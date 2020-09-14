Зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною, - Богдан
Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною і не мала жодної мети.
Про це Богдан розповів журналістам біля будівлі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це просто провальна зустріч, яка не має жодної мети. Кілька разів говорилося, що є бажання організувати зустріч перших лідерів держав, але з російського боку такого бажання немає, а ми своєю чергою не зрозуміло наобіцяли чи не наобіцяли провести зміни в постанову про вибори на території України. Я дуже негативно ставлюся до таких домовленостей, якщо вони були", - наголосив Богдан.
За словами ексглави Офісу Президента, він хотів би, щоб журналісти розібралися, чи були такі домовленості чи ні.
"Якщо були, то зрозуміло, ми ставимо під сумнів свою територіальну цілісність і незалежність, а якщо не було, то з російського боку тоді йде інформаційна атака й оголошуються відомості, яких у реальності не було", - додав Богдан.
Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.
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слепой сказал -УВИДИМ...
Глухой сказал -УСЛЫШИМ....
НЕМОЙ..пропел... это точно ....
А дурачок сделал важный вывод....
оно, гнида, страну уже почти слило - а электорат всё поёт что "оно ничего не делает"...
они законно избраны и у них поддержка электората была и есть самая высокая.
"Слуга народа" - 25,7%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,7%
партию Шария. - 3,5%
кацапы, совки, запрданцы: 45,9
"Европейская солидарность" - 15,6%
"Батькивщина" - 9,4%.
Радикальную партию - 6%
"Голос" - 4,3%
"Сила и честь" 4,0%
люди и туповатый электорат: 39,3
всё у них выйдет и никто ни за что отвечать не будет.
а вообще то - молодцы. Лохов нужно разводить - на то они и лохи.
Люди, которые это пишут, смотрят на это дело с точки зрения хозяйственников.
А у кремлевцев другой мотив. Для них любая движуха в которую можно вбухать миллиарды - выгодна. Потому что таким образом они "пилят" казну, поэтому чем больше денег они потратят - тем им лучше.
И так - 6 лет.