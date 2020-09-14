Встреча советников "нормандской четверки" была провальной, - Богдан

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что встреча советников "нормандской четверки" была провальной и не имела никакой цели.

Об этом Богдан рассказал журналистам у здания ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это просто провальная встреча, не имеющая никакой цели. Несколько раз говорилось, что желание организовать встречу первых лидеров государств, но с российской стороны такого желания нет, а мы в свою очередь не понятно наобещали, или не наобещали провести изменения в постановление о выборах на территории Украины. Я очень негативно отношусь к таким договоренностям, если они были", - подчеркнул Богдан.

По словам экс-главы Офиса Президента, он хотел бы, чтобы журналисты разобрались, были ли такие договоренности или нет.

"Если были, то понятно, мы ставим под сомнение свою территориальную целостность и независимость, а если не было, то с российской стороны тогда идет информационная атака и оглашаются сведения, которых в реальности не было", - добавил Богдан.

Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

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