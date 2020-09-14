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Рада завтра рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси
Верховная Рада Украины рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси на этой неделе. Рассмотрение состоится во вторник, 15 сентября.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наш комитет подготовил проект заявления о ситуации в Беларуси, которое будет рассмотрено, будет вынесено в зал на завтрашнем заседании. Прошу его поддержать", - отметил глава комитета.
После выборов президента в Беларуси 9 августа начались акции протеста против официальных результатов голосования. Протесты продолжаются до сих пор. Правоохранители избивали и задерживали участников мирных протестов.
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Чого ви сунете носа туди куди голова не влазить?!
Поэтому у нас диктатура олигархии, а это намного хуже чем диктатура Лукашенко.
Представителям олигархической диктатуры не следует учить беларусов демократии.