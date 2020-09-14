Встреча советников "нормандской четверки" была провальной, - Богдан
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что встреча советников "нормандской четверки" была провальной и не имела никакой цели.
Об этом Богдан рассказал журналистам у здания ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что это просто провальная встреча, не имеющая никакой цели. Несколько раз говорилось, что желание организовать встречу первых лидеров государств, но с российской стороны такого желания нет, а мы в свою очередь не понятно наобещали, или не наобещали провести изменения в постановление о выборах на территории Украины. Я очень негативно отношусь к таким договоренностям, если они были", - подчеркнул Богдан.
По словам экс-главы Офиса Президента, он хотел бы, чтобы журналисты разобрались, были ли такие договоренности или нет.
"Если были, то понятно, мы ставим под сомнение свою территориальную целостность и независимость, а если не было, то с российской стороны тогда идет информационная атака и оглашаются сведения, которых в реальности не было", - добавил Богдан.
Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.
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слепой сказал -УВИДИМ...
Глухой сказал -УСЛЫШИМ....
НЕМОЙ..пропел... это точно ....
А дурачок сделал важный вывод....
оно, гнида, страну уже почти слило - а электорат всё поёт что "оно ничего не делает"...
они законно избраны и у них поддержка электората была и есть самая высокая.
"Слуга народа" - 25,7%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,7%
партию Шария. - 3,5%
кацапы, совки, запрданцы: 45,9
"Европейская солидарность" - 15,6%
"Батькивщина" - 9,4%.
Радикальную партию - 6%
"Голос" - 4,3%
"Сила и честь" 4,0%
люди и туповатый электорат: 39,3
всё у них выйдет и никто ни за что отвечать не будет.
а вообще то - молодцы. Лохов нужно разводить - на то они и лохи.
Люди, которые это пишут, смотрят на это дело с точки зрения хозяйственников.
А у кремлевцев другой мотив. Для них любая движуха в которую можно вбухать миллиарды - выгодна. Потому что таким образом они "пилят" казну, поэтому чем больше денег они потратят - тем им лучше.
И так - 6 лет.