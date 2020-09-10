Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Об этом глава государства сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский надеется, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" 11 сентября в Берлине принесет конкретные решения и результаты, и вскоре смогут встретиться сами лидеры.
"Благодарен Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" принесет четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры "Нормандской четверки", - написал он после разговора с Меркель.
Также на Цензор.НЕТ: Я верю, что после встречи советников глав стран "Нормандского формата" состоится и встреча лидеров, - Зеленский
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Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень годый, хоть и сцыкливый и немного потерпеышмй нелох ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень франзузский месье....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
- Шо пять ?
- Пять минетов должны сепарам ради мира Владимир Александрович..
- Да какая разница - два, пять !!!
бо минулого разу... їй як вихованій людині і жінці було важко втримати шлунок зубами (аж тіліпало) )))
А перед глазами стоял любимый *****.
истери еще.
Тому що він не президент, главнокомандующий та захисник Української держави.
А ....резидент Верховний Капітулянт і лютий ворог державності України .
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Никаких результатов не будет, пока Зебанько, подписавшее формулу путина-штайнмайера, не выполнит остальные хотелки *****.
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
Уйло из своего бункера ни за что не вылезает, пока не получит американской вакцины.
По этому все разговоры о "вот-вот, норманской встрече" - чистый предвыборный пиар.
опять какую то глупость будет говорить что б все ржали?