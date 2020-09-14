Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт
Попри те, що Україна досі має борги за проведення "Євро-2012", міністерство спорту вже рахує гроші на проведення Олімпіади.
Про це в інтерв'ю виданню Tribuna.сom розповів міністр спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.
"Президент поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимося, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно побудувати. Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для олімпійських ігор. Наразі це готуємо. Дадуть нам Олімпіаду чи ні - це вже інше питання. Головне, що ми знову будемо зводити спортивні об'єкти, на яких потім тренуватимуться українці", - сказав міністр.
На запитання про те, навіщо Україні вкладати кошти в проведення Олімпіади, коли у нас ще є борги за "Євро-2012" - наприклад, НСК "Олімпійський" та "Арена-Львів" з мільйонними боргами - міністр відповів: "Будемо над цим працювати. Президент поставив завдання - ми будемо його виконувати".
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-Ага...
вы счастливый человек.
От якраз доцідить ковідний фонд, дороги і візьметься за =лімпіяду=.
Щоб вам же ж весело було, =не скучно=, все, як в кварталі !
А чи ви маєте зарплати, пенсії, охорону здоров*я - то плювать.
Зав*язуйте пояски. Нема чого роз*їдатись.
Уже мир на Донбасі і ворог знищений.
Ну барАн Мюнхаузен.
Скули и клянчит миллиарды по миру.
А может Зеленский живет в другой стране?
Так что вы повежливее с вашими близкими))
"Фантазёр, ты меня называла..."©
Або:
"Дурень думкою багатіє"©
А потом трахнула со словами "нефиг меня ставить".
Вообще я дико ору с таких новостей.
Если брать в учёт диджитализацию, то вся европа должна ездить в Украину на заработки.
Да ЗЕлох? **** где моя зарплата 4000? ***** *****.
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В связи с тем, что все что обещал Зеленский он не выполнил, он решил пообещать провести в Украине Олимпийские игры ... ОНО хоть знает, сколько ЭТО стоит ?
И Гутцайт под дурачка косит- слушаюсь и повинуюсь!
И это президент многомиллионной воюющей страны.
Наш народ глуп и имеет ментальность подростка, увы... Всё же было понятно с начала (может быть, кроме последнего пункта).
И шо бы вы подумали? Солнце прилежно исполняет волю вождя 73% украинцев.
Зелень гірша за ригів, бо ті хоч відчувалися ворогами для більшості населення, а ці - як щури, щодня непомітно підгризають фундамент держави.