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Новости Нормандские переговоры
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Встреча советников "нормандской четверки" была провальной, - Богдан

Встреча советников

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что встреча советников "нормандской четверки" была провальной и не имела никакой цели.

Об этом Богдан рассказал журналистам у здания ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это просто провальная встреча, не имеющая никакой цели. Несколько раз говорилось, что желание организовать встречу первых лидеров государств, но с российской стороны такого желания нет, а мы в свою очередь не понятно наобещали, или не наобещали провести изменения в постановление о выборах на территории Украины. Я очень негативно отношусь к таким договоренностям, если они были", - подчеркнул Богдан.

По словам экс-главы Офиса Президента, он хотел бы, чтобы журналисты разобрались, были ли такие договоренности или нет.

"Если были, то понятно, мы ставим под сомнение свою территориальную целостность и независимость, а если не было, то с российской стороны тогда идет информационная атака и оглашаются сведения, которых в реальности не было", - добавил Богдан.

Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского", - Богдан

Автор: 

местные выборы (2752) нормандская четверка (1596) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+18
Встреча советников "нормандской четверки" была провальной, - Богдан - Цензор.НЕТ 7823
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14.09.2020 11:14
+13
Зеленскому в его постоянном наркотическом угаре результат не важен. Ему важна имитация деятельности для видосика
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14.09.2020 11:15
+12
А были времена когда вы зебилы этому не возмущались...вам нравилось...вы в ладоши хлопали от счастья...
Зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною, - Богдан - Цензор.НЕТ 3452
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14.09.2020 11:23
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у вавы заявляют что это прорыв ермак совершил как его тёзка на Иртыше
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14.09.2020 11:13 Ответить
Встреча советников "нормандской четверки" была провальной, - Богдан - Цензор.НЕТ 7823
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14.09.2020 11:14 Ответить
а вот и закидон про фейк
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14.09.2020 11:18 Ответить
мне это все напомнило одну присказку
слепой сказал -УВИДИМ...
Глухой сказал -УСЛЫШИМ....
НЕМОЙ..пропел... это точно ....
А дурачок сделал важный вывод....
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14.09.2020 11:35 Ответить
Зеленскому в его постоянном наркотическом угаре результат не важен. Ему важна имитация деятельности для видосика
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14.09.2020 11:15 Ответить
фига се - имитация для видосика...
оно, гнида, страну уже почти слило - а электорат всё поёт что "оно ничего не делает"...
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14.09.2020 11:28 Ответить
Передоз - требуют наши сердца, передоз - требует ЗЕлень всегда...
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14.09.2020 14:58 Ответить
Щось останнім часом в інформаційному просторі забагато підара Богдана.
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14.09.2020 11:19 Ответить
А были времена когда вы зебилы этому не возмущались...вам нравилось...вы в ладоши хлопали от счастья...
Зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною, - Богдан - Цензор.НЕТ 3452
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14.09.2020 11:23 Ответить
А ведь Богдан реально в ЗЕшобле самый умный был, не прижился...
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14.09.2020 11:26 Ответить
Потому и не прижился...что умнее осла...
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14.09.2020 11:27 Ответить
Он еще и юрист со стажем, и знает что нельзя ляпать языками всякое, чего не сможешь выполнить, а тем более сливать врагу инфу и пописывать сомнительные документы за которые могут потом прибить гвоздями к забору...
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14.09.2020 11:40 Ответить
Це ти, зебіл, про себе?
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14.09.2020 11:41 Ответить
Это я о тебе зебил....о тебе...
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14.09.2020 11:58 Ответить
Ты пришло к себе с приветом, рассказать что педро встало?
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14.09.2020 13:21 Ответить
Зміни кличку з "Прівєт" "Придурок" ЗЕльона плєсєнь.
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14.09.2020 13:22 Ответить
Ну до Лєроса йому ще далеко.
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14.09.2020 12:36 Ответить
Земрази играют с огнём.
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14.09.2020 11:21 Ответить
та страшнэ...
они законно избраны и у них поддержка электората была и есть самая высокая.
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14.09.2020 11:31 Ответить
На долго ли? Октябрь покажет, а потом ведь все равно ничего у них не выйдет, а отвечать придется.
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14.09.2020 11:35 Ответить
От тут важко сказати як буде. Український нарід дуже ******** на "граблі" наступати.
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14.09.2020 11:43 Ответить
Це так, почекаємо жовтня.
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14.09.2020 11:44 Ответить
"...у них не выйдет, а отвечать придется"

"Слуга народа" - 25,7%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,7%
партию Шария. - 3,5%

кацапы, совки, запрданцы: 45,9

"Европейская солидарность" - 15,6%
"Батькивщина" - 9,4%.
Радикальную партию - 6%
"Голос" - 4,3%
"Сила и честь" 4,0%
люди и туповатый электорат: 39,3


всё у них выйдет и никто ни за что отвечать не будет.
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14.09.2020 11:52 Ответить
Янык тоже так думал, а потом пришлось убегать...
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14.09.2020 12:00 Ответить
Что не было провальным или дешевым популизмом для пирара у зеленых чмырей? провал - их природное сосотояние.
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14.09.2020 11:23 Ответить
провал или успешная деятельность по уничтожению Украины?..

а вообще то - молодцы. Лохов нужно разводить - на то они и лохи.
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14.09.2020 11:29 Ответить
Ладно не дал Бог ума, и жизненный опыт свелся к прыганию по сцене, но вы же евреи, и бизнесом занимаетесь давно, должны ведь понимать. Кремлевцы ввалили в этот конфликт с Крымом и Донбассом миллиарды своих наворованных зеленых денег, и они теперь от туда уйдут просто так? А если вы все таки не дураки и все понимаете, то вы просто враги, предатели, и конец ваш будет страшен. И тут возникает парадокс, раз вы этого всего не понимаете, значит все таки дураки, и предатели...
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14.09.2020 11:34 Ответить
К сожалению, тезис "кремлевцы ввалили кучу денег", который довольно популярный, показывает полное непонимание мотивов двигающих кремлевцами.
Люди, которые это пишут, смотрят на это дело с точки зрения хозяйственников.
А у кремлевцев другой мотив. Для них любая движуха в которую можно вбухать миллиарды - выгодна. Потому что таким образом они "пилят" казну, поэтому чем больше денег они потратят - тем им лучше.
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14.09.2020 11:46 Ответить
Да это ты ничего не понимаешь, у них уже столько этих денег, что ихняя теперешняя казна по сравнению с этим, касса взаимопомощи Воронежского ЖЕКа. И все они на западе, или в западных ценных бумагах, и вступить в такого рода глобальный конфликт дорогого стоит, и они на это пошли, и отступать им некуда теперь, раз уже и Навального траванули. А то что я про зеленые деньги сказал, это что бы Криворожской пацанве понятнее было, им же трудно осмыслить результат конфликта в Приднестровье.
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14.09.2020 11:55 Ответить
Трудно найти в темной комнате чёрную кошку. Особенно, если её там нет.
И так - 6 лет.
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14.09.2020 11:37 Ответить
Блазень впитал с молоком матери семейную комуняцкую идеологию, потому искать логику в любви к кремлю бесполезно, это на уровне подсознания.
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14.09.2020 12:24 Ответить
теперь какао любит богдана.
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15.09.2020 03:58 Ответить
 
 