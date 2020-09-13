Забезпечення водою населення Криму лежить повністю на плечах окупаційної влади, - представництво президента в АРК

Прямим зобов'язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами, зокрема водою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді представництва президента в АРК на заяву російського МЗС, що відмова Києва давати Криму воду порушує міжнародні угоди.

"Наведені російською стороною положення міжнародних договорів у галузі захисту прав людини не стосуються права на воду, зобов’язання з водопостачання чи постачання інших ресурсів, а стосуються гарантування і забезпечення інших прав людини. Окрім цього, абсолютно неприпустимою є ситуація, коли про можливе порушення права на життя та вчинення катувань говорить держава-окупант, за ефективного контролю якої сталися десятки вбивств, насильницьких зникнень, катувань українських та кримськотатарських активістів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - зазначають у представництві.

У відомстві нагадали російській стороні, що, відповідно до міжнародного гуманітарного права, держава-окупант відповідає за все, що відбувається на тимчасово окупованій території, яка перебуває під її ефективним контролем.

"Частина перша статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція) передбачає, що держава-окупант зобов'язана з допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, зокрема постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Ці положення, безумовно, стосуються і такого ресурсу, як вода", - уточнюється у відповіді представництва.

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