збільшення робочої потужності на 15%, що дозволить забезпечити дефіцит регулюючих потужностей, які є в енергосистемі України і становлять 2,5 тисячі МВт. Зокрема, планується будівництво Канівської ГАЕС на чотири агрегати по 260 МВт; продовження будівництва трьох агрегатів Дністровської ГАЕС; будівництво Каховської ГЕС-2. Також передбачено будівництво сонячних електростанцій та акумулюючих батарей і реконструкція 15 агрегатів та інфраструктури. "Треба діяти на випередження. Якщо ми не будемо сьогодні думати, як розвивати регулюючі потужності, кризи, пов’язаної із дефіцитом регулюючих потужностей, яка мала місце цього року, не оминемо і наступного року і пізніше", - зазначив Ігор Сирота. Для реалізації цих проєктів підприємству необхідне надання державних гарантій для отримання кредитних коштів. Ігор Сирота також повідомив, що для попередження можливих руйнування гідроспоруд "Укргідроенерго" залучила досвідчену міжнародну компанію до експертизи безпечності об’єктів компанії. "За висновками міжнародних експертів, об’єкти перебувають у дуже хорошому стані. Також всі об’єкти - і гідроспоруди, і греблі - 24 години на добу знаходяться під автоматизованим контролем", - сказав він. Керівник підприємства подякував народним депутатам за підтримку і висловив переконання, що "разом із Верховною Радою, Президентом і Урядом ми досягнемо позитивного результату".

В свою чергу голова наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій розповів про діяльність ради в інтересах підприємства і держави. Голова Комітету з питань енергетики Андрій Герус подякував керівництву компанії за роботу, висловив сподівання на подальшу співпрацю у вирішенні проблем. Він також підкреслив важливу роль "Укргідроенерго" у забезпеченні енергосистеми саме тими генеруючими потужностями, в яких є критична необхідність для стабільного функціонування енергетики країни. Комітет ухвалив рішення, враховуючи наявний дефіцит регулюючих потужностей в енергосистемі України, підтримати стратегію розвитку ПрАТ "Укргідроенерго" щодо реконструкції наявних ГЕС, ГАЕС та будівництво нових балансуючих потужностей, зокрема, третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5, 6, 7-го гідроагрегатів та Канівської ГАЕС. Також він вирішив підтримати пропозицію Міненерго та "Укргідроенерго" щодо надання державних гарантій на залучення кредитних коштів для реалізації інвестиційних проєктів будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5, 6, 7-го гідроагрегатів та Канівської ГАЕС.

Для надання цих гарантій мають бути внесенні зміни до державного бюджету на 2020 рік. Крім того, комітет підтримав звільнення від дивідендів чистого прибутку компанії у розмірі капітальних інвестицій на будівництво і реконструкцію об’єктів гідроенергетики.





