Рада завтра рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси

Верховная Рада Украины рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси на этой неделе. Рассмотрение состоится во вторник, 15 сентября.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наш комитет подготовил проект заявления о ситуации в Беларуси, которое будет рассмотрено, будет вынесено в зал на завтрашнем заседании. Прошу его поддержать", - отметил глава комитета.

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После выборов президента в Беларуси 9 августа начались акции протеста против официальных результатов голосования. Протесты продолжаются до сих пор. Правоохранители избивали и задерживали участников мирных протестов.