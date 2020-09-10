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Премьера просят отсрочить запрет эксплуатации железнодорожных вагонов сверх установленного срока

Премьера просят отсрочить запрет эксплуатации железнодорожных вагонов сверх установленного срока

Принятие проекта Мининфраструктуры об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.


 Об этом говорится в обращении "Укрметаллургпрома" к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Премьера просят отсрочить запрет эксплуатации железнодорожных вагонов сверх установленного срока 01
В "Укрметаллургпроме" отметили, что в Мининфраструктуры подготовили проект решения об ограничении срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов, однако предложенные в нем нормы требуют доработки для недопущения резкого дефицита парка вагонов.
"По расчетам экспертов, исключение из эксплуатации полувагонов, у которых закончились 1,5 нормативных срока службы (33 года),  предлагаемым проектом приведет к: резкому списанию вагонов в первый год после введения запрета (12,6 тыс.шт.) дефициту полувагонов, котрый возникнет в 2021г., и приведет к росту ставок на аренду вагонов на 18,4% ", - отмечается в обращении.


Чтобы не допустить этого, в "Укрметаллургпроме" предлагают установить 1,6 нормативного срока службы (более 36 лет), вместо предложенного в проекте 1,5-кратного нормативного срока службы, при этом не ограничивать использование подвижного состава с продленным сроком службы, решение о продлении срока которого принято до момента вступления в силу настоящего проекта.
По их мнению, такое решение не вызовет чрезмерно резкого списания полувагонов (будут списаны 4,9 тыс. В 2021, вместо предложенных существующей редакцией 12,6 тыс.), а в среднем будет проходить списание 3,3 тыс. за период 2021-2025гг.
Что касается ограничения сроков использования подвижного состава других вагонов, то авторы обращения предлагают установить для окатышевозов 45 лет, зерновозов 45 лет, для всех других типов вагонов, в т.ч. цистерн и платформ - не менее 2,5 сроков службы.

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перевозки (519) вагоны (179)


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10.09.2020 16:55 Ответить
2.5 заводских срока эксплуатации для цистерны, перевозящей концентрированную серную кислоту. Не, ну а что тут такого? Что плохого в том, чтобы продлить срок эксплуатации для цистерн в 2.5 раза?
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10.09.2020 17:05 Ответить
В принципе, эта цистерна проходит плановые ремонты и кап ремонты с продлением срока службы. Одномоментно на 25 лет никто не продлевает. Только на 2-3 года до следующего освидетельствования. При котором исследуют и цистерну и хребтовую балку. И если выявляют критические повреждения, то вагону не дадут продление. Его спишут. В целом, устаревание парка не очень хорошо, но если не могут быстро заменить, то что делать? Покупать новые не хотят, дорого, а завозить старье из раши запретили.
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10.09.2020 18:48 Ответить
беспокоются что бы кацапским металлолом у нас єксплуатировался вечно...послать нах и заставить покупать украинские вагоны...
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10.09.2020 20:43 Ответить
Эксплуатация таких вагонов, и ввоз евроблях - одна суть.
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10.09.2020 22:22 Ответить
 
 