Головнокомандувач ЗСУ Хомчак заразився COVID-19, - ЗМІ
У головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака діагностували коронавірус.
Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ
"Так, протягом двох тижнів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції з дотриманням всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і військових медиків. На сьогодні стан його здоров'я задовільний. Після здачі ПЛР-тесту, який показав позитивний результат, дотримуючись всіх рекомендацій, він відразу пішов на самоізоляцію", - повідомив начальник управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.
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Топ коментарі
+40 secret secret_too
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+39 aleks kyb
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+30 Lewis Snark
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Вот поэтому, не желая получить клеймо предателя и государственного изменники, Хомчак и написал заявление.
вот так съезд 😀😀😀
капітуляціїінспектування росіянами наших військових він не хоче свій підпис під наказами ставити,простіше на лікарняний..
Уходит от ответственности за допуск орков на украинские позиции!
Ну, та после реанимации в критическом состоянии вышла, как новая копейка.
Теперь очередь Хомчака.