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Новости
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В Киеве до конца года появятся 200 новых автобусов, - Кличко

В Киеве до конца года появятся 200 новых автобусов, - Кличко

К концу этого года столица получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

"Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и вызванного ею кризиса. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки состоятся на условиях лизинга. Первую партию - около 100 автобусов - мы ожидаем получить уже в октябре. Остальные - до конца года", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, ограничения, которые правительство ввело из-за попадания столицы в "оранжевую" зону, на график работы общественного транспорта не повлияют. И призвал киевлян соблюдать необходимые правила в общественном транспорте.

"Главное - люди должны понимать, что во время пандемии, общественным транспортом надо пользоваться в случае острой необходимости - чтобы доехать на работу или по делам. Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по обычному графику и расписанию. Кроме транспорта, движение которого временно изменили за ремонтных работ на дорогах. Информация об изменении маршрутов есть на сайте и на страницах в соцсетях КП "Киевпастранс"", - отметил Виталий Кличко.

Ежедневно на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс".

Автор: 

Киев (25524) Кличко Виталий (4640) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+4
Самопиар и ничего более перед выборами.Гепуций весь Харьков покрыл заборами,дескать трудится на благо харьковчан.А трудится он на карман.Даже пот некогда вытереть.
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14.09.2020 14:11
+4
трамваї де???
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14.09.2020 14:11
+4
Это хорошо, плюсую. Но почему не пишут, где эти автобусы будут куплены? Как там ЛАЗ поживает?
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14.09.2020 14:12
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Подготовка к баррикадам идет полным ходом
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14.09.2020 14:08 Ответить
У Києві до кінця року з'являться 200 нових автобусів, - Кличко - Цензор.НЕТ 1855
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14.09.2020 14:54 Ответить
Самопиар и ничего более перед выборами.Гепуций весь Харьков покрыл заборами,дескать трудится на благо харьковчан.А трудится он на карман.Даже пот некогда вытереть.
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14.09.2020 14:11 Ответить
трамваї де???
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14.09.2020 14:11 Ответить
На кой они ?
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14.09.2020 15:47 Ответить
Это хорошо, плюсую. Но почему не пишут, где эти автобусы будут куплены? Как там ЛАЗ поживает?
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14.09.2020 14:12 Ответить
А где вы видели последний раз автобусы ЛАЗ? В Киеве до конца года появятся 200 новых автобусов, - Кличко - Цензор.НЕТ 695
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14.09.2020 14:25 Ответить
Пока ездят - и автобусы, и троллейбусы (если не путаю). Но работает ли завод сейчас - не знаю.
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14.09.2020 16:06 Ответить
Выборы....выборы...А что 5 лет делал? Бабло крысили от застройщиков, бюджет пилили.
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14.09.2020 14:17 Ответить
6 лет уже тырят..
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14.09.2020 14:57 Ответить
Надо бы услышать, что он именно сказал, а не то что написали .
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14.09.2020 14:26 Ответить
и что с того????открывают только маленькую дверцу около около водителя и все толпяться там на вход и выход друг у друга по головам буквально. Остальные нормальные двери все время закрыты, чтоб не было доступа воздуха лишнего с улицы.
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14.09.2020 14:35 Ответить
все появляется при начале агитации о выборах
мелькнула мысль -- может выборы проводить
ежегодно
уже в Киеве было бы 1000 новых автобусов
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14.09.2020 14:39 Ответить
Так Виталя, а скажи ка, сколько автобусов-хлама будет списано до конца года? Тоже около 200? Тогда речь идет не об увеличении автобусов и комфорта для Киевлян, а про вынужденную замену рухляди.
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14.09.2020 14:56 Ответить
Нужно создавать конкурентные условия для ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, а рынок определит как цену за проезд так и на чем ездить. Государство законами должно регулировать только правила и не участвоват в хозяйственной деятельномти, иначе только будет плодить коррупцию, воровство и убытосность (с дотациями из бюджета)! И кстати, НИКАКИХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ (ни для кого)!
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14.09.2020 16:17 Ответить
Да ладно вам ! Кличко Віталій знає вже де ті транспортні одиниці взяти .
Що не з Рави Руської з парсолькою зеленою - так то вже точно . карочє!
Кияни ! не дуркуйте у над цятий раз !
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14.09.2020 16:26 Ответить
У Києві до кінця року з'являться 200 нових автобусів, але 250 з них можуть бути поламані. -Кличко
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14.09.2020 18:09 Ответить
Шулявку доведи до конца!
За что не берется Кличко, ничего не может закончить по человечески!
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14.09.2020 19:15 Ответить
 
 