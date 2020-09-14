Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт

Попри те, що Україна досі має борги за проведення "Євро-2012", міністерство спорту вже рахує гроші на проведення Олімпіади.

Про це в інтерв'ю виданню Tribuna.сom розповів міністр спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

"Президент поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимося, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно побудувати. Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для олімпійських ігор. Наразі це готуємо. Дадуть нам Олімпіаду чи ні - це вже інше питання. Головне, що ми знову будемо зводити спортивні об'єкти, на яких потім тренуватимуться українці", - сказав міністр.

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На запитання про те, навіщо Україні вкладати кошти в проведення Олімпіади, коли у нас ще є борги за "Євро-2012" - наприклад, НСК "Олімпійський" та "Арена-Львів" з мільйонними боргами - міністр відповів: "Будемо над цим працювати. Президент поставив завдання - ми будемо його виконувати".