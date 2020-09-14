У Білорусі затримано представника Координаційної ради Титова

Затримано ще одного представника Координаційної ради - Костянтина Титова.

Це підтвердила адвокатка Наталія Кисіль, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY. Обставини затримання поки невідомі.

Видання нагадує, що за ґратами вже перебуває більшість членів президії Координаційної ради. Ще частина вимушено виїхала з країни. На волі в Білорусі перебуває тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Однак, попри репресії, в раді заявили, що продовжать роботу.

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