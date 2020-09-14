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Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт

Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт

Несмотря на то, что в Украине до сих пор есть долги за проведение "Евро-2012", министерство спорта уже считает деньги на проведение Олимпиады.

Об этом в интервью изданию Tribuna.сom рассказал министр спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

"Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для олимпийских игр. Сейчас это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет - это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы" , - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перенесенная из-за коронавируса Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

На вопрос о том, зачем Украине вкладывать средства в проведение Олимпиады, когда у нас еще есть долги "Евро-2012" - например, НСК "Олимпийский" и "Арена-Львов" с миллионными долгами - министр ответил: " Будем над этим работать . Президент поставил задачу - мы будем его выполнять ".

Автор: 

Евро-2012 (2579) Зеленский Владимир (20365) Министерство молодежи и спорта (128) Олимпиада (1136) спорт (2429) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+81
Народ поставил задачу : к новому году избавить Украину от самого зеленского и его зеленой плесени !
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14.09.2020 14:55
+60
Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт - Цензор.НЕТ 1524
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14.09.2020 14:57
+49
Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину

Зиленскай , ты дебил
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14.09.2020 14:55
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Страница 3 из 3
В этом году карате включили в в программу Олимпийских игр.Шмаркле мало черного пояса.Он хочет еще и олимпийскую медаль.
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14.09.2020 16:57 Ответить
Олимпиаду можете?
-Ага...
Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 4526
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14.09.2020 17:16 Ответить
Один из них Ермак, а второй Арахамия.
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14.09.2020 18:32 Ответить
Воюючій країні тільки і думати про те як олімпіади проводити. Вони там гашишу обкуряться і після приймають рішення. Взагалі олімпіади повині бути в Греції, де всім країнам потрібно збудувати інфораструктуру, і перестати транжирити кошти на такі коштовні проекти.
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14.09.2020 17:21 Ответить
Ідіотам закон не писаний.
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14.09.2020 18:26 Ответить
Какая интересная фамилия Гутцайт - неужели тоже еврей?
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14.09.2020 17:27 Ответить
Гут - хорошо, цайт- время. Действительно для кого-то наступило "хорошее время".
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14.09.2020 19:22 Ответить
это все, что вас волнует?
вы счастливый человек.
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15.09.2020 08:39 Ответить
през квартала95 всё никак не перестанет плоско шутить.. только вот его зритель уже разбредается в поисках буфета и денег на него..(
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14.09.2020 17:39 Ответить
Сложные задачи ставит. От крайности до крайности.То собачку с Ухани привезти,то Олимпиаду. ))
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14.09.2020 17:55 Ответить
Ну, що, зебілки, бачте, як страрається ваш нарик: журиться, певно, ночами не спить, видовища вам вишукує.
От якраз доцідить ковідний фонд, дороги і візьметься за =лімпіяду=.
Щоб вам же ж весело було, =не скучно=, все, як в кварталі !
