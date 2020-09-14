"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского", - Богдан. ВИДЕО
Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.
Об этом Богдан заявил на брифинге под Государственным бюро расследований 14 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Видео Громадське
"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала", - заявил Богдан.
Вместе с тем, Богдан заверил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", потому что он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".
Что касается самого вызова его в ГБР, то по мнению экс-главы ОП, желание допрашивать его - это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот".
В то же время он подчеркнул, что "рот закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".
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А зараз, раптом, почала виливати тонни компромату.
То і на що ж це схоже?
Як на мене то на те що Нелоха Найвеличнішого вже списали. І тепер актуальне тільки питання "коли?".
а пам'ятає він багато, знає немало - компромьот готовий.
Ще би ту зелень випхати, і єрмака, який очолює той балаган недоартистів.
Взагалі ви повинні брати до уваги крах економіки януковища, війну. А ви все на Петра сперли. Долар став по 13 коли його ще і президентом не обрали.
Ставайте більш зрілим у своїх судженнях та об'єктивним.
Інакше будете вічно в лошаріках.
Бо Зеля здає країну пуйлу. А може вам так треба ?
та він не знає що таке Україна ! він знає лише Малоросію.
пффф..... ви таки вирішили записатись у вічні лошарі.
Бо 73 % вирішили побути зеленими лохами.
Долбаш этих гнид.
Он мне нравится, есть в нем что то Демоническое, в смысле - этакий вариант Джокера- нет не кровавое чудовище, оазрушающее все во круг силой, а наоборот- превращающий все это в трагикомедию и фарс. Очень символично! 95 квартал превращал серьезные вещи в фарс на сцене, и вот - обратка, только в реальной жизни! Причем это и касается ,особенно, тех кто за это все голосовал!