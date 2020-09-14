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Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт

Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт

Попри те, що Україна досі має борги за проведення "Євро-2012", міністерство спорту вже рахує гроші на проведення Олімпіади.

Про це в інтерв'ю виданню Tribuna.сom розповів міністр спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

"Президент поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимося, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно побудувати. Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для олімпійських ігор. Наразі це готуємо. Дадуть нам Олімпіаду чи ні - це вже інше питання. Головне, що ми знову будемо зводити спортивні об'єкти, на яких потім тренуватимуться українці", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перенесена через коронавірус Олімпіада відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021 року

На запитання про те, навіщо Україні вкладати кошти в проведення Олімпіади, коли у нас ще є борги за "Євро-2012" - наприклад, НСК "Олімпійський" та "Арена-Львів" з мільйонними боргами - міністр відповів: "Будемо над цим працювати. Президент поставив завдання - ми будемо його виконувати".

Автор: 

Євро-2012 (146) Зеленський Володимир (23832) Олімпіада (687) спорт (1621) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+81
Народ поставил задачу : к новому году избавить Украину от самого зеленского и его зеленой плесени !
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14.09.2020 14:55
+60
Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт - Цензор.НЕТ 1524
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14.09.2020 14:57
+49
Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину

Зиленскай , ты дебил
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14.09.2020 14:55
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В этом году карате включили в в программу Олимпийских игр.Шмаркле мало черного пояса.Он хочет еще и олимпийскую медаль.
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14.09.2020 16:57 Відповісти
Олимпиаду можете?
-Ага...
Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 4526
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14.09.2020 17:16 Відповісти
Один из них Ермак, а второй Арахамия.
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14.09.2020 18:32 Відповісти
Воюючій країні тільки і думати про те як олімпіади проводити. Вони там гашишу обкуряться і після приймають рішення. Взагалі олімпіади повині бути в Греції, де всім країнам потрібно збудувати інфораструктуру, і перестати транжирити кошти на такі коштовні проекти.
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Ідіотам закон не писаний.
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14.09.2020 18:26 Відповісти
Какая интересная фамилия Гутцайт - неужели тоже еврей?
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14.09.2020 17:27 Відповісти
Гут - хорошо, цайт- время. Действительно для кого-то наступило "хорошее время".
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14.09.2020 19:22 Відповісти
это все, что вас волнует?
вы счастливый человек.
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15.09.2020 08:39 Відповісти
през квартала95 всё никак не перестанет плоско шутить.. только вот его зритель уже разбредается в поисках буфета и денег на него..(
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14.09.2020 17:39 Відповісти
Сложные задачи ставит. От крайности до крайности.То собачку с Ухани привезти,то Олимпиаду. ))
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14.09.2020 17:55 Відповісти
Ну, що, зебілки, бачте, як страрається ваш нарик: журиться, певно, ночами не спить, видовища вам вишукує.
От якраз доцідить ковідний фонд, дороги і візьметься за =лімпіяду=.
Щоб вам же ж весело було, =не скучно=, все, як в кварталі !
