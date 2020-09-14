Лікарні Києва можуть залишитися без медичного персоналу, - ексмер Попов

Київська влада має всі можливості, що забезпечити гідну медицину в місті, але при цьому не приділяє уваги системі охорони здоров'я.

Про це заявив Олександр Попов, голова Київської міської держадміністрації 2010-2014 рр.

"Попри численні обіцянки, рівень забезпечення лікарень у період епідемії збільшився тільки на 10%. У київських медзакладах, як і раніше, бракує засобів індивідуального захисту і обладнання, а найголовніше - медичного персоналу. І навіть у тих, хто працює, зарплати залишаються низькими, а доплати не відповідають ні рівню ризику, ні тим цифрам, про які говорили на початку карантину. Якщо ситуацію терміново не змінити, то київські лікарні залишаться зовсім без грошей, лікарів і медсестер", - заявив Олександр Попов.

Водночас, за його словами, київська влада зовсім перестала розвивати медичну інфраструктуру.

"У 2012 році ми провели капітальний ремонт інфекційного відділення Олександрівської лікарні, яке було в катастрофічному стані. Якби наша команда тоді не вирішила цю проблему, зараз у Києва не було б опорної лікарні для лікування хворих на коронавірус", - вважає політик.