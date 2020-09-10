В ТРЦ на Оболони произошла стрельба, ранен мужчина - полиция Киева

В Оболонском районе Киева в одном из торгово-развлекательных центров мужчина получил огнестрельные ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полици Киева.

"Сегодня в 18:15 в столичную полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента", - говорится в сообщении.

25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей был доставлен в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

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Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.