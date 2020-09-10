Головнокомандувач ЗСУ Хомчак заразився COVID-19, - ЗМІ

У головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака діагностували коронавірус.

Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ

"Так, протягом двох тижнів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції з дотриманням всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і військових медиків. На сьогодні стан його здоров'я задовільний. Після здачі ПЛР-тесту, який показав позитивний результат, дотримуючись всіх рекомендацій, він відразу пішов на самоізоляцію", - повідомив начальник управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

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