Прем'єра просять відстрочити заборону експлуатації залізничних вагонів понад установлений термін

Ухвалення проєкту Мінінфраструктури про обмеження терміну використання вантажних вагонів понад нормативний термін призведе до дефіциту вагонів і скорочення промислового виробництва.

Про це йдеться у зверненні "Укрметалургпрому" до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

В "Укрметалургпромі" зазначили, що в Мінінфраструктури підготували проєкт рішення про обмеження терміну експлуатації залізничних вантажних вагонів, однак запропоновані в ньому норми вимагають доопрацювання для недопущення різкого дефіциту парку вагонів.

"За розрахунками експертів, виключення з експлуатації напіввагонів, у яких закінчилися 1,5 нормативні терміни служби (33 роки), запропонованим проєктом призведе до: різкого списання вагонів у перший рік після введення заборони (12,6 тис.шт.), дефіциту напіввагонів, котрий виникне в 2021р., і призведе до зростання ставок на оренду вагонів на 18,4%", - наголошується у зверненні.

Щоб не допустити цього, в "Укрметалургпромі" пропонують встановити 1,6 нормативного терміну служби (понад 36 років), замість запропонованого в проєкті 1,5-кратного нормативного терміну служби, при цьому не обмежувати використання рухомого складу з продовженим терміном служби, рішення про продовження терміну якого прийнято до моменту набрання чинності цього проєкту.

На їхню думку, таке рішення не викличе надмірно різкого списання напіввагонів (будуть списані 4,9 тис. у 2021, замість запропонованих існуючою редакцією 12,6 тис.), а в середньому буде відбуватися списання 3,3 тис. за період 2021-2025гг.

Що стосується обмеження термінів використання рухомого складу інших вагонів, то автори звернення пропонують встановити для окатишевозів 45 років, зерновозів 45 років, для всіх інших типів вагонів, у т.ч. цистерн і платформ - не менше 2,5 термінів служби.