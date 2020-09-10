Премьера просят отсрочить запрет эксплуатации железнодорожных вагонов сверх установленного срока

Принятие проекта Мининфраструктуры об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.



Об этом говорится в обращении "Укрметаллургпрома" к премьер-министру Денису Шмыгалю.



В "Укрметаллургпроме" отметили, что в Мининфраструктуры подготовили проект решения об ограничении срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов, однако предложенные в нем нормы требуют доработки для недопущения резкого дефицита парка вагонов.

"По расчетам экспертов, исключение из эксплуатации полувагонов, у которых закончились 1,5 нормативных срока службы (33 года), предлагаемым проектом приведет к: резкому списанию вагонов в первый год после введения запрета (12,6 тыс.шт.) дефициту полувагонов, котрый возникнет в 2021г., и приведет к росту ставок на аренду вагонов на 18,4% ", - отмечается в обращении.



Чтобы не допустить этого, в "Укрметаллургпроме" предлагают установить 1,6 нормативного срока службы (более 36 лет), вместо предложенного в проекте 1,5-кратного нормативного срока службы, при этом не ограничивать использование подвижного состава с продленным сроком службы, решение о продлении срока которого принято до момента вступления в силу настоящего проекта.

По их мнению, такое решение не вызовет чрезмерно резкого списания полувагонов (будут списаны 4,9 тыс. В 2021, вместо предложенных существующей редакцией 12,6 тыс.), а в среднем будет проходить списание 3,3 тыс. за период 2021-2025гг.

Что касается ограничения сроков использования подвижного состава других вагонов, то авторы обращения предлагают установить для окатышевозов 45 лет, зерновозов 45 лет, для всех других типов вагонов, в т.ч. цистерн и платформ - не менее 2,5 сроков службы.