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Новини
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У Києві до кінця року з'являться 200 нових автобусів, - Кличко

У Києві до кінця року з'являться 200 нових автобусів, - Кличко

До кінця цього року столиця отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 - завдовжки 12 метрів і 120 автобусів завдовжки майже 19 метрів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

"Ми оновлюємо парк громадського транспорту столиці. Навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. До кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 – завдовжки 12 метрів та 120 автобусів завдовжки майже 19 метрів. Усі автобуси з низьким рівнем підлоги, що відповідає вимогам перевезення маломобільних пасажирів. Поставки відбудуться на умовах лізингу. Першу партію – приблизно 100 автобусів – ми очікуємо отримати вже в жовтні. Решту – до кінця року", – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, обмеження, які уряд запровадив через потрапляння столиці у "помаранчеву" зону, на графік роботи громадського транспорту не вплинуть. І закликав киян дотримуватися необхідних правил у громадському транспорті.

"Головне – люди мають розуміти, що під час пандемії, громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності – аби доїхати на роботу чи у справах. Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП "Київпастранс"", – зазначив Віталій Кличко.

Щодня на маршрути в столиці виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс".

Автор: 

Київ (19469) Кличко Віталій (3512) транспорт (1393)


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Топ коментарі
+4
Самопиар и ничего более перед выборами.Гепуций весь Харьков покрыл заборами,дескать трудится на благо харьковчан.А трудится он на карман.Даже пот некогда вытереть.
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14.09.2020 14:11
+4
трамваї де???
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14.09.2020 14:11
+4
Это хорошо, плюсую. Но почему не пишут, где эти автобусы будут куплены? Как там ЛАЗ поживает?
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14.09.2020 14:12
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14.09.2020 14:08 Відповісти
У Києві до кінця року з'являться 200 нових автобусів, - Кличко - Цензор.НЕТ 1855
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14.09.2020 14:54 Відповісти
Самопиар и ничего более перед выборами.Гепуций весь Харьков покрыл заборами,дескать трудится на благо харьковчан.А трудится он на карман.Даже пот некогда вытереть.
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14.09.2020 14:11 Відповісти
трамваї де???
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14.09.2020 14:11 Відповісти
На кой они ?
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14.09.2020 15:47 Відповісти
Это хорошо, плюсую. Но почему не пишут, где эти автобусы будут куплены? Как там ЛАЗ поживает?
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14.09.2020 14:12 Відповісти
А где вы видели последний раз автобусы ЛАЗ? В Киеве до конца года появятся 200 новых автобусов, - Кличко - Цензор.НЕТ 695
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14.09.2020 14:25 Відповісти
Пока ездят - и автобусы, и троллейбусы (если не путаю). Но работает ли завод сейчас - не знаю.
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14.09.2020 16:06 Відповісти
Выборы....выборы...А что 5 лет делал? Бабло крысили от застройщиков, бюджет пилили.
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14.09.2020 14:17 Відповісти
6 лет уже тырят..
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14.09.2020 14:57 Відповісти
Надо бы услышать, что он именно сказал, а не то что написали .
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14.09.2020 14:26 Відповісти
и что с того????открывают только маленькую дверцу около около водителя и все толпяться там на вход и выход друг у друга по головам буквально. Остальные нормальные двери все время закрыты, чтоб не было доступа воздуха лишнего с улицы.
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14.09.2020 14:35 Відповісти
все появляется при начале агитации о выборах
мелькнула мысль -- может выборы проводить
ежегодно
уже в Киеве было бы 1000 новых автобусов
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14.09.2020 14:39 Відповісти
Так Виталя, а скажи ка, сколько автобусов-хлама будет списано до конца года? Тоже около 200? Тогда речь идет не об увеличении автобусов и комфорта для Киевлян, а про вынужденную замену рухляди.
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14.09.2020 14:56 Відповісти
Нужно создавать конкурентные условия для ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, а рынок определит как цену за проезд так и на чем ездить. Государство законами должно регулировать только правила и не участвоват в хозяйственной деятельномти, иначе только будет плодить коррупцию, воровство и убытосность (с дотациями из бюджета)! И кстати, НИКАКИХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ (ни для кого)!
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14.09.2020 16:17 Відповісти
Да ладно вам ! Кличко Віталій знає вже де ті транспортні одиниці взяти .
Що не з Рави Руської з парсолькою зеленою - так то вже точно . карочє!
Кияни ! не дуркуйте у над цятий раз !
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14.09.2020 16:26 Відповісти
У Києві до кінця року з'являться 200 нових автобусів, але 250 з них можуть бути поламані. -Кличко
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14.09.2020 18:09 Відповісти
Шулявку доведи до конца!
За что не берется Кличко, ничего не может закончить по человечески!
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14.09.2020 19:15 Відповісти
 
 