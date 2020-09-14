У Києві до кінця року з'являться 200 нових автобусів, - Кличко

До кінця цього року столиця отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 - завдовжки 12 метрів і 120 автобусів завдовжки майже 19 метрів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Ми оновлюємо парк громадського транспорту столиці. Навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. До кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 – завдовжки 12 метрів та 120 автобусів завдовжки майже 19 метрів. Усі автобуси з низьким рівнем підлоги, що відповідає вимогам перевезення маломобільних пасажирів. Поставки відбудуться на умовах лізингу. Першу партію – приблизно 100 автобусів – ми очікуємо отримати вже в жовтні. Решту – до кінця року", – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, обмеження, які уряд запровадив через потрапляння столиці у "помаранчеву" зону, на графік роботи громадського транспорту не вплинуть. І закликав киян дотримуватися необхідних правил у громадському транспорті.

"Головне – люди мають розуміти, що під час пандемії, громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності – аби доїхати на роботу чи у справах. Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП "Київпастранс"", – зазначив Віталій Кличко.

Щодня на маршрути в столиці виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс".