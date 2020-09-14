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Новости Революция в Беларуси
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Рада завтра рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси

Рада завтра рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси

Верховная Рада Украины рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси на этой неделе. Рассмотрение состоится во вторник, 15 сентября.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наш комитет подготовил проект заявления о ситуации в Беларуси, которое будет рассмотрено, будет вынесено в зал на завтрашнем заседании. Прошу его поддержать", - отметил глава комитета.

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После выборов президента в Беларуси 9 августа начались акции протеста против официальных результатов голосования. Протесты продолжаются до сих пор. Правоохранители избивали и задерживали участников мирных протестов.

Автор: 

Беларусь (7891) ВР (29247) Мережко Александр (50)


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Розберіться спочатку із ситуацією на Україні!
Чого ви сунете носа туди куди голова не влазить?!
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14.09.2020 13:16 Ответить
А почему бы нам не рассмотреть ситуацию в Украине. Очень давно пора. В начале 90-х нам рассказывали, что когда будет проведена приватизация, то мы станем жить хорошо как живут на Западе. Народ поверил. Но мы живем плохо. Пора бы разобраться с причинами и устранить.
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14.09.2020 13:18 Ответить
Если кто-то и имеет основание учить беларусов демократии и оценивать их власть, то только демократические страны. У нас никогда и близко не было демократиии. Сначала у нас было "строительство олигархии", теперь построена олигархия и укрепляется.
Поэтому у нас диктатура олигархии, а это намного хуже чем диктатура Лукашенко.
Представителям олигархической диктатуры не следует учить беларусов демократии.
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14.09.2020 13:51 Ответить
 
 