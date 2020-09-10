У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, поранено чоловіка, - поліція Києва

В Оболонському районі Києва в одному з торгово-розважальних центрів чоловік зазнав вогнепальних поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні о 18:15 в столичну поліцію надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському. Попередньо встановлено: в приміщенні закладу між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт. Згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії і кілька разів вистрілив у свого опонента", - сказано в повідомленні.

25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок доставили до лікарняного закладу. Зловмисники з місця події зникли.

Зараз на місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження.

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