А чи ви маєте зарплати, пенсії, охорону здоров*я - то плювать.
Зав*язуйте пояски. Нема чого роз*їдатись.
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14.09.2020 17:59 Ответить
Ну что, население, сушите сухари, ибо жрать будет нечего..
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14.09.2020 18:14 Ответить
И сухарей не будет
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14.09.2020 18:35 Ответить
Дєбіл ***.....
Уже мир на Донбасі і ворог знищений.
Ну барАн Мюнхаузен.
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14.09.2020 18:24 Ответить
він ще й запрсить представників від терористів для участі в алєньпіаді, типа мир на період ігор.
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15.09.2020 09:24 Ответить
Выбрали сельского ДУРАЧКА !!!
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14.09.2020 18:25 Ответить
ум за разум заходит
Скули и клянчит миллиарды по миру.
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14.09.2020 18:29 Ответить
Вот это размах шагов громадьё .Членограй окончательно утонул в тёплой ванне и дышит через коктейльную трубочку .Президентство так его настолько отупило ?Это насколько он оторвался от реальности ?А барановирус куда девать?А народ живёт все хуже и хуже .Пора тебе зеленокожий нах Ростов .Это ж надо каким жидогадом оказался!
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14.09.2020 18:30 Ответить
Пир во время чумы (короновируса).
А может Зеленский живет в другой стране?
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14.09.2020 18:34 Ответить
Комплекс совка. Без олимпиад и ракет величия нет.
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14.09.2020 18:42 Ответить
Каратист разбушевался!
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14.09.2020 18:43 Ответить
И при этом в Киеве, решением этого министра, пытаются закрыть олимпийский колледж...
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14.09.2020 18:44 Ответить
черный пояс по тупости
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14.09.2020 18:48 Ответить
і в біса такий бідній державі як наша такий фінансовий тягар???? Мізків геть немає в зелених потвор???
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14.09.2020 18:59 Ответить
я препрошую, а олімпіада буде по карате, де янелох вже з поясом?
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14.09.2020 19:09 Ответить
Олімпіада буде серед десантніків, де Янелох буде у подареному йому десантному береті!
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14.09.2020 20:32 Ответить
У меня сейчас на этом ресурсе почему то много стало непонятной рекламы - сейчас конкретно - рекламируют туристический швейцарский нож, верёвку и мыло. Совпадение? Не думаю. Но пан Бутусов - осторожней
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14.09.2020 19:16 Ответить
доповню : монокуляр 16х52 з нічним режимом, тело 18+, спортивні та класичні луки???
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14.09.2020 21:47 Ответить
я бы на вашем месте был поосторожнее - контекстная реклама вываливается, если кто-о в этом духе недавно с вашего айпишника гуглилт.
Так что вы повежливее с вашими близкими))
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15.09.2020 08:41 Ответить
не судіть по собі та не перезбуджуйтесь, тело 18+- це книга...
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15.09.2020 10:09 Ответить
А что ещё день грядущий нам готовит?
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14.09.2020 19:23 Ответить
Шпингалеты не треснут?
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14.09.2020 19:32 Ответить
Или:
"Фантазёр, ты меня называла..."©
Або:
"Дурень думкою багатіє"©
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14.09.2020 19:36 Ответить
ЗЕленский поставил задачу, задача подумала и поставила ЗЕленского раком.
А потом трахнула со словами "нефиг меня ставить".
Вообще я дико ору с таких новостей.

