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Новини Силовики
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У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, поранено чоловіка, - поліція Києва

У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, поранено чоловіка, - поліція Києва

В Оболонському районі Києва в одному з торгово-розважальних центрів чоловік зазнав вогнепальних поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Сьогодні о 18:15 в столичну поліцію надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському. Попередньо встановлено: в приміщенні закладу між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт. Згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії і кілька разів вистрілив у свого опонента", - сказано в повідомленні.

25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок доставили до лікарняного закладу. Зловмисники з місця події зникли.

Зараз на місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження.

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Автор: 

Київ (19461) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) стрілянина (1778) ТРЦ (296)


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Топ коментарі
+20
Зарегистрированный ствол должен иметь каждый желающий(для самообороны), а не только сепары, урки и гопота(для агрессии)
Где закон, слуги довбанные ?..
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10.09.2020 20:01
+17
ну так развлекательный центр таки...всё по уставу.
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10.09.2020 19:59
+4
тут дело не в этом...тут надо разрешать свободную стрельбу в общественных местах...а то выходит,хоть у него ствол скорее всего и легальный-а применял незаконно
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10.09.2020 20:14
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ну так развлекательный центр таки...всё по уставу.
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10.09.2020 19:59 Відповісти
Зарегистрированный ствол должен иметь каждый желающий(для самообороны), а не только сепары, урки и гопота(для агрессии)
Где закон, слуги довбанные ?..
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10.09.2020 20:01 Відповісти
тут дело не в этом...тут надо разрешать свободную стрельбу в общественных местах...а то выходит,хоть у него ствол скорее всего и легальный-а применял незаконно
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10.09.2020 20:14 Відповісти
"неначасі" ...
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10.09.2020 20:25 Відповісти
"предварительно травматического действия" vs "пострадавший с огнестрельными ранениями"...
P.S. а могли и гранату кинуть, для "развлечения"
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10.09.2020 20:03 Відповісти
Баксы были у пострадавшего,100к хотяб?Щас это кошерно...
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10.09.2020 20:11 Відповісти
Знову дітки бавляться?
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10.09.2020 20:23 Відповісти
Одичавіли люди !!
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10.09.2020 21:36 Відповісти
Зачем новость без названия ТЦ и места преступления нужнатакая новость" недоделанная? Чтобы поахать?
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10.09.2020 21:44 Відповісти
Потому что это ТРЦ Дрим Таун,зачем итак умерающемк Трц делать еще антирккламу
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11.09.2020 14:39 Відповісти
 
 