Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт

Несмотря на то, что в Украине до сих пор есть долги за проведение "Евро-2012", министерство спорта уже считает деньги на проведение Олимпиады.

Об этом в интервью изданию Tribuna.сom рассказал министр спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

"Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для олимпийских игр. Сейчас это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет - это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы" , - сказал министр.

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На вопрос о том, зачем Украине вкладывать средства в проведение Олимпиады, когда у нас еще есть долги "Евро-2012" - например, НСК "Олимпийский" и "Арена-Львов" с миллионными долгами - министр ответил: " Будем над этим работать . Президент поставил задачу - мы будем его выполнять ".