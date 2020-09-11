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Помощник Путина: Верховная Рада скорректирует местные выборы

Помощник Путина: Верховная Рада скорректирует местные выборы

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.

Об этом Козак заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Козака, принятие украинским парламентом постановления о назначении местных выборов ухудшило ситуацию с урегулированием конфликта, поскольку указанные в постановлении условия проведения выборов противоречат минским договоренностям.

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил российский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак

Напомним, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. В постановлении парламента речь шла о том, что местные выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после получения Украиной контроля над границей и вывода оккупационных войск с территории Донбасса. В России сразу же заявили, что постановление Рады противоречит минским договоренностям, где заложены иные условия проведения местных выборов на Донбассе.

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Топ комментарии
+86
Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак - Цензор.НЕТ 1865
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11.09.2020 22:54
+76
Это первый шаг, будут и другие. Шо там по поводу: "общаться можно, но не нужно подписывать"?. Зебилы, хотели видеть Пушилина и иже с ним в Раде? Вы его получите. Идиоты зеленые.
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11.09.2020 22:53
+73
Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак - Цензор.НЕТ 3658
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11.09.2020 22:57
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Подитожу. Кацапы, никаких выборов в вашей сральне не будет, как их никогда не было у вас, точка.
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12.09.2020 21:23 Ответить
Порох привезет в ДАУНетск портрет Степана Бандеры... Крысы Мавзолейные,вы готовы?
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12.09.2020 21:39 Ответить
Да, шмаркля пойдёт на всё! Он за ценой не постоит !
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12.09.2020 22:14 Ответить
За что купил, за то и продаю.

На сайте https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html какой-то авантюрист в пасквиле за 12.09.2020 написал о том, что Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ с 2012 года является гражданином Российской Федерации.

Я в это не верю. Просто решил предупредить о возможной провокации доверчивых интернет-пользователей.
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12.09.2020 23:29 Ответить
Правда.бубочка всегда мечтал окацапиться и косить бабло в скрепостане лишнехромосомном УКраина ему пох.
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13.09.2020 00:44 Ответить
Зе-чмо громадянин паРашії? Цілком ймовірно і схоже на правду.
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13.09.2020 01:27 Ответить
Правда.бубочка всегда мечтал окацапиться и косить бабло в скрепостане лишнехромосомном УКраина ему пох.
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13.09.2020 00:44 Ответить
И это точно так и есть https://www.youtube.com/watch?v=D0c22N-R6nU
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13.09.2020 10:14 Ответить
КІЗЯК знову вдарився в свої хворі фантазії.....
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13.09.2020 10:23 Ответить
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