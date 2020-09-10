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Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"

Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский надеется, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" 11 сентября в Берлине принесет конкретные решения и результаты, и вскоре смогут встретиться сами лидеры.

"Благодарен Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" принесет четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры "Нормандской четверки", - написал он после разговора с Меркель.

Также на Цензор.НЕТ: Я верю, что после встречи советников глав стран "Нормандского формата" состоится и встреча лидеров, - Зеленский

Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в нормандском формате 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Меркель Ангела (2125) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+18
Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 8225
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10.09.2020 17:39
+14
"Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев "
Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7581
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10.09.2020 17:40
+9
Петро Порошенко - на лацкані національний сивмол України. Чому Зебил ніколи його не носить?Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6220
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10.09.2020 17:43
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Но это уже будет совсем другая Украина, а вернее совсем не будет...
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10.09.2020 17:36 Ответить
зеленый оманский ОСЕЛ курит много
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10.09.2020 18:07 Ответить
он так много сравнивал Украину с порно актрисой ..а вот вопросик..а себя Вовчик сравнил бы ну хотя бы с куртизанкой Парижу...???
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10.09.2020 18:40 Ответить
Скоро на экранах!
Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень годый, хоть и сцыкливый и немного потерпеышмй нелох ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень франзузский месье....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
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10.09.2020 19:31 Ответить
"...надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"... По телу Ангелы побежали мелкие судороги.
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10.09.2020 19:04 Ответить
Они не смогут ничего умного сказать друг другу .
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10.09.2020 17:36 Ответить
Він подивитися у її німецькі очі з надією побачити там те, що побачив у пуцина.
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10.09.2020 17:54 Ответить
"...надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"..." Реставрационные леса на Нотр-Дам де Пари тихонько скрипнули. Снова задымилось пепелище сожженного японского замка, а где-то далеко над Одессой отчаянно крикнула чайка увидев красные труселя на сползающем в море песчанном откосе.
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10.09.2020 19:08 Ответить
Вова крутой парень.
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10.09.2020 17:38 Ответить
Скучает Европа по цирку .
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10.09.2020 17:40 Ответить
Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 949
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10.09.2020 17:50 Ответить
Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 8225
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10.09.2020 17:39 Ответить
"Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев "
Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7581
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10.09.2020 17:40 Ответить
- Пять..
- Шо пять ?
- Пять минетов должны сепарам ради мира Владимир Александрович..
- Да какая разница - два, пять !!!
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10.09.2020 17:53 Ответить
та если только он-я согласен...тока шоб документальное подтверждение было.
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10.09.2020 17:54 Ответить
надеюсь задохнётся...хотя мендель могла и обучить...
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10.09.2020 17:59 Ответить
А шо, гыга уже против мымрного плана кудрявого безальтернатывця? Невже в армею подався? Так литак же занят
Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9699
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10.09.2020 18:05 Ответить
галына?
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10.09.2020 19:32 Ответить
Билетов нет !!! Овощебаза .
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10.09.2020 17:43 Ответить
Ну все! Капець пані Меркель. Другу зустріч з малоросом-Зе, вона не переживе. При першій зустрічі її ковбасило нє по детскі.
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10.09.2020 17:41 Ответить
Не уверен, что её не затрясло во время разговора.
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10.09.2020 17:57 Ответить
Сподіваюся, що клініка "Шаріте" забеспечить пані Меркель протисудомними ліками. Бєдоносець жеж грядьот ...
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10.09.2020 18:11 Ответить
и протиблювотними...
бо минулого разу... їй як вихованій людині і жінці було важко втримати шлунок зубами (аж тіліпало) )))
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10.09.2020 19:00 Ответить
Надеюсь оно скоро встретится с захарченко.
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10.09.2020 17:42 Ответить
пополнение в адском курятнике захараста?
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10.09.2020 18:09 Ответить
ВОНО із штанів виплигує щоб пограти на піАніно!!
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10.09.2020 17:42 Ответить
Зеленский - Меркель: Надеюсь скоро встретимся в нормандском формате..
А перед глазами стоял любимый *****.
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10.09.2020 17:43 Ответить
Так Меркель - то так, благовидний привід. На форматі його цікавить лише пуцин. Що ж він там побачив?
