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В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов
Задержан еще один представитель Координационного совета - Константин Титов.
Это подтвердила адвокат Наталья Кисель, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY. Обстоятельства задержания пока неизвестны.
Издание напоминает, что за решеткой уже находятся большинство членов президиума Координационного совета. Еще часть вынужденно уехала из страны. На свободе в Беларуси находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
Однако, несмотря на репрессии, в совете заявили, что продолжат работу.
Топ комментарии
+7 Valentin Nasus
показать весь комментарий14.09.2020 17:35
+4 Maxim Ak-Murza
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+3 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий14.09.2020 17:52
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З сайту Координаційної Ради:https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/14/7266324/
"Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".
А торжественно-прощальную речь на табуретку уже продумали?
Всё предельно очевидно.
И на дощечке у Вас на шее будет красоваться: "Ябатька, который фальсифицировал выборы на таком-то участке".
А данные о Вашей семье, кстати, в "Чёрной книге Беларуси" пока ещё не фигурируют?
Беларусы - они добрые. Стишок, так стишок...
Так данные Вашей семьи уже в открытом доступе? Перевозили бы Вы их, от греха-то подальше...
Вон помните историю про Ленина, как он в тюрьме молоком писал и поэтому на бумаге ничего не видно. А при приближении тюремщика он чернильницу из хлеба с молоком раз и проглотил. И никто догадаться не мог, почему это дедушка Ленин на волю пустые листы в письмах передаёт. А там товарищ Сталин эти листы над свечкой подержит и сразу читает советы как с буржуями правильно бороться.
я об этом еще в середине августа писал
был не просто зашикан комментаторами, а даже забанен цензором...
тут у нас в Украине дебилов более чем много... можно все просрать
https://ex-press.by/rubrics/politika/2020/08/20/karbalevich-belorusskoj-revolyucii-yavno-ne-xvataet-liderstva-revolyuciya-est-a-revolyucionerov-net
Нация, по определению американского социолога Карла Дойча, - это общество, которое овладело государством. Но в белорусском случае пока государство в других руках.
Самоорганизация - это прекрасно. Но, судя по всему, роковую роль в ходе Белорусской революции может сыграть как раз отсутствие руководства, общего штаба, какого-то хотя бы приблизительного плана действий. Нет центра принятия решений. Штаб Светланы Тихоновской не стал брать на себя эту функцию. Только сейчас создан Координационный совет, который еще только собирается начать работу. Но с самого начала ее представители заявили, что, упаси Боже, она не претендует на власть.
Белорусской революции явно не хватает лидерства. Лидеры оппозиции много лет мечтали о народном подъеме. Теперь же, когда он случился, все спрятались в картошку. Как когда-то писал Максим Горький, «народ проснулся, а пророки в кабак ушли». Разумеется, главных революционеров (Николая Статкевича, Павла Северинца) власти заранее изолировали. Но где же другие?
В результате белорусская революция удается очень странной. Революция есть, а революционеров - нет.
Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно переходят в наступление. Попытки забастовки блокируют военной силой. Во время забастовки сотрудников БТ в здание Белтелерадиокомпании ввели ОМОН. Общество проглотило, и власти пошли дальше. В среду 19 августа оккупирован Купаловский театр, ОМОН разогнал людей у входа в МТЗ.
Следующим шагом будет ввод внутренних войск на территорию бастующих предприятий.
И это закономерно. Ситуация равновесия долго сохраняться не может. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает основание другой стороне конфликта перейти в контрнаступление. Что мы и видим сегодня.
- Во Львове сгорела половина воинской части
Активисты зажгли контрольно-пропускной пункт, после чего - казарму. Вокруг горели шины с баррикад, летели шумовые гранаты и петарды. Возле военной части было, по меньшей мере, 30 тысяч человек, сообщает телеканал 24. В ход пошли "коктейли Молотова", чтобы поджечь здание.
4 этажа здания загорелись, рухнули перекрытия, после чего из него вышли бойцы ВВ. На место прибыли пожарные, которые до сих пор пытаются потушить пожар.