А чи ви маєте зарплати, пенсії, охорону здоров*я - то плювать.
Зав*язуйте пояски. Нема чого роз*їдатись.
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14.09.2020 17:59 Відповісти
Ну что, население, сушите сухари, ибо жрать будет нечего..
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14.09.2020 18:14 Відповісти
И сухарей не будет
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14.09.2020 18:35 Відповісти
Дєбіл ***.....
Уже мир на Донбасі і ворог знищений.
Ну барАн Мюнхаузен.
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14.09.2020 18:24 Відповісти
він ще й запрсить представників від терористів для участі в алєньпіаді, типа мир на період ігор.
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15.09.2020 09:24 Відповісти
Выбрали сельского ДУРАЧКА !!!
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14.09.2020 18:25 Відповісти
ум за разум заходит
Скули и клянчит миллиарды по миру.
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14.09.2020 18:29 Відповісти
Вот это размах шагов громадьё .Членограй окончательно утонул в тёплой ванне и дышит через коктейльную трубочку .Президентство так его настолько отупило ?Это насколько он оторвался от реальности ?А барановирус куда девать?А народ живёт все хуже и хуже .Пора тебе зеленокожий нах Ростов .Это ж надо каким жидогадом оказался!
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14.09.2020 18:30 Відповісти
Пир во время чумы (короновируса).
А может Зеленский живет в другой стране?
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14.09.2020 18:34 Відповісти
Комплекс совка. Без олимпиад и ракет величия нет.
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14.09.2020 18:42 Відповісти
Каратист разбушевался!
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14.09.2020 18:43 Відповісти
И при этом в Киеве, решением этого министра, пытаются закрыть олимпийский колледж...
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14.09.2020 18:44 Відповісти
черный пояс по тупости
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14.09.2020 18:48 Відповісти
і в біса такий бідній державі як наша такий фінансовий тягар???? Мізків геть немає в зелених потвор???
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14.09.2020 18:59 Відповісти
я препрошую, а олімпіада буде по карате, де янелох вже з поясом?
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14.09.2020 19:09 Відповісти
Олімпіада буде серед десантніків, де Янелох буде у подареному йому десантному береті!
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14.09.2020 20:32 Відповісти
У меня сейчас на этом ресурсе почему то много стало непонятной рекламы - сейчас конкретно - рекламируют туристический швейцарский нож, верёвку и мыло. Совпадение? Не думаю. Но пан Бутусов - осторожней
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14.09.2020 19:16 Відповісти
доповню : монокуляр 16х52 з нічним режимом, тело 18+, спортивні та класичні луки???
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14.09.2020 21:47 Відповісти
я бы на вашем месте был поосторожнее - контекстная реклама вываливается, если кто-о в этом духе недавно с вашего айпишника гуглилт.
Так что вы повежливее с вашими близкими))
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15.09.2020 08:41 Відповісти
не судіть по собі та не перезбуджуйтесь, тело 18+- це книга...
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15.09.2020 10:09 Відповісти
А что ещё день грядущий нам готовит?
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14.09.2020 19:23 Відповісти
Шпингалеты не треснут?
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14.09.2020 19:32 Відповісти
Или:
"Фантазёр, ты меня называла..."©
Або:
"Дурень думкою багатіє"©
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14.09.2020 19:36 Відповісти
ЗЕленский поставил задачу, задача подумала и поставила ЗЕленского раком.
А потом трахнула со словами "нефиг меня ставить".
Вообще я дико ору с таких новостей.

