Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт
Несмотря на то, что в Украине до сих пор есть долги за проведение "Евро-2012", министерство спорта уже считает деньги на проведение Олимпиады.
Об этом в интервью изданию Tribuna.сom рассказал министр спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.
"Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для олимпийских игр. Сейчас это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет - это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы" , - сказал министр.
На вопрос о том, зачем Украине вкладывать средства в проведение Олимпиады, когда у нас еще есть долги "Евро-2012" - например, НСК "Олимпийский" и "Арена-Львов" с миллионными долгами - министр ответил: " Будем над этим работать . Президент поставил задачу - мы будем его выполнять ".
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-Ага...
вы счастливый человек.
От якраз доцідить ковідний фонд, дороги і візьметься за =лімпіяду=.
Щоб вам же ж весело було, =не скучно=, все, як в кварталі !
А чи ви маєте зарплати, пенсії, охорону здоров*я - то плювать.
Зав*язуйте пояски. Нема чого роз*їдатись.
Уже мир на Донбасі і ворог знищений.
Ну барАн Мюнхаузен.
Скули и клянчит миллиарды по миру.
А может Зеленский живет в другой стране?
Так что вы повежливее с вашими близкими))
"Фантазёр, ты меня называла..."©
Або:
"Дурень думкою багатіє"©
А потом трахнула со словами "нефиг меня ставить".
Вообще я дико ору с таких новостей.
Если брать в учёт диджитализацию, то вся европа должна ездить в Украину на заработки.
Да ЗЕлох? **** где моя зарплата 4000? ***** *****.
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@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1305505012781592582 3 ч
В связи с тем, что все что обещал Зеленский он не выполнил, он решил пообещать провести в Украине Олимпийские игры ... ОНО хоть знает, сколько ЭТО стоит ?
И Гутцайт под дурачка косит- слушаюсь и повинуюсь!
И это президент многомиллионной воюющей страны.
Наш народ глуп и имеет ментальность подростка, увы... Всё же было понятно с начала (может быть, кроме последнего пункта).
И шо бы вы подумали? Солнце прилежно исполняет волю вождя 73% украинцев.
Зелень гірша за ригів, бо ті хоч відчувалися ворогами для більшості населення, а ці - як щури, щодня непомітно підгризають фундамент держави.