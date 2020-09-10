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Головнокомандувач ЗСУ Хомчак заразився COVID-19, - ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак заразився COVID-19, - ЗМІ

У головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака діагностували коронавірус.

Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ

"Так, протягом двох тижнів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак перебуває на самоізоляції з дотриманням всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і військових медиків. На сьогодні стан його здоров'я задовільний. Після здачі ПЛР-тесту, який показав позитивний результат, дотримуючись всіх рекомендацій, він відразу пішов на самоізоляцію", - повідомив начальник управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

Також читайте: У ЗСУ рекорд захворюваності COVID-19: за добу - 68 нових випадків

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7540) Хомчак Руслан (246) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
воспаление правого хитрожопия?
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10.09.2020 13:26
+39
Решил отпетлять?
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10.09.2020 13:27
+30
Подальше от ответственности за сливание позиций ВСУ сепарам и кацапам.
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10.09.2020 13:29
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воспаление правого хитрожопия?
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10.09.2020 13:26 Відповісти
Діарея )
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10.09.2020 13:36 Відповісти
covidiarrhea-24/7
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10.09.2020 13:41 Відповісти
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.
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10.09.2020 14:25 Відповісти
От-от!... Тільки хотів написать - "запалення хитрості"...
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10.09.2020 18:39 Відповісти
Решил отпетлять?
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10.09.2020 13:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SYtymDB3US0 какой хитрый человек ...
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10.09.2020 13:47 Відповісти
Скорее мудрый.
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10.09.2020 14:20 Відповісти
Скорее мударый
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10.09.2020 14:32 Відповісти
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.
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10.09.2020 14:24 Відповісти
"На данный момент, по данным источников Цензор.НЕТ, штаб операции Объединенных сил не получил письменного приказа на проведение "инспекции". А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто "обеспечивает безопасность" россиянам. Источник: https://censor.net/ru/n3218508
Вот поэтому, не желая получить клеймо предателя и государственного изменники, Хомчак и написал заявление.
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10.09.2020 14:35 Відповісти
Нєх було з зеленню ручкатися.
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10.09.2020 13:27 Відповісти
Выздоровления!
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10.09.2020 13:28 Відповісти
И новых тапочек!
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10.09.2020 13:31 Відповісти
Белых?
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10.09.2020 13:36 Відповісти
это плешивому и ко.
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10.09.2020 13:43 Відповісти
ну а чо, герой Иловайска не заслужил?
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10.09.2020 14:24 Відповісти
Подальше от ответственности за сливание позиций ВСУ сепарам и кацапам.
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10.09.2020 13:29 Відповісти
В Кирилловке на реабилитации.
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10.09.2020 14:21 Відповісти
Там же, где и ленка.
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10.09.2020 14:51 Відповісти
Любим,ждем, верим!
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10.09.2020 13:30 Відповісти
Хомчак заразился/ Оправдываться перед террористами за их предъявы к ВСУ будет главнокомандующий -четыреждыуклонист.
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10.09.2020 13:32 Відповісти
Жил хомячок , взял и весь издох.
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10.09.2020 13:34 Відповісти
А, медвежья болезнь..... Один главком -Напольен, другой трус....
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10.09.2020 13:35 Відповісти
Значит приказ о совместном патрулировании он не подпишет ?
вот так съезд 😀😀😀
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10.09.2020 13:35 Відповісти
Более того, он даже на рыбалку не пойдьоть!
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10.09.2020 14:54 Відповісти
