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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов

В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов

Задержан еще один представитель Координационного совета - Константин Титов.

Это подтвердила адвокат Наталья Кисель, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY. Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Издание напоминает, что за решеткой уже находятся большинство членов президиума Координационного совета. Еще часть вынужденно уехала из страны. На свободе в Беларуси находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Однако, несмотря на репрессии, в совете заявили, что продолжат работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит

Автор: 

Беларусь (7891) задержание (6675) Минск (1562)


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Топ комментарии
+7
Координационный совет оппозиции продолжит работу - у них еще столько классных шуточек приготовлено и столько слоганов для замечательных транспорантов, с которыми можно погонять толпы по улицам! Главное, чтоб никаких решительных действий никто не предпринимал: "А то будет как в Украине".
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14.09.2020 17:35
+4
Уже давно никуда не бегаю. А вот ты в сторону вонючей московии бежишь, аж лапти с онучами роняешь. У вас в минском фед.округе Пушкина еще пока не запретили, кстати?
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14.09.2020 18:08
+3
Ну так нормально. Лукашенко соберёт их в одном месте, предоставит им питание и средства для отдыха. ЧТоб они от работы не отвлекались.
Вон помните историю про Ленина, как он в тюрьме молоком писал и поэтому на бумаге ничего не видно. А при приближении тюремщика он чернильницу из хлеба с молоком раз и проглотил. И никто догадаться не мог, почему это дедушка Ленин на волю пустые листы в письмах передаёт. А там товарищ Сталин эти листы над свечкой подержит и сразу читает советы как с буржуями правильно бороться.
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14.09.2020 17:52
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Это какой-то ПОЗОР .....
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14.09.2020 17:32 Ответить
Координационный совет оппозиции продолжит работу - у них еще столько классных шуточек приготовлено и столько слоганов для замечательных транспорантов, с которыми можно погонять толпы по улицам! Главное, чтоб никаких решительных действий никто не предпринимал: "А то будет как в Украине".
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14.09.2020 17:35 Ответить
Змагаються з лукою, хто краще буде дригати ніжками під кацапами.

З сайту Координаційної Ради:https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/14/7266324/
"Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".
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14.09.2020 18:19 Ответить
что такое транпОранты????
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14.09.2020 22:18 Ответить
Транспаранты. Полегчало?
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14.09.2020 22:31 Ответить
А що, "Координаційна рада" у них в одній камері сидить? Тоді точно можна "продовжувать роботу" - клопів давить по стінах... А Алексієвич буде займаться "представницькою роботою" і "тримать контакт" з представниками дипломатії Європи...
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14.09.2020 17:39 Ответить
Да там такая работа, лишь бы не работать. Это можно и в разных камерах делать.
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14.09.2020 17:47 Ответить
Как он на вкус, гуталин с русского сапога?
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14.09.2020 17:49 Ответить
Это меня спрашивает офицер российского флота.
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14.09.2020 17:53 Ответить
Нет, это тебя, русского холопа, спрашивает Гражданин США
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14.09.2020 17:55 Ответить
Кто тебя знает, бегаешь туда-сюда.
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14.09.2020 18:04 Ответить
Уже давно никуда не бегаю. А вот ты в сторону вонючей московии бежишь, аж лапти с онучами роняешь. У вас в минском фед.округе Пушкина еще пока не запретили, кстати?
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14.09.2020 18:08 Ответить
Негры прижмут, побежишь, даже ноги лишние отрастут.
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14.09.2020 18:15 Ответить
Литвин, а Вы на табуретку забираться с дощечкой на шее тренируетесь? Или последний патрон к наградному маузеру наготове держите? А может БЧБ стяг уже постирали и погладили на всякий случай?
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14.09.2020 19:35 Ответить
Не, я к движению "синепопок" отношусь отрицательно.
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14.09.2020 20:30 Ответить
Да я в курсе, что положительно Вы относитесь к движению #Ябатек.
А торжественно-прощальную речь на табуретку уже продумали?
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14.09.2020 22:00 Ответить
Вы мне не первый раз пишите про какую то табуретку. В чем смысл вашей аллегории?
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14.09.2020 22:59 Ответить
Да какие уж тут аллегории, литвин?
Всё предельно очевидно.

