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Крым (26005) вода (918)

Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК

Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК

Прямым обязательством государства-оккупанта является обеспечение гражданского населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами, включая воду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе представительства президента в АРК на заявление российского МИД, что отказ Киева давать Крыму воду нарушает международные соглашения.

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставки других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и совершении пыток говорит государство-оккупант, под эффективным контролем которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - отмечают в представительстве.

В ведомстве напомнили российской стороне, что согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем.

"Часть первая статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода", - уточняется в ответе представительства.

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Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК 01
Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК 02
Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК 03
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Топ комментарии
+51
Хунта дай воды!
Та ради бога - ловите гуманитарку!
Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 8247
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13.09.2020 11:15
+33
Недаром путєн скиглив, що другого терміну Порошенка рашка не витримає. зєбіл все повіддає. При чому під пісню "всьо для міра" яку йому нашіптують мóцквалі.
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13.09.2020 11:11
+30
Надоело мусолить одно и тоже, хватит! Утром деокупация - вечером вода!
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13.09.2020 11:12
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Сливайте Антифриз с Искандеров и прочих танков СРАМата включайте фильтры мгновенной очистки и будет вам свежая Боярышка....
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13.09.2020 12:53 Ответить
Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 8010
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13.09.2020 14:38 Ответить
-
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні поді на свцй лад.І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І сали злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але не славян а угрофінів -кацапів. Російські окупанти на 2020 р. завезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян. Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.
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13.09.2020 13:01 Ответить
Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 1202
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13.09.2020 13:19 Ответить
хотели камней а требуют воду................ шо сказать - кино закончилось добро пожаловать в
реальность.
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13.09.2020 13:28 Ответить
Плохо им жилось при Украине? 😎
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13.09.2020 14:57 Ответить
Нащо мусолити кожен день те саме? Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади. Крапка.
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13.09.2020 15:08 Ответить
Если война обьявлена, то да по Конвеции, но официально же РФ на войну не явилась. Так что, придется им виртуальный реверс воды через Словакию искать.
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13.09.2020 15:38 Ответить
Тема з "водою до Криму" ніколи б не виникала в кацапських бошках взагалі якби не було води, газу, електрики, будь яких соціальних виплат на окупований Донбас а з *********** був запроваджений найжорсткіший візовий режим.
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13.09.2020 15:31 Ответить
Ничего скоро президент ЗЕро начнет подачу воды для оккупантов Крыма, ведь он служит "той сторне".
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13.09.2020 15:57 Ответить
Не понятно как-то! Кричат мы вяликая страна - мост какой отгрохали! А на воду денег нет? Пусть танкерами возят. Это же не водка. В Доне, к примеру, утопили танкер, потом подняли и на Феодосию или Керчь. И так много-много раз. Или можно повернуть Турецкий поток, все равно простаивает. Эй, кацапы, подкидываю бесплатные идейки
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13.09.2020 16:18 Ответить
Что, уже даже Чёрного моря мало?
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13.09.2020 16:46 Ответить
Брезгуют, туда все фекалии стекаются.
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13.09.2020 17:47 Ответить
А пишуть же в Криму канал активно ремонтують. Готують до подачі води?
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13.09.2020 17:32 Ответить
зі шмаркленскім що хоч може бути
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13.09.2020 22:15 Ответить
Кримчани дуже бажали вмерти в кацапії. Небудемо їм мішати в останньому бажанні.
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13.09.2020 19:03 Ответить
ну так, але ж Крим Україна, нехай їдуть туди землю паскудити
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13.09.2020 22:14 Ответить
Кацапские уроды это кто говорит о международных соглашениях? Типа вы? Да вы насрали на них уже лет как минимум семь...
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13.09.2020 19:06 Ответить
Вы видите людей с ведрами? И я не вижу!

Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 939
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13.09.2020 19:10 Ответить
В самой Украине вода становится проблемой, мелеют и пересыхают реки и водоемы. Поменялся климат и нужно особое внимание уделять мелиорации иначе пострадает сельское хозяйства. И тут не до Крыма. Если в этом году опять будет теплая и малоснежная зима, то это грозит экологической катастрофой. Нужно больше уделять внимания развитию агротехники в закрытом грунте. В первую очередь ради сбережения влаги. А Крыму нужно развивать технологии по опреснению морской воды.
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13.09.2020 19:14 Ответить
Москве не нужно обвинять Украину.Изменение климата глобальная катастрофа. Вон Калифорния выгорает от жестокой засухи. А вы про какой-то Крым. Надо развивать экономику с учетом дефицита воды. Есть основания предполагать что ситуация будет год от года ухудшаться. Надо не с короновирусом бороться, а с дефицитом воды. Иначе умирать будут не тысячи, а миллионы людей. В первую очередь от падения урожаев и сокращения поголовья скота. Я не шучу. Не говоря уже что массы людей могут подняться и мигрировать в те регионы где есть вода! И если наша Зе команда не идиоты, то должны понять что вода и черноземы Украины могут оказаться дороже нефти и газа.
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13.09.2020 19:26 Ответить
а вони таки ІДІОТИ
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13.09.2020 23:25 Ответить
подлиз защитан
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14.09.2020 02:39 Ответить
задрали эту тему мусолить! нет воды да и все
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13.09.2020 19:46 Ответить
пиво
пусть пьют, вода - губит !
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13.09.2020 20:23 Ответить
підарюхін тобі
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13.09.2020 22:17 Ответить
иксим малюхин твоя вода на территории мухосранска на глубине двух метров, вот там бури и разбирайся
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13.09.2020 22:35 Ответить
вони дістали, воду перекрити і на тому БАСТА. Все поруч море там води повно....
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13.09.2020 23:22 Ответить
А я так считаю... Неча все сваливать на одних какцапов... Отправить в Крым шлепера, пусть угощает крысчан своей карамелькой, как он угощал на переправе медеда с пыней.Пусть помогает им жажду утолять крысчанам, бо сам же замутил, пошел по беспределу отвернувшись от евроинтеграции.
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14.09.2020 02:37 Ответить
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