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Новини
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Лікарні Києва можуть залишитися без медичного персоналу, - ексмер Попов

Лікарні Києва можуть залишитися без медичного персоналу, - ексмер Попов

Київська влада має всі можливості, що забезпечити гідну медицину в місті, але при цьому не приділяє уваги системі охорони здоров'я.

Про це заявив Олександр Попов, голова Київської міської держадміністрації 2010-2014 рр.

"Попри численні обіцянки, рівень забезпечення лікарень у період епідемії збільшився тільки на 10%. У київських медзакладах, як і раніше, бракує засобів індивідуального захисту і обладнання, а найголовніше - медичного персоналу. І навіть у тих, хто працює, зарплати залишаються низькими, а доплати не відповідають ні рівню ризику, ні тим цифрам, про які говорили на початку карантину. Якщо ситуацію терміново не змінити, то київські лікарні залишаться зовсім без грошей, лікарів і медсестер", - заявив Олександр Попов.

Водночас, за його словами, київська влада зовсім перестала розвивати медичну інфраструктуру.

"У 2012 році ми провели капітальний ремонт інфекційного відділення Олександрівської лікарні, яке було в катастрофічному стані. Якби наша команда тоді не вирішила цю проблему, зараз у Києва не було б опорної лікарні для лікування хворих на коронавірус", - вважає політик.

Автор: 

лікарня (1360) Київ (19469) Попов (106)


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Топ коментарі
+10
Та чего ты мелочишься?
Давай сразу:
"медикам зарплаты $4000, газ в четыре раза дешевле, конец эпохи бедности, весной всех посадим, ..."
Не стесняйся - ЭТО РАБОТАЕТ!!!
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14.09.2020 15:57
+9
Всплыла рыгоконсерва , закрывшая метро. Днище.
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14.09.2020 16:00
+5
Из какой жопы этот Жопов усатый вылез?
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14.09.2020 16:13
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На третий гвоздь, пока Ирка Жопинс Рава Руская рыдала
И швиркала заморский кокаин
Назрела предпосылка для скандала
Покойный подал голос из руин.
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14.09.2020 15:54 Відповісти
Та позакрывать их нафиг! разве не в этом цель реформы! сразу перевыполните все обязательства перед ЕС взятые по медицине!!!
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14.09.2020 15:55 Відповісти
Та чего ты мелочишься?
Давай сразу:
"медикам зарплаты $4000, газ в четыре раза дешевле, конец эпохи бедности, весной всех посадим, ..."
Не стесняйся - ЭТО РАБОТАЕТ!!!
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14.09.2020 15:57 Відповісти
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14.09.2020 15:58 Відповісти
Та не швиди- ми ще скінчення війни з 2 тижні та курс 10 не дочекались!
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14.09.2020 16:33 Відповісти
Всплыла рыгоконсерва , закрывшая метро. Днище.
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14.09.2020 16:00 Відповісти
Виборців Зє, хай лікують юмором про "баригу".
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14.09.2020 16:01 Відповісти
Зєбілам медицина не допоможе, хіба що лоботомія.
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14.09.2020 16:01 Відповісти
Вот Попов придет и больницы без медиков не останутся. Учись, Виталя.
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14.09.2020 16:01 Відповісти
Так это уже давно случилось ,нормальные врачи сделали ноги к Югу а осталась шелупень и взяточники с купленными дипломами и без мозгов ...
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14.09.2020 16:06 Відповісти
ты им сам продавал диплом? сиди и не вякай, а то не успеют спасти от ковида, бот рыго-московский
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14.09.2020 16:17 Відповісти
Видишь и с твоей шизофренией никто нихрена сделать не смог а ведь нормальные врачи могли бы тебя подлечить а так ...
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14.09.2020 16:54 Відповісти
чому новина без помітки - "на правах реклами"
Бутусов, гроші не пахнуть?
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14.09.2020 16:10 Відповісти
Из какой жопы этот Жопов усатый вылез?
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14.09.2020 16:13 Відповісти
у Бутусова спросите
С экрана и в лицокниге рыгов клянёт, и тут же прихвостня яныка рекламирует.
"Тут мы играем, а тут селёдку заворачиваем"
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14.09.2020 18:41 Відповісти
Попов иди нах
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14.09.2020 16:13 Відповісти
Кучеренко и Попов. Два достойных кандидата на меры. Но не с нашим счастьем.
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14.09.2020 16:14 Відповісти
мертвечина продажная - оба "достойных кандидата"
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14.09.2020 16:18 Відповісти
 
 