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Новини Нормандські переговори
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Зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною, - Богдан

Зустріч радників

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною і не мала жодної мети.

Про це Богдан розповів журналістам біля будівлі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це просто провальна зустріч, яка не має жодної мети. Кілька разів говорилося, що є бажання організувати зустріч перших лідерів держав, але з російського боку такого бажання немає, а ми своєю чергою не зрозуміло наобіцяли чи не наобіцяли провести зміни в постанову про вибори на території України. Я дуже негативно ставлюся до таких домовленостей, якщо вони були", - наголосив Богдан.

За словами ексглави Офісу Президента, він хотів би, щоб журналісти розібралися, чи були такі домовленості чи ні.

"Якщо були, то зрозуміло, ми ставимо під сумнів свою територіальну цілісність і незалежність, а якщо не було, то з російського боку тоді йде інформаційна атака й оголошуються відомості, яких у реальності не було", - додав Богдан.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

Також читайте: "Я ніколи не повернуся до Офісу Президента Зеленського", - Богдан

Автор: 

місцеві вибори (1366) нормандська четвірка (1526) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+18
Встреча советников "нормандской четверки" была провальной, - Богдан - Цензор.НЕТ 7823
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14.09.2020 11:14
+13
Зеленскому в его постоянном наркотическом угаре результат не важен. Ему важна имитация деятельности для видосика
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14.09.2020 11:15
+12
А были времена когда вы зебилы этому не возмущались...вам нравилось...вы в ладоши хлопали от счастья...
Зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною, - Богдан - Цензор.НЕТ 3452
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14.09.2020 11:23
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у вавы заявляют что это прорыв ермак совершил как его тёзка на Иртыше
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14.09.2020 11:13 Відповісти
Встреча советников "нормандской четверки" была провальной, - Богдан - Цензор.НЕТ 7823
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14.09.2020 11:14 Відповісти
а вот и закидон про фейк
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14.09.2020 11:18 Відповісти
мне это все напомнило одну присказку
слепой сказал -УВИДИМ...
Глухой сказал -УСЛЫШИМ....
НЕМОЙ..пропел... это точно ....
А дурачок сделал важный вывод....
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14.09.2020 11:35 Відповісти
Зеленскому в его постоянном наркотическом угаре результат не важен. Ему важна имитация деятельности для видосика
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14.09.2020 11:15 Відповісти
фига се - имитация для видосика...
оно, гнида, страну уже почти слило - а электорат всё поёт что "оно ничего не делает"...
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14.09.2020 11:28 Відповісти
Передоз - требуют наши сердца, передоз - требует ЗЕлень всегда...
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14.09.2020 14:58 Відповісти
Щось останнім часом в інформаційному просторі забагато підара Богдана.
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14.09.2020 11:19 Відповісти
А были времена когда вы зебилы этому не возмущались...вам нравилось...вы в ладоши хлопали от счастья...
Зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною, - Богдан - Цензор.НЕТ 3452
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14.09.2020 11:23 Відповісти
А ведь Богдан реально в ЗЕшобле самый умный был, не прижился...
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14.09.2020 11:26 Відповісти
Потому и не прижился...что умнее осла...
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14.09.2020 11:27 Відповісти
Он еще и юрист со стажем, и знает что нельзя ляпать языками всякое, чего не сможешь выполнить, а тем более сливать врагу инфу и пописывать сомнительные документы за которые могут потом прибить гвоздями к забору...
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14.09.2020 11:40 Відповісти
Це ти, зебіл, про себе?
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14.09.2020 11:41 Відповісти
Это я о тебе зебил....о тебе...
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14.09.2020 11:58 Відповісти
Ты пришло к себе с приветом, рассказать что педро встало?
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14.09.2020 13:21 Відповісти
Зміни кличку з "Прівєт" "Придурок" ЗЕльона плєсєнь.
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14.09.2020 13:22 Відповісти
Ну до Лєроса йому ще далеко.
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14.09.2020 12:36 Відповісти
Земрази играют с огнём.
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14.09.2020 11:21 Відповісти
та страшнэ...
они законно избраны и у них поддержка электората была и есть самая высокая.
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14.09.2020 11:31 Відповісти
На долго ли? Октябрь покажет, а потом ведь все равно ничего у них не выйдет, а отвечать придется.
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14.09.2020 11:35 Відповісти
От тут важко сказати як буде. Український нарід дуже ******** на "граблі" наступати.
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14.09.2020 11:43 Відповісти
Це так, почекаємо жовтня.
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14.09.2020 11:44 Відповісти
"...у них не выйдет, а отвечать придется"

"Слуга народа" - 25,7%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,7%
партию Шария. - 3,5%

кацапы, совки, запрданцы: 45,9

"Европейская солидарность" - 15,6%
"Батькивщина" - 9,4%.
Радикальную партию - 6%
"Голос" - 4,3%
"Сила и честь" 4,0%
люди и туповатый электорат: 39,3


всё у них выйдет и никто ни за что отвечать не будет.
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14.09.2020 11:52 Відповісти
Янык тоже так думал, а потом пришлось убегать...
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14.09.2020 12:00 Відповісти
Что не было провальным или дешевым популизмом для пирара у зеленых чмырей? провал - их природное сосотояние.
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14.09.2020 11:23 Відповісти
провал или успешная деятельность по уничтожению Украины?..

а вообще то - молодцы. Лохов нужно разводить - на то они и лохи.
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14.09.2020 11:29 Відповісти
Ладно не дал Бог ума, и жизненный опыт свелся к прыганию по сцене, но вы же евреи, и бизнесом занимаетесь давно, должны ведь понимать. Кремлевцы ввалили в этот конфликт с Крымом и Донбассом миллиарды своих наворованных зеленых денег, и они теперь от туда уйдут просто так? А если вы все таки не дураки и все понимаете, то вы просто враги, предатели, и конец ваш будет страшен. И тут возникает парадокс, раз вы этого всего не понимаете, значит все таки дураки, и предатели...
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14.09.2020 11:34 Відповісти
К сожалению, тезис "кремлевцы ввалили кучу денег", который довольно популярный, показывает полное непонимание мотивов двигающих кремлевцами.
Люди, которые это пишут, смотрят на это дело с точки зрения хозяйственников.
А у кремлевцев другой мотив. Для них любая движуха в которую можно вбухать миллиарды - выгодна. Потому что таким образом они "пилят" казну, поэтому чем больше денег они потратят - тем им лучше.
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14.09.2020 11:46 Відповісти
Да это ты ничего не понимаешь, у них уже столько этих денег, что ихняя теперешняя казна по сравнению с этим, касса взаимопомощи Воронежского ЖЕКа. И все они на западе, или в западных ценных бумагах, и вступить в такого рода глобальный конфликт дорогого стоит, и они на это пошли, и отступать им некуда теперь, раз уже и Навального траванули. А то что я про зеленые деньги сказал, это что бы Криворожской пацанве понятнее было, им же трудно осмыслить результат конфликта в Приднестровье.
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14.09.2020 11:55 Відповісти
Трудно найти в темной комнате чёрную кошку. Особенно, если её там нет.
И так - 6 лет.
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14.09.2020 11:37 Відповісти
Блазень впитал с молоком матери семейную комуняцкую идеологию, потому искать логику в любви к кремлю бесполезно, это на уровне подсознания.
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14.09.2020 12:24 Відповісти
теперь какао любит богдана.
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15.09.2020 03:58 Відповісти
 
 