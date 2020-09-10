В ТРЦ на Оболони произошла стрельба, ранен мужчина - полиция Киева
В Оболонском районе Киева в одном из торгово-развлекательных центров мужчина получил огнестрельные ранения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полици Киева.
"Сегодня в 18:15 в столичную полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента", - говорится в сообщении.
25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей был доставлен в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.
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Где закон, слуги довбанные ?..
P.S. а могли и гранату кинуть, для "развлечения"