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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве сегодня хватает коек для приема больных коронавирусом, - Кличко

В Киеве сегодня хватает коек для приема больных коронавирусом, - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 11 сентября в Киеве достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом.

Об этом сказал Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 - по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2 тыс. коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400", - сказал Кличко.

По его словам, врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, а ситуация с заболеваемостью пока контролируемая. Кличко отметил, что ситуация контролируется и пока не произошел инфекционный взрыв.

"Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут пренебрегать своей безопасностью, - ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян. Так помогите нам защитить вас!" - призвал Кличко.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25518) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Странно, а чего же тогда в скорых жалуются что им некуда везти больных.
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11.09.2020 12:51 Ответить
Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше пренебрегать своей безопасностью, - ситуация может резко измениться.

Виталик, разгрузи остановки Киевпастранса где собираются километровые очереди ждя часами пустого места в общественном транспорте, который не увеличивают согласно пассажиропотоку, а наоборот урезают на всех направлениях,
и народ не будет заражать друг друга в перепалках в этих долбаных очередях за дефицитным транспортом от Кличко.
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11.09.2020 12:55 Ответить
Но не хватает для всех остальных
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11.09.2020 12:57 Ответить
 
 