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Новости Силовики
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В ТРЦ на Оболони произошла стрельба, ранен мужчина - полиция Киева

В ТРЦ на Оболони произошла стрельба, ранен мужчина - полиция Киева

В Оболонском районе Киева в одном из торгово-развлекательных центров мужчина получил огнестрельные ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полици Киева.

"Сегодня в 18:15 в столичную полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента", - говорится в сообщении.

25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижних конечностей был доставлен в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

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Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Автор: 

Киев (25516) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) стрельба (3251) трц (57)


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Топ комментарии
+20
Зарегистрированный ствол должен иметь каждый желающий(для самообороны), а не только сепары, урки и гопота(для агрессии)
Где закон, слуги довбанные ?..
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10.09.2020 20:01
+17
ну так развлекательный центр таки...всё по уставу.
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10.09.2020 19:59
+4
тут дело не в этом...тут надо разрешать свободную стрельбу в общественных местах...а то выходит,хоть у него ствол скорее всего и легальный-а применял незаконно
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10.09.2020 20:14
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Правила форума Совет форумчан
ну так развлекательный центр таки...всё по уставу.
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10.09.2020 19:59 Ответить
Зарегистрированный ствол должен иметь каждый желающий(для самообороны), а не только сепары, урки и гопота(для агрессии)
Где закон, слуги довбанные ?..
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10.09.2020 20:01 Ответить
тут дело не в этом...тут надо разрешать свободную стрельбу в общественных местах...а то выходит,хоть у него ствол скорее всего и легальный-а применял незаконно
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10.09.2020 20:14 Ответить
"неначасі" ...
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10.09.2020 20:25 Ответить
"предварительно травматического действия" vs "пострадавший с огнестрельными ранениями"...
P.S. а могли и гранату кинуть, для "развлечения"
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10.09.2020 20:03 Ответить
Баксы были у пострадавшего,100к хотяб?Щас это кошерно...
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10.09.2020 20:11 Ответить
Знову дітки бавляться?
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10.09.2020 20:23 Ответить
Одичавіли люди !!
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10.09.2020 21:36 Ответить
Зачем новость без названия ТЦ и места преступления нужнатакая новость" недоделанная? Чтобы поахать?
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10.09.2020 21:44 Ответить
Потому что это ТРЦ Дрим Таун,зачем итак умерающемк Трц делать еще антирккламу
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11.09.2020 14:39 Ответить
 
 