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Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства

Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства

Белорусские власти лишила гражданства голову Конференции католических епископов Беларуси, Митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Catholic.by.

Ранее Кондрусевича белорусские пограничники не пропустили на территорию страны. Архиепископ надправив к Госпогранкомитета Беларуси письмо с требованием назвать причину запрета. В полученном ответе за подписью председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо говорится, что паспорт Кондрусевича был признан недействительным.

"Мы хотели бы сообщить Вам, что Вам не разрешили пересечь государственную границу в связи с решением, принятым органами внутренних дел объявить паспорт гражданина Республики Беларусь, который принадлежит Вам, недействительным. Вы имеете право обратиться в МВД по поводу решения о признании вашего паспорта недействительным ", - сказано в письме.

Со своей стороны архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился в Министерство внутренних дел республики с просьбой прояснить ситуацию и выразил надежду на возможность скорейшего возвращения домой.

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Автор: 

Беларусь (7893) католики (57) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+11
Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства - Цензор.НЕТ 4871Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства - Цензор.НЕТ 380
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14.09.2020 22:34
+10
бульбофюрера в стране-помойке гундяйка укусил. Правобешенством заразил.
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14.09.2020 22:37
+9
А шо так можно , или в Белоруссии можно все Лукошенко ты ***** зря это сделал , Папа так просто это не оставит , тебе Звизда придет очень скоро , причем совсем
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14.09.2020 22:34
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Любишь своего фюрера, руснявая?
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14.09.2020 22:58 Ответить
Бацька офуел. Уже на церковь наехал. Вовка подсказал?
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14.09.2020 22:33 Ответить
Не на церковь, а костел.
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15.09.2020 06:11 Ответить
Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства - Цензор.НЕТ 4871Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства - Цензор.НЕТ 380
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14.09.2020 22:34 Ответить
А шо так можно , или в Белоруссии можно все Лукошенко ты ***** зря это сделал , Папа так просто это не оставит , тебе Звизда придет очень скоро , причем совсем
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14.09.2020 22:34 Ответить
наложит проклятие на Лукашенко и министров и чиновников из окружения. такие случаи были - фильм "Иванна" (героиня бросает крестик и "посылает" церковь) - главная актриса, все актеры, режиссеры и их дети умерли вскоре после этого фильма. 6 человек. даже родственники просили папу снять проклятие.
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14.09.2020 22:57 Ответить
Что-то на Гитлера или Сталина проклятие не действовало.
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15.09.2020 00:17 Ответить
А что вам-то, обрезанным, до католиков?
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15.09.2020 01:02 Ответить
бульбофюрера в стране-помойке гундяйка укусил. Правобешенством заразил.
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14.09.2020 22:37 Ответить
Пусть он ещё в Беларуси гугенотов поищет!!!
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14.09.2020 22:44 Ответить
Не хочет лука католичества, получит буддизм от главшамана шойгу и бурятских трактористов.
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14.09.2020 23:19 Ответить
"Калгазник", що з нього візьмеш. Люмпен-совкодрочер "Эх, эх, без креста!" (с). Що, що, а поляки за biskupа вусатому наваляють
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14.09.2020 23:23 Ответить
Логіка незрозуміла ...
При совдепії старалися нікого "шкідливого" не випустити за бугор , а всілякими методами контролювати всередині СРСР . І методи були різні - від впливу через рідних , "народного засудження трудових колективів " - до відкриття судових справ по "нехорошим статтям" , чи просто поміщенням у дурку .
А тут - стараються вислати за межі Білорусії ... Так вони там мовчати не будуть !
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15.09.2020 00:06 Ответить
Це також совковий метод, дещо модифікований під реалії Європи 21 століття: "немає людини в країні - немає проблеми".
Пєтя у нас точно так само вчинив у 2018 році із Саакашвілі.
Совок, до речі, у 70-х роках після Гельсінкі теж не усіх убивав. Висилав. Особливо, коли йшлося про відомих осіб. Приклади: Григоренко, Войнович, Солженіцин, Буковський.
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15.09.2020 10:22 Ответить
Ну, римский папа - держатель воровского общака ОПГ Озеро.
Нафиг пускать в страну его шестёрок?
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15.09.2020 06:15 Ответить
совок вонючий
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15.09.2020 10:11 Ответить
Київ, 12.02.2018, Радіо "Свобода", https://www.radiosvoboda.org/a/news/29035530.html

У Державній прикордонній службі заявляють, що колишнього президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство».
«Ця особа перебувала на території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство», - йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.
Прикордонники також додають, що військовослужбовці ДПСУ сьогодні довели до «Саакашвілі рішення про його повернення до країни попереднього перебування».
З повідомлення ДПСУ випливає, що Саакашвілі вислали до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року.

12 лютого соратники Саакашвіліhttps://www.radiosvoboda.org/a/news/29035241.html заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.
Інформація про затримання Саакашвілі вже з'являлася минулого тижня, але не підтвердилася.
У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.
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15.09.2020 10:41 Ответить
 
 