У ТРЦ на Оболоні сталася стрілянина, поранено чоловіка, - поліція Києва
В Оболонському районі Києва в одному з торгово-розважальних центрів чоловік зазнав вогнепальних поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Сьогодні о 18:15 в столичну поліцію надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському. Попередньо встановлено: в приміщенні закладу між потерпілим і декількома невідомими виник конфлікт. Згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо травматичної дії і кілька разів вистрілив у свого опонента", - сказано в повідомленні.
25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижніх кінцівок доставили до лікарняного закладу. Зловмисники з місця події зникли.
Зараз на місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків і очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження.
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Где закон, слуги довбанные ?..
P.S. а могли и гранату кинуть, для "развлечения"