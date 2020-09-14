Зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною, - Богдан

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" була провальною і не мала жодної мети.

Про це Богдан розповів журналістам біля будівлі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це просто провальна зустріч, яка не має жодної мети. Кілька разів говорилося, що є бажання організувати зустріч перших лідерів держав, але з російського боку такого бажання немає, а ми своєю чергою не зрозуміло наобіцяли чи не наобіцяли провести зміни в постанову про вибори на території України. Я дуже негативно ставлюся до таких домовленостей, якщо вони були", - наголосив Богдан.

За словами ексглави Офісу Президента, він хотів би, щоб журналісти розібралися, чи були такі домовленості чи ні.

"Якщо були, то зрозуміло, ми ставимо під сумнів свою територіальну цілісність і незалежність, а якщо не було, то з російського боку тоді йде інформаційна атака й оголошуються відомості, яких у реальності не було", - додав Богдан.

Нагадаємо, після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

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