Если брать в учёт диджитализацию, то вся европа должна ездить в Украину на заработки.
Да ЗЕлох? **** где моя зарплата 4000? ***** *****.
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14.09.2020 19:50 Ответить
Экономику,,привези,, для начала.
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14.09.2020 20:14 Ответить
Это реальное дно !!!!!!
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14.09.2020 20:15 Ответить
Дайте уже ему батискаф и пусть он нем ведет на юг стерхов, попутно подбирая амфоры.
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14.09.2020 20:16 Ответить
Клрунократия на марше! Видать народ стал меньше смотреть Скотов и Кварталы. А новых роликов не успевают записать, вот и решили Олимпиаду народу забабахать. А шо?
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14.09.2020 20:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1305505012781592582 3 ч

В связи с тем, что все что обещал Зеленский он не выполнил, он решил пообещать провести в Украине Олимпийские игры ... ОНО хоть знает, сколько ЭТО стоит ?
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14.09.2020 20:32 Ответить
Ото буде шоу! Тільки де бабла взяти? І і я балдю з фамілій наших політиків і міністрів.
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14.09.2020 20:32 Ответить
Що ж він курить?
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14.09.2020 20:36 Ответить
зиленку
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14.09.2020 20:39 Ответить
та, по ходу, там уже по вене запускает
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14.09.2020 20:47 Ответить
Шим Пан Зе идет дорогой Ким Чен Ына и ***** с Гитлером. Те тоже по олимпиадам.
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14.09.2020 20:39 Ответить
Идиот? - Нет,он НЕлох. Какая,экономика?.Коронавирус?- Шанс разокрасть бюджет напоследок - через маш-Андрюш-Юрченков и прочих "слуг" и родствеников квартальцев.
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14.09.2020 20:53 Ответить
***-тыр-тыр. Чу никак без олимпиады???Такое впечатление, что у начинающих, практикующих и состоявшихся диктаторов пунктик по этой теме, тем более, что зе, до диктатора, как от его дачки , на обуховском шоссе "отданной деткам",до Киева без экскорта и машинок дорогущих, на 11м, пёхом то-есть......Обосраться ,но так и не дойти.....Янык второй, пробник, семпл или как там еще рекламщики выражаются))Демо-версия ******* президёныша.Типа смотрим и учимся, "Как делать не надо!"
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14.09.2020 20:56 Ответить
Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 3097
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14.09.2020 20:58 Ответить
Идиот? - Нет,он НЕлох. Какая,экономика?.Коронавирус?- Шанс разокрасть бюджет напоследок - через маш-Андрюш-Юрченков и прочих "слуг" и родствеников квартальцев.
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14.09.2020 21:11 Ответить
Нелохи они такие!
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14.09.2020 21:16 Ответить
він мав на увазі шахматну олімпіаду?
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14.09.2020 21:18 Ответить
12 стульев начитался?
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14.09.2020 21:19 Ответить
А как он собирается проводить олимпиаду, совместно с Россией что-ли? Идиоты непуганные.
И Гутцайт под дурачка косит- слушаюсь и повинуюсь!
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14.09.2020 21:25 Ответить
Первый раз услышал в СМИ фамилию министра спорта после его назначения. Может, уже начнет что-то делать. Спорт Украины в полной жопе. А идиотам олимпиаду подавай...
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14.09.2020 21:37 Ответить
и не только спорт...
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15.09.2020 08:42 Ответить
Лишилося тільки поставити завдання виграти чемпіонат світу з футболу і висадити українських космонавтів на Сонці.
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14.09.2020 21:49 Ответить
Дебил или дибил или идиот это все точные определения Осла Оманского .Оно уже так обожралось наркоты , что полностью потерял контакт с реальностью. Для него и тем более для всей Украины будет куда лучше , если оно сдохнет от передоза и как можно быстрее.
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14.09.2020 21:52 Ответить
Здравия всем! Ермак, прекрати давать Торчку дозу, для начала! Ему нужно лечиться от завистмостей, если ты его друг по жизни и реально его любишь!
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14.09.2020 21:53 Ответить
Ну хозяин когда держит корову , то же наверняка ее любит , но это не мешает ее доить каждый день и зарезать и сожрать со временем. Тут тот же случай , Ермак пока доит , но со временем сожрет, а для этого Осла надо регулярно кормить и наркотой в том числе.
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15.09.2020 08:59 Ответить
При нынешнем положение дел в мире,вообще и в Украине,в частности,эта задача,выглядит,как глупая,циничная и неуместная шутка,мало интеллектуального,очень мягко говоря,человека.
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14.09.2020 21:55 Ответить
Низкорослый, гнусавый, косноязычный, бездарный, с диким чувством юмора, ничего в жизни не создавший (переводы денег в офшоры и уход от налогов - не в счёт), не украинец, с ментальностью криворожского гопника, пинающий мячики на стадионе, передавший бразды правления секретарю-машинистке и агенту Ермаку...

И это президент многомиллионной воюющей страны.

