В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов

Задержан еще один представитель Координационного совета - Константин Титов.

Это подтвердила адвокат Наталья Кисель, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY. Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Издание напоминает, что за решеткой уже находятся большинство членов президиума Координационного совета. Еще часть вынужденно уехала из страны. На свободе в Беларуси находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Однако, несмотря на репрессии, в совете заявили, что продолжат работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит