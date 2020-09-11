УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6451 відвідувач онлайн
Новини Нормандські переговори
37 724 210
вибори (6590) Донбас (22348) мінські угоди (2227) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)

Помічник Путіна: Верховна Рада скорегує місцеві вибори

Помічник Путіна: Верховна Рада скорегує місцеві вибори

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні. Верховна Рада нібито найближчим часом розгляне питання коригування вже прийнятої постанови.

Про це Козак заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Козака, ухвалення українським парламентом постанови про призначення місцевих виборів погіршило ситуацію з урегулюванням конфлікту, оскільки зазначені в постанові умови проведення виборів суперечать мінським домовленостями.

"Домовилися про те, що найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови, що коректує ту постанову, яку було ухвалено 15 липня", - заявив російський чиновник.

Нагадаємо, 15 липня Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. У постанові парламенту йшлося про те, що місцеві вибори в ОРДЛО можуть бути проведені тільки після отримання Україною контролю над кордоном і виведення окупаційних військ із території Донбасу. У Росії відразу ж заявили, що постанова Ради суперечить мінським домовленостям, де закладено інші умови проведення місцевих виборів на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про зустріч у "нормандському форматі": "Все в руках російської сторони"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+86
Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак - Цензор.НЕТ 1865
показати весь коментар
11.09.2020 22:54
+76
Это первый шаг, будут и другие. Шо там по поводу: "общаться можно, но не нужно подписывать"?. Зебилы, хотели видеть Пушилина и иже с ним в Раде? Вы его получите. Идиоты зеленые.
показати весь коментар
11.09.2020 22:53
+73
Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак - Цензор.НЕТ 3658
показати весь коментар
11.09.2020 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Подитожу. Кацапы, никаких выборов в вашей сральне не будет, как их никогда не было у вас, точка.
показати весь коментар
12.09.2020 21:23 Відповісти
Порох привезет в ДАУНетск портрет Степана Бандеры... Крысы Мавзолейные,вы готовы?
показати весь коментар
12.09.2020 21:39 Відповісти
Да, шмаркля пойдёт на всё! Он за ценой не постоит !
показати весь коментар
12.09.2020 22:14 Відповісти
За что купил, за то и продаю.

На сайте https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html какой-то авантюрист в пасквиле за 12.09.2020 написал о том, что Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ с 2012 года является гражданином Российской Федерации.

Я в это не верю. Просто решил предупредить о возможной провокации доверчивых интернет-пользователей.
показати весь коментар
12.09.2020 23:29 Відповісти
Правда.бубочка всегда мечтал окацапиться и косить бабло в скрепостане лишнехромосомном УКраина ему пох.
показати весь коментар
13.09.2020 00:44 Відповісти
Зе-чмо громадянин паРашії? Цілком ймовірно і схоже на правду.
показати весь коментар
13.09.2020 01:27 Відповісти
Правда.бубочка всегда мечтал окацапиться и косить бабло в скрепостане лишнехромосомном УКраина ему пох.
показати весь коментар
13.09.2020 00:44 Відповісти
И это точно так и есть https://www.youtube.com/watch?v=D0c22N-R6nU
показати весь коментар
13.09.2020 10:14 Відповісти
КІЗЯК знову вдарився в свої хворі фантазії.....
показати весь коментар
13.09.2020 10:23 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 