Наш народ глуп и имеет ментальность подростка, увы... Всё же было понятно с начала (может быть, кроме последнего пункта).
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14.09.2020 22:03 Ответить
Чувство негодования к этому зеленому уродцу постепенно переходит в ненависть. Мразота наркоманская.
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14.09.2020 22:20 Ответить
он не заслуживает такого сильного чувства, как ненависть. Ну как можно ненавидеть ЧМО?
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15.09.2020 08:43 Ответить
Зеленский приказал: " Солнце, вставай и свети. А вечером садись и тухни"
И шо бы вы подумали? Солнце прилежно исполняет волю вождя 73% украинцев.
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14.09.2020 22:30 Ответить
Сколько уже украдено на "строительстве" дорог , а на строительстве олимпийских объектов можно будет украсть все остальное...
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14.09.2020 23:15 Ответить
довб@** навіть на посаді презедента залишається довб@**ом..
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14.09.2020 23:15 Ответить
Это шутка юмора такая ?? Так Зельц уже не в " Вечернем квартале" и на календаре не 1 апреля... Украина нынче - одна из беднейших стран в мире, внешний долг висит "дамокловым мечём", дыры в бюджете латаем от транша до транша, в мире - кризис и короновирус, в стране - война, коррупция и казнокрадство.... Только, ****, Олимпиады и не хватает... Привёз бы, для начала, в страну хотя-бы парочку европейских чемпионатов по отдельным видам спорта. И ведь оно не настолько тупое, чтобы не понимать, что никакую Олимпиаду мы не потянем. Так зачем же эта фантастическая затея ? Правильно - отмыть денег на строительстве и реконструкции спортивных объектов. На дорогах - маловато будет... Спорт, безусловно, дело хорошее, но нужно же разумно расставлять приоритеты. Хотя там приоритет один - досидеть свой срок без особых потрясений, с максимальной выгодой для себя, своего окружения и отдельных олигархических групп.
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14.09.2020 23:52 Ответить
Посмотрите выступление зе на Змельницкой АЭС. Он убитый в гуано. Без вариантов. Всех устраивает главнокомандующий наркозависимый во время войны? Зебилоиды ,,сносильщики,, вас все устраивает или боитесь правды?
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15.09.2020 00:59 Ответить
Хмельницкой. Извините.
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15.09.2020 09:07 Ответить
А чи не можна вивезти Зеленського на Олімп (і там залишити)?
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15.09.2020 01:29 Ответить
РОССЕЯНСКИЕ ВОЙСКА ЗАЕХАЛИ !? КЛОУНАДУ ПРОВОДИ !)
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15.09.2020 02:01 Ответить
Остап Бендер і Нью-Васюки. А піпл хаваєт, бюджетні гроші освоюються.
Зелень гірша за ригів, бо ті хоч відчувалися ворогами для більшості населення, а ці - як щури, щодня непомітно підгризають фундамент держави.
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15.09.2020 03:39 Ответить
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ВРАГА !!! А ЕСЛИ ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ ЭТО КРАСИВО !) НО МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВРАГА - НАИЛУЧШЕЕ !!!
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15.09.2020 03:51 Ответить
Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут пилить бюджетное бабло
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15.09.2020 03:41 Ответить
не надо. на евро 2012 выбросили в трубу 142,5 млрд грн. это по курсу 8.
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15.09.2020 04:34 Ответить
Президент поставил задачу - мы будем его выполнять... Типо, кого его выполнять?
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15.09.2020 04:39 Ответить
А и действитель, от уже зебилий демкiв... зачем Украине вкладывать средства в проведение Олимпиады, когда у нас еще есть долги от "Евро-2012"
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15.09.2020 04:42 Ответить
Мдя! Мечы-мечты Но мечтать никому не запрещено.
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15.09.2020 05:23 Ответить
Зеля о светлом и радостном, хотя и малоосуществиом, мечтает. А его Предшественнник, Барыга, мечтал о тм что ему еще украсть, и как задурить головы простоватім украинцам. Так что люди сравнивайте.
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15.09.2020 05:31 Ответить
Зе мріє лише за бабло і звіт по баблу і дерибану України для своїх господарів; він нічим не кращий чи гірший за свого папєрєдніка бо для них всіх Україна - це місце власної наживи. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест, і при ньому розвиток країни був на рівні тодішніх передових країн Західної Європи. Далі - лише гірше - Щербицький українською не володів, етнічне походження не відоме, а за ним - лише жиди (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленський) та особи з прожиддю (Янукович, Ющенко)...
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15.09.2020 08:35 Ответить
Зеля о светлом и радостном, хотя и малоосуществимом, мечтает. А его Предшественнник, Барыга, мечтал о том что ему еще украсть, и как задурить головы простоватым и доверчивым украинцам. Так что люди сравнивайте.
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15.09.2020 05:35 Ответить
это уже не маразм... это шизопараноидальное схождение с ума... народ нищ, страна нища, а вырококлоун, не будучи совсем старым, несет чушь...
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15.09.2020 05:44 Ответить
Совсем мальчик спятил !
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15.09.2020 06:00 Ответить
дурень думкою багатие.
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15.09.2020 06:01 Ответить
в руси-дороги и дураки,Украина-клоуны ,паяцы,комедианты и олимпийцы,когото мне сиплый всплеск напоминает,у соседей слизал,а последствия в стране не выученных уроков.Только помпа,только шоу,а что в дупе по не балуй...и так сойдёт ?
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15.09.2020 08:52 Ответить
Тип живёт в своём "ограниченном мирке": вот бы еще ему у заборчика возле госдачи пару самосвальчиков песочка выгрузить- пусть "город с "ноля" построит",ведёрко с лопаткой и машинки...и пусть играется "малыш"_раз в детстве не наигрался..Отрешённый от проблем страны и ее забот сей "тип" доведёт страну до ручки...если уже не довел.
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15.09.2020 09:20 Ответить
Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 8576
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15.09.2020 09:30 Ответить
Верховному головнокомандувачу не має чим зайнятись?
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15.09.2020 09:32 Ответить
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