И на дощечке у Вас на шее будет красоваться: "Ябатька, который фальсифицировал выборы на таком-то участке".
А данные о Вашей семье, кстати, в "Чёрной книге Беларуси" пока ещё не фигурируют?
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15.09.2020 00:03 Ответить
Детский сад какой то. Может еще стишок надо будет рассказать?
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15.09.2020 00:20 Ответить
Я думаю, что вряд ли Вам откажут в последнем желании...
Беларусы - они добрые. Стишок, так стишок...
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15.09.2020 00:29 Ответить
Тогда я спокоен. Из истории знаю, что революционеры первым делом режут друг дружку. Так что вы еще и песенку на табуреточке споете(на бис от меня).
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15.09.2020 00:39 Ответить
А кто говорит о революционерах, литвинушка?
Так данные Вашей семьи уже в открытом доступе? Перевозили бы Вы их, от греха-то подальше...
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15.09.2020 00:44 Ответить
Убейся #апстену, не позорь белорусов
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14.09.2020 22:01 Ответить
Чрезмерное употребление московитского инфопоноса делает из тебя дебила даже быстрее, чем поедание гуталина с русского сапога.
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14.09.2020 19:47 Ответить
Негров в США по статистике 13%. Они никого прижать не могут, количественно. Ты пережрал кацапской пропаганды
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14.09.2020 23:07 Ответить
Да их там всех пересадят и цветы будут им носить.
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14.09.2020 17:43 Ответить
В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов - Цензор.НЕТ 4994
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14.09.2020 17:43 Ответить
В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов - Цензор.НЕТ 508
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14.09.2020 17:44 Ответить
Его уже допросили чей Крым?
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14.09.2020 17:46 Ответить
конечно. и он во всём сознался.
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14.09.2020 17:53 Ответить
Ну так нормально. Лукашенко соберёт их в одном месте, предоставит им питание и средства для отдыха. ЧТоб они от работы не отвлекались.
Вон помните историю про Ленина, как он в тюрьме молоком писал и поэтому на бумаге ничего не видно. А при приближении тюремщика он чернильницу из хлеба с молоком раз и проглотил. И никто догадаться не мог, почему это дедушка Ленин на волю пустые листы в письмах передаёт. А там товарищ Сталин эти листы над свечкой подержит и сразу читает советы как с буржуями правильно бороться.
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14.09.2020 17:52 Ответить
Тоже помню с совкового детства эту белиберду про письма молоком. Для справедливости отмечу, что по легенде молоком писалось между строк, написанных чернилами
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14.09.2020 23:09 Ответить
Точно блин! Как я мог забыть о "между строк"? Позор на мою голову...
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15.09.2020 11:40 Ответить
Лукашенко -Мадуро -близнецы усатые.
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14.09.2020 17:53 Ответить
Кернес в коме. От КОВИДа. Цензор! Дай новость, чтобы читатели смогли поглумиться на теме.
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14.09.2020 18:08 Ответить
Да это кошмар какой то! 4-е выходные подряд больше 100 тысяч выходит и никто не берёт с собой коктейль молотова, шину не запалит, череп мусору не разобьёт. Вяжут как баранов сотнями. И Лука глумится "красную линию не переходят". Нет в белорусах как бы "гена агрессивности". Со стороны выглядит - здесь одни ссыкуны.
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14.09.2020 18:18 Ответить
Нет в них гена "настоящей свободы". Подошвы сотрут от хождения, а ничего не изменится.
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14.09.2020 18:23 Ответить
все так
я об этом еще в середине августа писал
был не просто зашикан комментаторами, а даже забанен цензором...
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14.09.2020 18:55 Ответить
Аналогично. Едва в Беларуси поднялась эта "волна возмущений", как все думающие люди сразу предсказали, чем она закончится. Пшиком. Потому что невозможно из совдепа в один прыжок выскочить в Европу. Потому что беларусы так и не поняли, что они живут в СССР, а не в стране, которая пытается строить правовое государство. Потому что нужно быть наивным идиотом, чтобы думать, что "выборы в Беларуси" - это выборы. Забыли, как в совдепе выбирали одного депутата из одного? Одну партию из одной? И они думают, что из совдепа можно просто так выскочить, лишь поулыбавшись в маски омона и побродив по улицам? Дебилы. Причем, в основной массе своей - ватные дебилы. Никакой жалости к ним нет. Есть хорошая поговорка: Рабiв до раю не пускають.
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14.09.2020 19:22 Ответить
да и бог с ними, беларусами...пусть живут в своем рабском загончике
тут у нас в Украине дебилов более чем много... можно все просрать
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14.09.2020 21:22 Ответить
К сожалению, да.
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14.09.2020 21:25 Ответить
Дело не в совдепе. Именно в менталитете. Львовская область всегда готова к бескомпромиссной борьбе. Там ещё при Кравчуке, Кучме относительное самоуправление наблюдалось. Правый сектор, уна-унсо с запада Украины. Белоруссия просто не порождает революционеров. Ни с низу, ни с верху нет настоящих бойцов. Поэтому пусть приезжают из-за рубежа, кто хочет приключений.)

