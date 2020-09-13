Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК
Прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами, включая воду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе представительства президента в АРК на заявление российского МИД, что отказ Киева давать Крыму воду нарушает международные соглашения.
"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставки других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант, под эффективным контролем которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - отмечают в представительстве.
В ведомстве напомнили российской стороне, что согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.
"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода", - уточняется в ответе представительства.
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До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні поді на свцй лад.І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І сали злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але не славян а угрофінів -кацапів. Російські окупанти на 2020 р. завезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян. Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.
реальность.
пусть пьют, вода - губит !