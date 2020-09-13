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Крим (14082) вода (1168)

Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК

Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК

Прямим зобов'язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами, зокрема водою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді представництва президента в АРК на заяву російського МЗС, що відмова Києва давати Криму воду порушує міжнародні угоди.

"Наведені російською стороною положення міжнародних договорів у галузі захисту прав людини не стосуються права на воду, зобов’язання з водопостачання чи постачання інших ресурсів, а стосуються гарантування і забезпечення інших прав людини. Окрім цього, абсолютно неприпустимою є ситуація, коли про можливе порушення права на життя та вчинення катувань говорить держава-окупант, за ефективного контролю якої сталися десятки вбивств, насильницьких зникнень, катувань українських та кримськотатарських активістів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - зазначають у представництві.

У відомстві нагадали російській стороні, що, відповідно до міжнародного гуманітарного права, держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території, яка перебуває під її ефективним контролем.

"Частина перша статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція) передбачає, що держава-окупант зобов'язана з допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, зокрема постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Ці положення, безумовно, стосуються і такого ресурсу, як вода", - уточнюється у відповіді представництва.

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Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК 01

Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК 02
Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК 03
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Топ коментарі
+51
Хунта дай воды!
Та ради бога - ловите гуманитарку!
Обеспечение водой населения Крыма лежит полностью на плечах оккупационной власти, - представительство президента в АРК - Цензор.НЕТ 8247
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13.09.2020 11:15
+33
Недаром путєн скиглив, що другого терміну Порошенка рашка не витримає. зєбіл все повіддає. При чому під пісню "всьо для міра" яку йому нашіптують мóцквалі.
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13.09.2020 11:11
+30
Надоело мусолить одно и тоже, хватит! Утром деокупация - вечером вода!
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13.09.2020 11:12
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Сливайте Антифриз с Искандеров и прочих танков СРАМата включайте фильтры мгновенной очистки и будет вам свежая Боярышка....
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13.09.2020 12:53 Відповісти
Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 8010
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13.09.2020 14:38 Відповісти
-
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні поді на свцй лад.І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І сали злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але не славян а угрофінів -кацапів. Російські окупанти на 2020 р. завезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян. Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.
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13.09.2020 13:01 Відповісти
Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 1202
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13.09.2020 13:19 Відповісти
хотели камней а требуют воду................ шо сказать - кино закончилось добро пожаловать в
реальность.
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13.09.2020 13:28 Відповісти
Плохо им жилось при Украине? 😎
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13.09.2020 14:57 Відповісти
Нащо мусолити кожен день те саме? Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади. Крапка.
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13.09.2020 15:08 Відповісти
Если война обьявлена, то да по Конвеции, но официально же РФ на войну не явилась. Так что, придется им виртуальный реверс воды через Словакию искать.
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13.09.2020 15:38 Відповісти
Тема з "водою до Криму" ніколи б не виникала в кацапських бошках взагалі якби не було води, газу, електрики, будь яких соціальних виплат на окупований Донбас а з *********** був запроваджений найжорсткіший візовий режим.
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13.09.2020 15:31 Відповісти
Ничего скоро президент ЗЕро начнет подачу воды для оккупантов Крыма, ведь он служит "той сторне".
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13.09.2020 15:57 Відповісти
Не понятно как-то! Кричат мы вяликая страна - мост какой отгрохали! А на воду денег нет? Пусть танкерами возят. Это же не водка. В Доне, к примеру, утопили танкер, потом подняли и на Феодосию или Керчь. И так много-много раз. Или можно повернуть Турецкий поток, все равно простаивает. Эй, кацапы, подкидываю бесплатные идейки
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13.09.2020 16:18 Відповісти
Что, уже даже Чёрного моря мало?
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13.09.2020 16:46 Відповісти
Брезгуют, туда все фекалии стекаются.
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13.09.2020 17:47 Відповісти
А пишуть же в Криму канал активно ремонтують. Готують до подачі води?
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13.09.2020 17:32 Відповісти
зі шмаркленскім що хоч може бути
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13.09.2020 22:15 Відповісти
Кримчани дуже бажали вмерти в кацапії. Небудемо їм мішати в останньому бажанні.
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13.09.2020 19:03 Відповісти
ну так, але ж Крим Україна, нехай їдуть туди землю паскудити
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13.09.2020 22:14 Відповісти
Кацапские уроды это кто говорит о международных соглашениях? Типа вы? Да вы насрали на них уже лет как минимум семь...
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13.09.2020 19:06 Відповісти
Вы видите людей с ведрами? И я не вижу!

Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК - Цензор.НЕТ 939
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13.09.2020 19:10 Відповісти
В самой Украине вода становится проблемой, мелеют и пересыхают реки и водоемы. Поменялся климат и нужно особое внимание уделять мелиорации иначе пострадает сельское хозяйства. И тут не до Крыма. Если в этом году опять будет теплая и малоснежная зима, то это грозит экологической катастрофой. Нужно больше уделять внимания развитию агротехники в закрытом грунте. В первую очередь ради сбережения влаги. А Крыму нужно развивать технологии по опреснению морской воды.
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13.09.2020 19:14 Відповісти
Москве не нужно обвинять Украину.Изменение климата глобальная катастрофа. Вон Калифорния выгорает от жестокой засухи. А вы про какой-то Крым. Надо развивать экономику с учетом дефицита воды. Есть основания предполагать что ситуация будет год от года ухудшаться. Надо не с короновирусом бороться, а с дефицитом воды. Иначе умирать будут не тысячи, а миллионы людей. В первую очередь от падения урожаев и сокращения поголовья скота. Я не шучу. Не говоря уже что массы людей могут подняться и мигрировать в те регионы где есть вода! И если наша Зе команда не идиоты, то должны понять что вода и черноземы Украины могут оказаться дороже нефти и газа.
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13.09.2020 19:26 Відповісти
а вони таки ІДІОТИ
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13.09.2020 23:25 Відповісти
подлиз защитан
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14.09.2020 02:39 Відповісти
задрали эту тему мусолить! нет воды да и все
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13.09.2020 19:46 Відповісти
пиво
пусть пьют, вода - губит !
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13.09.2020 20:23 Відповісти
підарюхін тобі
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13.09.2020 22:17 Відповісти
иксим малюхин твоя вода на территории мухосранска на глубине двух метров, вот там бури и разбирайся
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13.09.2020 22:35 Відповісти
вони дістали, воду перекрити і на тому БАСТА. Все поруч море там води повно....
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13.09.2020 23:22 Відповісти
А я так считаю... Неча все сваливать на одних какцапов... Отправить в Крым шлепера, пусть угощает крысчан своей карамелькой, как он угощал на переправе медеда с пыней.Пусть помогает им жажду утолять крысчанам, бо сам же замутил, пошел по беспределу отвернувшись от евроинтеграции.
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14.09.2020 02:37 Відповісти
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