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"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского", - Богдан. ВИДЕО

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что больше никогда не вернется в команду президента Владимира Зеленского, но может вернуться в политику, если будет запрос общества.

Об этом Богдан заявил на брифинге под Государственным бюро расследований 14 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Видео Громадське

"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского. И помогать или сотрудничать с ним не собираюсь. Но если будет запрос от Украины, от украинцев, то я все свои знания и возможности брошу на то, что чтобы страна развивалась и процветала", - заявил Богдан.

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Вместе с тем, Богдан заверил, что сейчас ему "комфортно в качестве адвоката и бизнесмена", потому что он продолжает "заниматься активно той работой, которая приносит удовольствие".

Что касается самого вызова его в ГБР, то по мнению экс-главы ОП, желание допрашивать его - это "точно не желание получить какие-то доказательства, а желание закрыть рот".

В то же время он подчеркнул, что "рот закрывать не будет", а будет ходить "и на допросы, и на последующие интервью".

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Богдан Андрей (384) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+10
Навіть і не мрій.
Ще би ту зелень випхати, і єрмака, який очолює той балаган недоартистів.
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14.09.2020 11:10
+10
ну да, зе масса в забвении молилась на Зе клоуна, смотрела видосики и "Сватов" и ни о чем не беспокоилась, а тут этот Богдан пришел и весь кайф обломал, правда ?
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14.09.2020 11:26
+9
на ваше нещастя ще і мстива.
а пам'ятає він багато, знає немало - компромьот готовий.
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14.09.2020 11:11
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ой ой брошенка плакает- ермак её сменил
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14.09.2020 11:09 Ответить
Могут в Сочи встретиться ,там сейчас тепло там Фюрер с Лукашенко
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14.09.2020 11:19 Ответить
Не у Сочі, а в тому ж ДБР, на очній ставці. Після зміни влади. Тільки Андрюша має можливість бути в якості свідка. Дуже цінного. А у Єрмака такої можливості вже нема.
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14.09.2020 11:35 Ответить
Ага тільки ось брошенка то була смотрящім от бородатої бабусі.
А зараз, раптом, почала виливати тонни компромату.
То і на що ж це схоже?
Як на мене то на те що Нелоха Найвеличнішого вже списали. І тепер актуальне тільки питання "коли?".
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14.09.2020 12:08 Ответить
И разошлись они как в море корабли....
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14.09.2020 11:10 Ответить
Типичная "абиженка". Ну и ладно, ну и пусть.
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14.09.2020 11:10 Ответить
на ваше нещастя ще і мстива.
а пам'ятає він багато, знає немало - компромьот готовий.
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14.09.2020 11:11 Ответить
Как и все "бывшие", не обладающие некоей толикой разума, цепляющиеся за прошлое, вместо того, чтобы смотреть в будущее.
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14.09.2020 11:13 Ответить
А в зеленом стаде все такие...не обладающие некоей толикой разума...цепляются за прошлое Порошенко...вместо того чтобы смотреть в будущее....
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14.09.2020 11:14 Ответить
Что-то давненько я от петиков не слышал про курс доллара Ох, не к добру это...
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14.09.2020 12:27 Ответить
Не до добра - це філосоіфія нового керівництва нацбанку, про те, що ставки рефінансування зависокі і їх бажано знизити (нижче 7), а інфляція "нам потрібна" вище 10. Розумієте наслідки?
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14.09.2020 14:07 Ответить
Теслу он им не забудет и не простит. Разве что новую купят, в комплектации пожирней.
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14.09.2020 12:12 Ответить
Навіть і не мрій.
Ще би ту зелень випхати, і єрмака, який очолює той балаган недоартистів.
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14.09.2020 11:10 Ответить
Да. Петю. І то вже краще ніж зелень з мільярдними дірками в бюджеті. Такого навіть у Петра не було у розпал війни.
Взагалі ви повинні брати до уваги крах економіки януковища, війну. А ви все на Петра сперли. Долар став по 13 коли його ще і президентом не обрали.
Ставайте більш зрілим у своїх судженнях та об'єктивним.
Інакше будете вічно в лошаріках.
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14.09.2020 14:30 Ответить
зеля не большее зло чем петя имхо
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14.09.2020 14:31 Ответить
Ви і тут помиляєтесь.
Бо Зеля здає країну пуйлу. А може вам так треба ?
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14.09.2020 14:33 Ответить
он больше искреннее любит украину чем петя. в экономике не очень шарит правда. а что толку что петя шарил и всех на субсидии посадил а людей в польшу выпхал вместо реформ? отожбо
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14.09.2020 14:37 Ответить
хто любить ? Зеля ?
та він не знає що таке Україна ! він знає лише Малоросію.
пффф..... ви таки вирішили записатись у вічні лошарі.
