В Киеве сегодня хватает коек для приема больных коронавирусом, - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 11 сентября в Киеве достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом.

Об этом сказал Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 - по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2 тыс. коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400", - сказал Кличко.

По его словам, врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, а ситуация с заболеваемостью пока контролируемая. Кличко отметил, что ситуация контролируется и пока не произошел инфекционный взрыв.

"Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут пренебрегать своей безопасностью, - ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян. Так помогите нам защитить вас!" - призвал Кличко.

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