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Прем'єра просять відстрочити заборону експлуатації залізничних вагонів понад установлений термін

Прем'єра просять відстрочити заборону експлуатації залізничних вагонів понад установлений термін

Ухвалення проєкту Мінінфраструктури про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.

Про це йдеться у зверненні "Укрметалургпрому" до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Премєра просять відстрочити заборону експлуатації залізничних вагонів понад установлений термін 01

В "Укрметалургпромі" зазначили, що в Мінінфраструктури підготували проєкт рішення про обмеження терміну експлуатації залізничних вантажних вагонів, однак запропоновані в ньому норми вимагають доопрацювання для недопущення різкого дефіциту парку вагонів.

"За розрахунками експертів, виключення з експлуатації напіввагонів, у яких закінчилися 1,5 нормативні терміни служби (33 роки), запропонованим проєктом призведе до: різкого списання вагонів у перший рік після введення заборони (12,6 тис.шт.), дефіциту напіввагонів, котрий виникне в 2021р., і призведе до зростання ставок на оренду вагонів на 18,4%", - наголошується у зверненні.

Щоб не допустити цього, в "Укрметалургпромі" пропонують встановити 1,6 нормативного терміну служби (понад 36 років), замість запропонованого в проєкті 1,5-кратного нормативного терміну служби, при цьому не обмежувати використання рухомого складу з продовженим терміном служби, рішення про продовження терміну якого прийнято до моменту набрання чинності цього проєкту.

На їхню думку, таке рішення не викличе надмірно різкого списання напіввагонів (будуть списані 4,9 тис. у 2021, замість запропонованих існуючою редакцією 12,6 тис.), а в середньому буде відбуватися списання 3,3 тис. за період 2021-2025гг.

Що стосується обмеження термінів використання рухомого складу інших вагонів, то автори звернення пропонують встановити для окатишевозів 45 років, зерновозів 45 років, для всіх інших типів вагонів, у т.ч. цистерн і платформ - не менше 2,5 термінів служби.

Автор: 

перевезення (1008) вагони (801)


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10.09.2020 16:55 Відповісти
2.5 заводских срока эксплуатации для цистерны, перевозящей концентрированную серную кислоту. Не, ну а что тут такого? Что плохого в том, чтобы продлить срок эксплуатации для цистерн в 2.5 раза?
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10.09.2020 17:05 Відповісти
В принципе, эта цистерна проходит плановые ремонты и кап ремонты с продлением срока службы. Одномоментно на 25 лет никто не продлевает. Только на 2-3 года до следующего освидетельствования. При котором исследуют и цистерну и хребтовую балку. И если выявляют критические повреждения, то вагону не дадут продление. Его спишут. В целом, устаревание парка не очень хорошо, но если не могут быстро заменить, то что делать? Покупать новые не хотят, дорого, а завозить старье из раши запретили.
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10.09.2020 18:48 Відповісти
беспокоются что бы кацапским металлолом у нас єксплуатировался вечно...послать нах и заставить покупать украинские вагоны...
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10.09.2020 20:43 Відповісти
Эксплуатация таких вагонов, и ввоз евроблях - одна суть.
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10.09.2020 22:22 Відповісти
 
 