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14.09.2020 14:41 Ответить
это вы вечные лошары если ваш предводитель даже клоуну продул
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14.09.2020 14:47 Ответить
Він переоцінив здоровий глузд українців.
Бо 73 % вирішили побути зеленими лохами.
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14.09.2020 14:51 Ответить
я вас умоляю. пока мой босс в командировке сообщу повторно - это вы лохи и не можете это признать
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14.09.2020 14:54 Ответить
Та хоч на колінце станьте. Умоляє він
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14.09.2020 14:57 Ответить
как геращенко опозорилась на коленях на дебатах? ніт
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14.09.2020 15:09 Ответить
більше спозоритись ніж ви на виборах вже неможливо.
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14.09.2020 15:11 Ответить
ну да, зеля победил - это проигрыш. а петя проиграл это перемога. крутая логика петиных лузеров
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14.09.2020 15:17 Ответить
Так, тролю, на мені ти багато не заробиш.
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14.09.2020 15:26 Ответить
лизать сраку зельцману - это доблесть, правда, зепил?
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14.09.2020 20:41 Ответить
Любила жаба гадюку
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14.09.2020 11:15 Ответить
конечно не вернешься. тебя туда даже невменяемый идиот не пригласит после твоих "разоблачающих" интервью
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14.09.2020 11:16 Ответить
ну да, зе масса в забвении молилась на Зе клоуна, смотрела видосики и "Сватов" и ни о чем не беспокоилась, а тут этот Богдан пришел и весь кайф обломал, правда ?
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14.09.2020 11:26 Ответить
Вам Киви и Кум Отравителя политически ближе.
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14.09.2020 11:26 Ответить
пригорело у зебов
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14.09.2020 11:39 Ответить
сейчас любимая женщина клоуна это Ермак
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14.09.2020 11:27 Ответить
"с кошачьими повадками " ))))
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14.09.2020 11:28 Ответить
Ходить он из Румынии будет?
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14.09.2020 11:30 Ответить
У этого бывшего клоуна, поменялось агентурное задание. Теперь он в Румынии. Пока власть в Украине "не поменяется" в сторону "русскага мира", он будет там отлеживаться; набираясь сил и делая вбросы, надеясь на новый рывок в политике. Напоминает Портнова. Только, тот, вынужден был ошиваться в России.
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14.09.2020 11:43 Ответить
Я никогда не вступлю в это г.. воду дважды.
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14.09.2020 11:55 Ответить
Богдане! Був колись твоїм критиком, але не суди суворо. Тепер тримаю твою руку. Ти потрібен Україні. Не рахуй ціну, яку ти заплатиш. Особисто я ладний віддати і життя.
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14.09.2020 11:57 Ответить
раскрутка себя, понравилось внимание
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14.09.2020 12:02 Ответить
У Богдана было несколько шансов спасти Украину ( в море, на заправке и т.д.) . Теперь он Украине не нужен!
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14.09.2020 12:09 Ответить
В Ростов вали. Там запрос общества на тебя есть. Да и кадыркины могут тебе побаловать.
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14.09.2020 13:24 Ответить
Зарікалася свиня гимна не їсти ...
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14.09.2020 13:41 Ответить
Указывают на дверь не для того, чтоб позвать назад. Вообще ведёт себя по-бабьи.
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14.09.2020 14:14 Ответить
богдан, а слабо в АТО на пару рокив? на передок?
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14.09.2020 14:29 Ответить
Андрей!
Долбаш этих гнид.
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14.09.2020 18:21 Ответить
Мелко гадить, плеваться ядом, выдавать свои мечты за реальность - Богдану место только в опзж или в партии порошенко. Естественно, что в АП богдану вернуться не удастся , по той простой причине все лишь, что он том никому не нужен. И вообще - на абиженных воду возят.
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14.09.2020 21:04 Ответить
Бєня з Бодєй щось мутять, ці аферисти ще не закінчили свій підступний план. Вони Янелоха привели до влади, вони його і знищать. Я чекаю не дочекаюсь, щоб бурят росказав все, шоб у зебілів від його розказів був шок та ступор. Шоб вони прокляли свою бубочку від сорому та огиди. Бодя, жгі!
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14.09.2020 21:59 Ответить
Здравия всем! После просмотра интервью я написал " Я тебя породил, я тебя и убью!"(с). И как прказывают события - я оказался прав.
Он мне нравится, есть в нем что то Демоническое, в смысле - этакий вариант Джокера- нет не кровавое чудовище, оазрушающее все во круг силой, а наоборот- превращающий все это в трагикомедию и фарс. Очень символично! 95 квартал превращал серьезные вещи в фарс на сцене, и вот - обратка, только в реальной жизни! Причем это и касается ,особенно, тех кто за это все голосовал!
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14.09.2020 22:20 Ответить
Даже не просите!
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15.09.2020 00:01 Ответить
 
 