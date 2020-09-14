Лікарні Києва можуть залишитися без медичного персоналу, - ексмер Попов
Київська влада має всі можливості, що забезпечити гідну медицину в місті, але при цьому не приділяє уваги системі охорони здоров'я.
Про це заявив Олександр Попов, голова Київської міської держадміністрації 2010-2014 рр.
"Попри численні обіцянки, рівень забезпечення лікарень у період епідемії збільшився тільки на 10%. У київських медзакладах, як і раніше, бракує засобів індивідуального захисту і обладнання, а найголовніше - медичного персоналу. І навіть у тих, хто працює, зарплати залишаються низькими, а доплати не відповідають ні рівню ризику, ні тим цифрам, про які говорили на початку карантину. Якщо ситуацію терміново не змінити, то київські лікарні залишаться зовсім без грошей, лікарів і медсестер", - заявив Олександр Попов.
Водночас, за його словами, київська влада зовсім перестала розвивати медичну інфраструктуру.
"У 2012 році ми провели капітальний ремонт інфекційного відділення Олександрівської лікарні, яке було в катастрофічному стані. Якби наша команда тоді не вирішила цю проблему, зараз у Києва не було б опорної лікарні для лікування хворих на коронавірус", - вважає політик.
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Давай сразу:
"медикам зарплаты $4000, газ в четыре раза дешевле, конец эпохи бедности, весной всех посадим, ..."
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