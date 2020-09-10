Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський сподівається, що зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні принесе конкретні рішення та результати, і незабаром зможуть зустрітися самі лідери.
"Дякую Ангелі Меркель за оцінку наших зусиль на шляху до мирного врегулювання на Донбасі. Досягнення миру залишається пріоритетом для мене й усіх українців. Сподіваємося, що зустріч радників лідерів країн "Нормандської четвірки" принесе чіткі рішення та результати і що невдовзі зустрінуться лідери "Нормандської четвірки" , - написав він після розмови з Меркель.
Також на Цензор.НЕТ: Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський
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Новый порно-фильм "Нормандяне"!
Краткое содержание фильма.
Один маленький, но очень годый, хоть и сцыкливый и немного потерпеышмй нелох ищет мир в коричневом глазу одного тоже очень маленького и очень старенького дедушки с красивым именем *****.
Закадровый голос, очень похожий на голос одной немецкой фрау томно произносит всего одну фразу: "Я!Я!Я, Дастиш фантастиш".
В это же время один тоже маленький, но очень франзузский месье....
Ну ладно, дальше сами увидите.
Всем смотреть фильм "Нормандяне"!
- Шо пять ?
- Пять минетов должны сепарам ради мира Владимир Александрович..
- Да какая разница - два, пять !!!
бо минулого разу... їй як вихованій людині і жінці було важко втримати шлунок зубами (аж тіліпало) )))
А перед глазами стоял любимый *****.
истери еще.
Тому що він не президент, главнокомандующий та захисник Української держави.
А ....резидент Верховний Капітулянт і лютий ворог державності України .
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Никаких результатов не будет, пока Зебанько, подписавшее формулу путина-штайнмайера, не выполнит остальные хотелки *****.
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
Уйло из своего бункера ни за что не вылезает, пока не получит американской вакцины.
По этому все разговоры о "вот-вот, норманской встрече" - чистый предвыборный пиар.
опять какую то глупость будет говорить что б все ржали?