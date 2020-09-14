Больницы Киева могут остаться без медицинского персонала, – экс-мэр Попов

Киевская власть имеет все возможности, что обеспечить достойную медицину в городе, но при этом не уделяет внимание системе здравоохранения.

Об этом заявил Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации 2010-2014гг.

"Несмотря на многочисленные обещания, уровень обеспечения больниц в период эпидемии увеличился только на 10%. В киевских медучреждениях по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты и оборудования, а самое главное – медицинского персонала. И даже у тех, кто работает, зарплаты остаются низкими, а доплаты не соответствуют ни уровню риска, ни тем цифрам, о которых говорили в начале карантина. Если ситуацию срочно не изменить, то киевские больницы останутся совсем без денег, врачей и медсестер", – заявил Александр Попов.

При этом, по его словам, киевская власть совсем перестала развивать медицинскую инфраструктуру.

"В 2012 году мы провели капитальный ремонт инфекционного отделения Александровской больницы, которое было в катастрофическом состоянии. Если бы наша команда тогда не решила эту проблему, сейчас у Киева не было бы опорной больницы для лечения больных коронавирусом", – считает политик.