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10.09.2020 17:58 Ответить
Петро Порошенко - на лацкані національний сивмол України. Чому Зебил ніколи його не носить?Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6220
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10.09.2020 17:43 Ответить
кацапа,змызни.
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10.09.2020 17:55 Ответить
Та все нормально. Не переживай. Свынюку можно только с ришучою пыкою постыты. Это как ево - швабода!
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10.09.2020 18:21 Ответить
неймется,свинопсина?
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10.09.2020 18:25 Ответить
Гыга, тебе правильно подписываться СвыноПЕСина
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10.09.2020 18:26 Ответить
я сам разберусь...а ты сначала достань свого ***** из бункера,да проверь его спинжак,да заодно подгузник ему поменяй...потом проверять будешь "чотамухохлов"
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10.09.2020 18:30 Ответить
Какое именно *****? Слева плешивое чы то шо кудрявое?
Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5901
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10.09.2020 18:37 Ответить
тебе в яндексе не напишут .в гугле ищи...
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10.09.2020 18:42 Ответить
Эта фотка с лб, дурная гыга. Хотя в системе твоих свыноценностей соня тоже кацапская консерва, раз Свынюку в ратыци не цьомкает
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10.09.2020 18:52 Ответить
сонька?не напрямую,через ахметова
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10.09.2020 18:56 Ответить
у кацапа истерика - глаза любо.
истери еще.
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10.09.2020 21:37 Ответить
Да ты, болезнай, хучь однаждый усключи вутятюг в лепистрическую резетку да свойную одёжу-та чучуть прогладий. Спинджак ему не нрависси.
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10.09.2020 18:02 Ответить
Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 9008
Тому що він не президент, главнокомандующий та захисник Української держави.
А ....резидент Верховний Капітулянт і лютий ворог державності України .
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10.09.2020 17:55 Ответить
...и, тут набежали ольгинские порохоботы и, загадили всю ветку
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10.09.2020 17:44 Ответить
Ситуация реально взрывоопасная. Солдаты ВСУ говорят, что расценивают действия Зеленского, как гос измену и готовы идти с оружием на президента.
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10.09.2020 17:45 Ответить
"принесет четкие решения и результаты"
-------
Никаких результатов не будет, пока Зебанько, подписавшее формулу путина-штайнмайера, не выполнит остальные хотелки *****.
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10.09.2020 17:49 Ответить
Внимание! Агентура врага планирует нанести удар по нашей армии!
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
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10.09.2020 17:49 Ответить
ее и в прошлый раз шатало от встрели с плесенью...он шо,ее совсем угробить хочет?
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10.09.2020 17:53 Ответить
А Меркель так себе покраснела и говорит: "Не выйду, меня сегодня другой Вольдемар ангажирует на калинку-малинку".
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10.09.2020 17:55 Ответить
"...а после калинки-малинки будет акт молодого Регинтропа".
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10.09.2020 18:25 Ответить
Ага, встретимся, донера пожрём.
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10.09.2020 17:56 Ответить
краще вам зустрітися в туалєтє ніжнєго тагіла...
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10.09.2020 17:56 Ответить
Надежды юношей питают!
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10.09.2020 17:57 Ответить
Моника спешит на свидание!
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10.09.2020 17:57 Ответить
да он же двух слов связать не может
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10.09.2020 17:57 Ответить
Германия главный спонсор РАБссии...браццкий договор-молотов-риббентроп действует до сих пор....
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10.09.2020 18:02 Ответить
80 % дамбасят получили Ксивы Путлера типа паспорт для быдла... выведет быдло ...Мавзолейное ждите карман шире...
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10.09.2020 18:20 Ответить
"Пшол нах, урод зельоный ! " - сказала фрау. И была права.
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10.09.2020 18:21 Ответить
О чем с тобой можно говорить..вали в ростов..избавь Украину от такого позора...
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10.09.2020 18:31 Ответить
в Гаазі ти з ****** зустрінешся Земразь
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10.09.2020 19:28 Ответить
О, бабусю опять будет трусить колбасить эпилепсить от виду бубочки😈😈😈
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10.09.2020 19:39 Ответить
Откровенные БРЕД и ВРАНЬЕ!
Уйло из своего бункера ни за что не вылезает, пока не получит американской вакцины.
По этому все разговоры о "вот-вот, норманской встрече" - чистый предвыборный пиар.
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10.09.2020 20:30 Ответить
И заглянуть куда то путину.
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10.09.2020 21:19 Ответить
хорошо. верно.
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10.09.2020 22:57 Ответить
Вова, мля, сиди во дворце и получай зарплату! Не надо ездить на фронт. От уже ещё одно чучело, мнящее себя Рузвельтом.
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11.09.2020 01:19 Ответить
вырок молодчага... курирует всю внешнюю политику... а когда есть время - и внутреннюю... в общем, трудится не покладая чего-то на что-то... одно плохо - когда, сей "человечище" внезапно просыпается, то сразу идет сдача украинских интересов по всем фронтам... лучше бы спал...
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11.09.2020 05:27 Ответить
зачем?
опять какую то глупость будет говорить что б все ржали?
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11.09.2020 09:29 Ответить
 
 