В связи с инспекторской проверкой украинских позиций представителями РФ и коллаборантов - бандитов главнокомандующий ВСУ заболел коронавирусом, хотя как офицер должен был либо подать в отставку, либо застрелиться, либо отказаться выполнять преступный приказ. Значит такой он офицер, паркетный гнус.. ( поступил как школьник не готовый к контрольной сославшийся что " живот болит")
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10.09.2020 13:35 Відповісти
Либо поехать на инспекцию и заразить всех вражин.
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10.09.2020 14:22 Відповісти
Лучший вариант утопить их в сортире, но у нет " политической воли", да и от куда, у нас же мастера по "игре на рояле" ( ну вы в курсе)
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10.09.2020 14:28 Відповісти
Не знаю правда це чи ні, але дуже вчасно, приблизно як і під Ілловайськом.
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10.09.2020 13:36 Відповісти
там просто на развилке поворот проскочили.
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10.09.2020 14:23 Відповісти
Таки-так. Удивительное совпадение!
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10.09.2020 14:58 Відповісти
просто під час капітуляції інспектування росіянами наших військових він не хоче свій підпис під наказами ставити,простіше на лікарняний..
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10.09.2020 13:39 Відповісти
Первая ассоциация с этим генералом, это то что он послал солдат в "зеленый коридор" под Илловайском, а сам ушел посадками в обратном направлении.
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10.09.2020 13:39 Відповісти
Не хочет русского енерала по передовым окопам водить.Знает,что за предательство бывает.
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10.09.2020 13:40 Відповісти
мор подошел близко... всем на карантин...
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10.09.2020 13:40 Відповісти
От Ленки заразился!
Уходит от ответственности за допуск орков на украинские позиции!
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10.09.2020 13:42 Відповісти
О боже, я знал что ты есть!
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10.09.2020 13:44 Відповісти
скорре нашел некровавый способ свернуть операцию предательства армии зе и одновременно уйти от кары от зе, оставив управление армии в действии. Нормально выкрутился.
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10.09.2020 13:45 Відповісти
вообще ювелирно обыграл разведку рф, молодчага, а армия показала Зе кулак.
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10.09.2020 13:46 Відповісти
Или скорее средний палец....
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10.09.2020 13:46 Відповісти
Звалив на "больничку" щоб не брати відповідальність за допуск терористів в Шуми. Молодець, скрізь викрутиться.
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10.09.2020 13:51 Відповісти
Все. Можешь уже говорить шо тест был ошибочным. Отменили поход сепаров на наши позиции.
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10.09.2020 13:52 Відповісти
Скорее выздоравлиайте!!! Украина - это сказка!!!! ЕЕ нужно охранять- особенно от коммуняцкой саранчи!!
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10.09.2020 13:59 Відповісти
Андрійко, а в вашому дитсадочку є карантин? Якщо є, то залиште гаджети батьків у спокої, бо я поскаржуся до органів опіки, що вас залишають одного вдома. А там тьоткі круті! На морозиво вам вже не вистачить...
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10.09.2020 15:08 Відповісти
неужели Хомчак с Юлей пообщался?!
Ну, та после реанимации в критическом состоянии вышла, как новая копейка.
Теперь очередь Хомчака.
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10.09.2020 14:01 Відповісти
Потрібно запитати у Ванька Суліми, який вже став Власовцем.
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10.09.2020 14:03 Відповісти
та його сьогодні не видно, мабуть, картоплю копає...
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10.09.2020 14:04 Відповісти
А говорят....зараза к заразе не пристаёт.
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10.09.2020 14:14 Відповісти
Пропетлял от сегодняшней экскурсии для впопучленцев. Разумно.
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10.09.2020 15:10 Відповісти
Что бы ты сдох!! Предатель и дезертир!!
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10.09.2020 15:21 Відповісти
Какой то дежурный по почте на тумбочке чихнул во время докладу Главному Командиру
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10.09.2020 15:48 Відповісти
Кому нужен командующий, который приглашает на свои позиции врага?! Это говно, а не командующий... предатель своих солдат. Сдохни тварь!
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10.09.2020 16:06 Відповісти
До чого доводить - паркетний штиб роботи
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10.09.2020 17:41 Відповісти
Пусть он сдохнет, гнида паркетная.
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10.09.2020 18:36 Відповісти
Как удачно! Как вовремя!
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10.09.2020 18:42 Відповісти
аааааа, зрадище.
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10.09.2020 23:26 Відповісти
 
 