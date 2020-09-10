Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился COVID-19
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заболел Covid-19, состояние его здоровья удовлетворительное.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ
"Да, в течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения и военных медиков. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. После сдачи ПЦР-теста, который показал позитивный результат, придерживаясь всех рекомендаций, он сразу пошел на самоизоляцию", - сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.
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Вот поэтому, не желая получить клеймо предателя и государственного изменники, Хомчак и написал заявление.
вот так съезд 😀😀😀
капітуляціїінспектування росіянами наших військових він не хоче свій підпис під наказами ставити,простіше на лікарняний..
Уходит от ответственности за допуск орков на украинские позиции!
Ну, та после реанимации в критическом состоянии вышла, как новая копейка.
Теперь очередь Хомчака.