https://ex-press.by/rubrics/politika/2020/08/20/karbalevich-belorusskoj-revolyucii-yavno-ne-xvataet-liderstva-revolyuciya-est-a-revolyucionerov-net

Нация, по определению американского социолога Карла Дойча, - это общество, которое овладело государством. Но в белорусском случае пока государство в других руках.
Самоорганизация - это прекрасно. Но, судя по всему, роковую роль в ходе Белорусской революции может сыграть как раз отсутствие руководства, общего штаба, какого-то хотя бы приблизительного плана действий. Нет центра принятия решений. Штаб Светланы Тихоновской не стал брать на себя эту функцию. Только сейчас создан Координационный совет, который еще только собирается начать работу. Но с самого начала ее представители заявили, что, упаси Боже, она не претендует на власть.
Белорусской революции явно не хватает лидерства. Лидеры оппозиции много лет мечтали о народном подъеме. Теперь же, когда он случился, все спрятались в картошку. Как когда-то писал Максим Горький, «народ проснулся, а пророки в кабак ушли». Разумеется, главных революционеров (Николая Статкевича, Павла Северинца) власти заранее изолировали. Но где же другие?
В результате белорусская революция удается очень странной. Революция есть, а революционеров - нет.
Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно переходят в наступление. Попытки забастовки блокируют военной силой. Во время забастовки сотрудников БТ в здание Белтелерадиокомпании ввели ОМОН. Общество проглотило, и власти пошли дальше. В среду 19 августа оккупирован Купаловский театр, ОМОН разогнал людей у входа в МТЗ.
Следующим шагом будет ввод внутренних войск на территорию бастующих предприятий.
И это закономерно. Ситуация равновесия долго сохраняться не может. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает основание другой стороне конфликта перейти в контрнаступление. Что мы и видим сегодня.
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15.09.2020 00:17 Ответить
Все это правильно - но лишь до тех пор, пока вы остаетесь в рамках теории "лидера, который организует толпу". На самом деле, в созревшем для перемен обществе неизбежен процесс постоянной кристаллизации таких лидеров. Это именно то, на что надеялись беларусы, когда говорили "пускай сажают, мы выдвинем новых!" Увы, они переоценили себя самих - новых не выдвинулось. И не потому что "лидеры готовятся каким-то мистическим фактором заранее", а потому что беларуское общество по-факту оказалось не готовым к таким переменам. Не к переменам вообще, а к переменам такого масштаба. Я все-таки снова акцентирую внимание на том, что они хотели сделать слишком большой прыжок: из совдепа, с "его одной партией и одним кандидатом в генсеки" - сразу в демократическое государство, со свободой слова, выбора и собраний. Это такая же блажь, как блажь Ильича прыгнуть со всем грузом недоразвитой полуфеодальной дремучей России - сразу в пост-капиталистическое (по теории Маркса) состояние. В результате общество оказалось готово только к одному - к реакционному движению назад, в террор большевиков и в восстановление единодержавия. То же самое и с Беларусью - невозможно почти три десятка лет существовать в оазисе совдепа, молиться на то, что "у нас стабильность, у нас батька", а затем - внезапно (!) - обнаружить, что батька никого за людей не считает, что он (оказывается!) любит и умеет уничтожать несогласных и что все силовики в стране давно уже превратились в циничную опричнину, испытывающую неподдельное удовольствие от унижения и избиения собственных граждан. Общество не готово к таким радикальным изменениям, которые требуются, чтобы выбраться из такого болота. И именно поэтому в обществе не появляются такие лидеры, которые могли бы быть сравнимы с... кстати, с кем? Вы тут приводили львовскую область, как "область бескомпромиссной борьбы"? Надеюсь, вы не забыли о таких позорных явлениях в ней, как продажная партия Тягнибока, марионеточная и управляемая из Кремля, как истеричная дура Фарион и т.п. лица? Знаем мы таких "бойцов".
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15.09.2020 08:41 Ответить
У вас именно бойцы. Без лидеров способны как следует самоорганизоваться. Здесь на такие радикальные действия не способны. Солдаты внутренних войска каждые выходные на улицах Минска писдят людей.

У Білорусі затримано представника Координаційної ради Титова - Цензор.НЕТ 5994

- Во Львове сгорела половина воинской части

Активисты зажгли контрольно-пропускной пункт, после чего - казарму. Вокруг горели шины с баррикад, летели шумовые гранаты и петарды. Возле военной части было, по меньшей мере, 30 тысяч человек, сообщает телеканал 24. В ход пошли "коктейли Молотова", чтобы поджечь здание.

4 этажа здания загорелись, рухнули перекрытия, после чего из него вышли бойцы ВВ. На место прибыли пожарные, которые до сих пор пытаются потушить пожар.
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15.09.2020 09:15 Ответить
 
 