Если брать в учёт диджитализацию, то вся европа должна ездить в Украину на заработки.
Да ЗЕлох? **** где моя зарплата 4000? ***** *****.
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14.09.2020 19:50 Відповісти
Экономику,,привези,, для начала.
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14.09.2020 20:14 Відповісти
Это реальное дно !!!!!!
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14.09.2020 20:15 Відповісти
Дайте уже ему батискаф и пусть он нем ведет на юг стерхов, попутно подбирая амфоры.
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14.09.2020 20:16 Відповісти
Клрунократия на марше! Видать народ стал меньше смотреть Скотов и Кварталы. А новых роликов не успевают записать, вот и решили Олимпиаду народу забабахать. А шо?
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14.09.2020 20:19 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1305505012781592582 3 ч

В связи с тем, что все что обещал Зеленский он не выполнил, он решил пообещать провести в Украине Олимпийские игры ... ОНО хоть знает, сколько ЭТО стоит ?
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14.09.2020 20:32 Відповісти
Ото буде шоу! Тільки де бабла взяти? І і я балдю з фамілій наших політиків і міністрів.
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14.09.2020 20:32 Відповісти
Що ж він курить?
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14.09.2020 20:36 Відповісти
зиленку
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14.09.2020 20:39 Відповісти
та, по ходу, там уже по вене запускает
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14.09.2020 20:47 Відповісти
Шим Пан Зе идет дорогой Ким Чен Ына и ***** с Гитлером. Те тоже по олимпиадам.
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14.09.2020 20:39 Відповісти
Идиот? - Нет,он НЕлох. Какая,экономика?.Коронавирус?- Шанс разокрасть бюджет напоследок - через маш-Андрюш-Юрченков и прочих "слуг" и родствеников квартальцев.
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14.09.2020 20:53 Відповісти
***-тыр-тыр. Чу никак без олимпиады???Такое впечатление, что у начинающих, практикующих и состоявшихся диктаторов пунктик по этой теме, тем более, что зе, до диктатора, как от его дачки , на обуховском шоссе "отданной деткам",до Киева без экскорта и машинок дорогущих, на 11м, пёхом то-есть......Обосраться ,но так и не дойти.....Янык второй, пробник, семпл или как там еще рекламщики выражаются))Демо-версия ******* президёныша.Типа смотрим и учимся, "Как делать не надо!"
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14.09.2020 20:56 Відповісти
Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 3097
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14.09.2020 20:58 Відповісти
Идиот? - Нет,он НЕлох. Какая,экономика?.Коронавирус?- Шанс разокрасть бюджет напоследок - через маш-Андрюш-Юрченков и прочих "слуг" и родствеников квартальцев.
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14.09.2020 21:11 Відповісти
Нелохи они такие!
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14.09.2020 21:16 Відповісти
він мав на увазі шахматну олімпіаду?
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14.09.2020 21:18 Відповісти
12 стульев начитался?
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14.09.2020 21:19 Відповісти
А как он собирается проводить олимпиаду, совместно с Россией что-ли? Идиоты непуганные.
И Гутцайт под дурачка косит- слушаюсь и повинуюсь!
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14.09.2020 21:25 Відповісти
Первый раз услышал в СМИ фамилию министра спорта после его назначения. Может, уже начнет что-то делать. Спорт Украины в полной жопе. А идиотам олимпиаду подавай...
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14.09.2020 21:37 Відповісти
и не только спорт...
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15.09.2020 08:42 Відповісти
Лишилося тільки поставити завдання виграти чемпіонат світу з футболу і висадити українських космонавтів на Сонці.
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14.09.2020 21:49 Відповісти
Дебил или дибил или идиот это все точные определения Осла Оманского .Оно уже так обожралось наркоты , что полностью потерял контакт с реальностью. Для него и тем более для всей Украины будет куда лучше , если оно сдохнет от передоза и как можно быстрее.
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14.09.2020 21:52 Відповісти
Здравия всем! Ермак, прекрати давать Торчку дозу, для начала! Ему нужно лечиться от завистмостей, если ты его друг по жизни и реально его любишь!
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14.09.2020 21:53 Відповісти
Ну хозяин когда держит корову , то же наверняка ее любит , но это не мешает ее доить каждый день и зарезать и сожрать со временем. Тут тот же случай , Ермак пока доит , но со временем сожрет, а для этого Осла надо регулярно кормить и наркотой в том числе.
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15.09.2020 08:59 Відповісти
При нынешнем положение дел в мире,вообще и в Украине,в частности,эта задача,выглядит,как глупая,циничная и неуместная шутка,мало интеллектуального,очень мягко говоря,человека.
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14.09.2020 21:55 Відповісти
Низкорослый, гнусавый, косноязычный, бездарный, с диким чувством юмора, ничего в жизни не создавший (переводы денег в офшоры и уход от налогов - не в счёт), не украинец, с ментальностью криворожского гопника, пинающий мячики на стадионе, передавший бразды правления секретарю-машинистке и агенту Ермаку...

И это президент многомиллионной воюющей страны.

