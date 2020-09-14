"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского", - Богдан. ВИДЕО

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.

Об этом Богдан заявил на брифинге под Государственным бюро расследований 14 сентября, передает Цензор.НЕТ.

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"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала", - заявил Богдан.

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Вместе с тем, Богдан заверил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", потому что он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".

Что касается самого вызова его в ГБР, то по мнению экс-главы ОП, желание допрашивать его - это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот".

В то же время он подчеркнул, что "рот закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".