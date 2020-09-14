Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства
Белорусские власти лишила гражданства голову Конференции католических епископов Беларуси, Митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Catholic.by.
Ранее Кондрусевича белорусские пограничники не пропустили на территорию страны. Архиепископ надправив к Госпогранкомитета Беларуси письмо с требованием назвать причину запрета. В полученном ответе за подписью председателя Госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо говорится, что паспорт Кондрусевича был признан недействительным.
"Мы хотели бы сообщить Вам, что Вам не разрешили пересечь государственную границу в связи с решением, принятым органами внутренних дел объявить паспорт гражданина Республики Беларусь, который принадлежит Вам, недействительным. Вы имеете право обратиться в МВД по поводу решения о признании вашего паспорта недействительным ", - сказано в письме.
Со своей стороны архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился в Министерство внутренних дел республики с просьбой прояснить ситуацию и выразил надежду на возможность скорейшего возвращения домой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При совдепії старалися нікого "шкідливого" не випустити за бугор , а всілякими методами контролювати всередині СРСР . І методи були різні - від впливу через рідних , "народного засудження трудових колективів " - до відкриття судових справ по "нехорошим статтям" , чи просто поміщенням у дурку .
А тут - стараються вислати за межі Білорусії ... Так вони там мовчати не будуть !
Пєтя у нас точно так само вчинив у 2018 році із Саакашвілі.
Совок, до речі, у 70-х роках після Гельсінкі теж не усіх убивав. Висилав. Особливо, коли йшлося про відомих осіб. Приклади: Григоренко, Войнович, Солженіцин, Буковський.
Нафиг пускать в страну его шестёрок?
У Державній прикордонній службі заявляють, що колишнього президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство».
«Ця особа перебувала на території України незаконно, а тому, із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство», - йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.
Прикордонники також додають, що військовослужбовці ДПСУ сьогодні довели до «Саакашвілі рішення про його повернення до країни попереднього перебування».
З повідомлення ДПСУ випливає, що Саакашвілі вислали до Польщі, звідки він, не проходячи контролю, прибув до України у вересні 2017 року.
12 лютого соратники Саакашвіліhttps://www.radiosvoboda.org/a/news/29035241.html заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.
Інформація про затримання Саакашвілі вже з'являлася минулого тижня, але не підтвердилася.
У липні 2017 року Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.