Наш народ глуп и имеет ментальность подростка, увы... Всё же было понятно с начала (может быть, кроме последнего пункта).
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14.09.2020 22:03 Відповісти
Чувство негодования к этому зеленому уродцу постепенно переходит в ненависть. Мразота наркоманская.
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14.09.2020 22:20 Відповісти
он не заслуживает такого сильного чувства, как ненависть. Ну как можно ненавидеть ЧМО?
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15.09.2020 08:43 Відповісти
Зеленский приказал: " Солнце, вставай и свети. А вечером садись и тухни"
И шо бы вы подумали? Солнце прилежно исполняет волю вождя 73% украинцев.
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14.09.2020 22:30 Відповісти
Сколько уже украдено на "строительстве" дорог , а на строительстве олимпийских объектов можно будет украсть все остальное...
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14.09.2020 23:15 Відповісти
довб@** навіть на посаді презедента залишається довб@**ом..
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14.09.2020 23:15 Відповісти
Это шутка юмора такая ?? Так Зельц уже не в " Вечернем квартале" и на календаре не 1 апреля... Украина нынче - одна из беднейших стран в мире, внешний долг висит "дамокловым мечём", дыры в бюджете латаем от транша до транша, в мире - кризис и короновирус, в стране - война, коррупция и казнокрадство.... Только, ****, Олимпиады и не хватает... Привёз бы, для начала, в страну хотя-бы парочку европейских чемпионатов по отдельным видам спорта. И ведь оно не настолько тупое, чтобы не понимать, что никакую Олимпиаду мы не потянем. Так зачем же эта фантастическая затея ? Правильно - отмыть денег на строительстве и реконструкции спортивных объектов. На дорогах - маловато будет... Спорт, безусловно, дело хорошее, но нужно же разумно расставлять приоритеты. Хотя там приоритет один - досидеть свой срок без особых потрясений, с максимальной выгодой для себя, своего окружения и отдельных олигархических групп.
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14.09.2020 23:52 Відповісти
Посмотрите выступление зе на Змельницкой АЭС. Он убитый в гуано. Без вариантов. Всех устраивает главнокомандующий наркозависимый во время войны? Зебилоиды ,,сносильщики,, вас все устраивает или боитесь правды?
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15.09.2020 00:59 Відповісти
Хмельницкой. Извините.
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15.09.2020 09:07 Відповісти
А чи не можна вивезти Зеленського на Олімп (і там залишити)?
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15.09.2020 01:29 Відповісти
РОССЕЯНСКИЕ ВОЙСКА ЗАЕХАЛИ !? КЛОУНАДУ ПРОВОДИ !)
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15.09.2020 02:01 Відповісти
Остап Бендер і Нью-Васюки. А піпл хаваєт, бюджетні гроші освоюються.
Зелень гірша за ригів, бо ті хоч відчувалися ворогами для більшості населення, а ці - як щури, щодня непомітно підгризають фундамент держави.
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15.09.2020 03:39 Відповісти
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ВРАГА !!! А ЕСЛИ ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ ЭТО КРАСИВО !) НО МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВРАГА - НАИЛУЧШЕЕ !!!
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15.09.2020 03:51 Відповісти
Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут пилить бюджетное бабло
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15.09.2020 03:41 Відповісти
не надо. на евро 2012 выбросили в трубу 142,5 млрд грн. это по курсу 8.
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15.09.2020 04:34 Відповісти
Президент поставил задачу - мы будем его выполнять... Типо, кого его выполнять?
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15.09.2020 04:39 Відповісти
А и действитель, от уже зебилий демкiв... зачем Украине вкладывать средства в проведение Олимпиады, когда у нас еще есть долги от "Евро-2012"
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15.09.2020 04:42 Відповісти
Мдя! Мечы-мечты Но мечтать никому не запрещено.
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15.09.2020 05:23 Відповісти
Зеля о светлом и радостном, хотя и малоосуществиом, мечтает. А его Предшественнник, Барыга, мечтал о тм что ему еще украсть, и как задурить головы простоватім украинцам. Так что люди сравнивайте.
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15.09.2020 05:31 Відповісти
Зе мріє лише за бабло і звіт по баблу і дерибану України для своїх господарів; він нічим не кращий чи гірший за свого папєрєдніка бо для них всіх Україна - це місце власної наживи. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест, і при ньому розвиток країни був на рівні тодішніх передових країн Західної Європи. Далі - лише гірше - Щербицький українською не володів, етнічне походження не відоме, а за ним - лише жиди (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленський) та особи з прожиддю (Янукович, Ющенко)...
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15.09.2020 08:35 Відповісти
Зеля о светлом и радостном, хотя и малоосуществимом, мечтает. А его Предшественнник, Барыга, мечтал о том что ему еще украсть, и как задурить головы простоватым и доверчивым украинцам. Так что люди сравнивайте.
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15.09.2020 05:35 Відповісти
это уже не маразм... это шизопараноидальное схождение с ума... народ нищ, страна нища, а вырококлоун, не будучи совсем старым, несет чушь...
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15.09.2020 05:44 Відповісти
Совсем мальчик спятил !
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15.09.2020 06:00 Відповісти
дурень думкою багатие.
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15.09.2020 06:01 Відповісти
в руси-дороги и дураки,Украина-клоуны ,паяцы,комедианты и олимпийцы,когото мне сиплый всплеск напоминает,у соседей слизал,а последствия в стране не выученных уроков.Только помпа,только шоу,а что в дупе по не балуй...и так сойдёт ?
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15.09.2020 08:52 Відповісти
Тип живёт в своём "ограниченном мирке": вот бы еще ему у заборчика возле госдачи пару самосвальчиков песочка выгрузить- пусть "город с "ноля" построит",ведёрко с лопаткой и машинки...и пусть играется "малыш"_раз в детстве не наигрался..Отрешённый от проблем страны и ее забот сей "тип" доведёт страну до ручки...если уже не довел.
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15.09.2020 09:20 Відповісти
Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, - міністр спорту Гутцайт - Цензор.НЕТ 8576
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15.09.2020 09:30 Відповісти
Верховному головнокомандувачу не має чим зайнятись?
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15.09.2020 09:32 Відповісти
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