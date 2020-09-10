Главнокомандующий ВСУ Хомчак заразился COVID-19

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заболел Covid-19, состояние его здоровья удовлетворительное.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ

"Да, в течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения и военных медиков. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. После сдачи ПЦР-теста, который показал позитивный результат, придерживаясь всех рекомендаций, он сразу пошел на самоизоляцию", - сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник.

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