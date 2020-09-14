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Больницы Киева могут остаться без медицинского персонала, – экс-мэр Попов

Больницы Киева могут остаться без медицинского персонала, – экс-мэр Попов

Киевская власть имеет все возможности, что обеспечить достойную медицину в городе, но при этом не уделяет внимание системе здравоохранения.

Об этом заявил Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации 2010-2014гг.

"Несмотря на многочисленные обещания, уровень обеспечения больниц в период эпидемии увеличился только на 10%. В киевских медучреждениях по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты и оборудования, а самое главное – медицинского персонала. И даже у тех, кто работает, зарплаты остаются низкими, а доплаты не соответствуют ни уровню риска, ни тем цифрам, о которых говорили в начале карантина. Если ситуацию срочно не изменить, то киевские больницы останутся совсем без денег, врачей и медсестер", – заявил Александр Попов.

При этом, по его словам, киевская власть совсем перестала развивать медицинскую инфраструктуру.

"В 2012 году мы провели капитальный ремонт инфекционного отделения Александровской больницы, которое было в катастрофическом состоянии. Если бы наша команда тогда не решила эту проблему, сейчас у Киева не было бы опорной больницы для лечения больных коронавирусом", – считает политик.

Автор: 

больница (1440) Киев (25524) Попов Александр (1136)


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Топ комментарии
+10
Та чего ты мелочишься?
Давай сразу:
"медикам зарплаты $4000, газ в четыре раза дешевле, конец эпохи бедности, весной всех посадим, ..."
Не стесняйся - ЭТО РАБОТАЕТ!!!
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14.09.2020 15:57
+9
Всплыла рыгоконсерва , закрывшая метро. Днище.
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14.09.2020 16:00
+5
Из какой жопы этот Жопов усатый вылез?
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14.09.2020 16:13
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На третий гвоздь, пока Ирка Жопинс Рава Руская рыдала
И швиркала заморский кокаин
Назрела предпосылка для скандала
Покойный подал голос из руин.
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14.09.2020 15:54 Ответить
Та позакрывать их нафиг! разве не в этом цель реформы! сразу перевыполните все обязательства перед ЕС взятые по медицине!!!
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14.09.2020 15:55 Ответить
Та чего ты мелочишься?
Давай сразу:
"медикам зарплаты $4000, газ в четыре раза дешевле, конец эпохи бедности, весной всех посадим, ..."
Не стесняйся - ЭТО РАБОТАЕТ!!!
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14.09.2020 15:57 Ответить
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14.09.2020 15:58 Ответить
Та не швиди- ми ще скінчення війни з 2 тижні та курс 10 не дочекались!
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14.09.2020 16:33 Ответить
Всплыла рыгоконсерва , закрывшая метро. Днище.
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14.09.2020 16:00 Ответить
Виборців Зє, хай лікують юмором про "баригу".
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14.09.2020 16:01 Ответить
Зєбілам медицина не допоможе, хіба що лоботомія.
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14.09.2020 16:01 Ответить
Вот Попов придет и больницы без медиков не останутся. Учись, Виталя.
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14.09.2020 16:01 Ответить
Так это уже давно случилось ,нормальные врачи сделали ноги к Югу а осталась шелупень и взяточники с купленными дипломами и без мозгов ...
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14.09.2020 16:06 Ответить
ты им сам продавал диплом? сиди и не вякай, а то не успеют спасти от ковида, бот рыго-московский
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14.09.2020 16:17 Ответить
Видишь и с твоей шизофренией никто нихрена сделать не смог а ведь нормальные врачи могли бы тебя подлечить а так ...
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14.09.2020 16:54 Ответить
чому новина без помітки - "на правах реклами"
Бутусов, гроші не пахнуть?
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14.09.2020 16:10 Ответить
Из какой жопы этот Жопов усатый вылез?
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14.09.2020 16:13 Ответить
у Бутусова спросите
С экрана и в лицокниге рыгов клянёт, и тут же прихвостня яныка рекламирует.
"Тут мы играем, а тут селёдку заворачиваем"
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14.09.2020 18:41 Ответить
Попов иди нах
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14.09.2020 16:13 Ответить
Кучеренко и Попов. Два достойных кандидата на меры. Но не с нашим счастьем.
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14.09.2020 16:14 Ответить
мертвечина продажная - оба "достойных кандидата"
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14.09.2020 16:18 Ответить
 
 