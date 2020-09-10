Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Про це глава держави повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський сподівається, що зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні принесе конкретні рішення та результати, і незабаром зможуть зустрітися самі лідери.

"Дякую Ангелі Меркель за оцінку наших зусиль на шляху до мирного врегулювання на Донбасі. Досягнення миру залишається пріоритетом для мене й усіх українців. Сподіваємося, що зустріч радників лідерів країн "Нормандської четвірки" принесе чіткі рішення та результати і що невдовзі зустрінуться лідери "Нормандської четвірки" , - написав він після розмови з Меркель.

Також на Цензор.НЕТ: Я вірю, що після зустрічі радників глав держав "Нормандського формату" відбудеться і зустріч лідерів, - Зеленський