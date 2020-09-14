УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10219 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 414 45

У Білорусі затримано представника Координаційної ради Титова

У Білорусі затримано представника Координаційної ради Титова

Затримано ще одного представника Координаційної ради - Костянтина Титова.

Це підтвердила адвокатка Наталія Кисіль, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY. Обставини затримання поки невідомі.

Видання нагадує, що за ґратами вже перебуває більшість членів президії Координаційної ради. Ще частина вимушено виїхала з країни. На волі в Білорусі перебуває тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Однак, попри репресії, в раді заявили, що продовжать роботу.

Читайте також: Лукашенко про протести в Білорусі: Поки "ця бодяга туди-сюди хитається", але червоні лінії ніхто не переходить

Автор: 

Білорусь (7932) затримання (4339) Мінськ (828)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Координационный совет оппозиции продолжит работу - у них еще столько классных шуточек приготовлено и столько слоганов для замечательных транспорантов, с которыми можно погонять толпы по улицам! Главное, чтоб никаких решительных действий никто не предпринимал: "А то будет как в Украине".
показати весь коментар
14.09.2020 17:35
+4
Уже давно никуда не бегаю. А вот ты в сторону вонючей московии бежишь, аж лапти с онучами роняешь. У вас в минском фед.округе Пушкина еще пока не запретили, кстати?
показати весь коментар
14.09.2020 18:08
+3
Ну так нормально. Лукашенко соберёт их в одном месте, предоставит им питание и средства для отдыха. ЧТоб они от работы не отвлекались.
Вон помните историю про Ленина, как он в тюрьме молоком писал и поэтому на бумаге ничего не видно. А при приближении тюремщика он чернильницу из хлеба с молоком раз и проглотил. И никто догадаться не мог, почему это дедушка Ленин на волю пустые листы в письмах передаёт. А там товарищ Сталин эти листы над свечкой подержит и сразу читает советы как с буржуями правильно бороться.
показати весь коментар
14.09.2020 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это какой-то ПОЗОР .....
показати весь коментар
14.09.2020 17:32 Відповісти
Координационный совет оппозиции продолжит работу - у них еще столько классных шуточек приготовлено и столько слоганов для замечательных транспорантов, с которыми можно погонять толпы по улицам! Главное, чтоб никаких решительных действий никто не предпринимал: "А то будет как в Украине".
показати весь коментар
14.09.2020 17:35 Відповісти
Змагаються з лукою, хто краще буде дригати ніжками під кацапами.

З сайту Координаційної Ради:https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/14/7266324/
"Хочемо особливо підкреслити: Координаційна рада ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії, як це намагаються підносити білоруські офіційні канали. Ми підтримуємо розвиток білорусько-російських відносин у всіх сферах".
показати весь коментар
14.09.2020 18:19 Відповісти
что такое транпОранты????
показати весь коментар
14.09.2020 22:18 Відповісти
Транспаранты. Полегчало?
показати весь коментар
14.09.2020 22:31 Відповісти
А що, "Координаційна рада" у них в одній камері сидить? Тоді точно можна "продовжувать роботу" - клопів давить по стінах... А Алексієвич буде займаться "представницькою роботою" і "тримать контакт" з представниками дипломатії Європи...
показати весь коментар
14.09.2020 17:39 Відповісти
Да там такая работа, лишь бы не работать. Это можно и в разных камерах делать.
показати весь коментар
14.09.2020 17:47 Відповісти
Как он на вкус, гуталин с русского сапога?
показати весь коментар
14.09.2020 17:49 Відповісти
Это меня спрашивает офицер российского флота.
показати весь коментар
14.09.2020 17:53 Відповісти
Нет, это тебя, русского холопа, спрашивает Гражданин США
показати весь коментар
14.09.2020 17:55 Відповісти
Кто тебя знает, бегаешь туда-сюда.
показати весь коментар
14.09.2020 18:04 Відповісти
Уже давно никуда не бегаю. А вот ты в сторону вонючей московии бежишь, аж лапти с онучами роняешь. У вас в минском фед.округе Пушкина еще пока не запретили, кстати?
показати весь коментар
14.09.2020 18:08 Відповісти
Негры прижмут, побежишь, даже ноги лишние отрастут.
показати весь коментар
14.09.2020 18:15 Відповісти
Литвин, а Вы на табуретку забираться с дощечкой на шее тренируетесь? Или последний патрон к наградному маузеру наготове держите? А может БЧБ стяг уже постирали и погладили на всякий случай?
показати весь коментар
14.09.2020 19:35 Відповісти
Не, я к движению "синепопок" отношусь отрицательно.
показати весь коментар
14.09.2020 20:30 Відповісти
Да я в курсе, что положительно Вы относитесь к движению #Ябатек.
А торжественно-прощальную речь на табуретку уже продумали?
показати весь коментар
14.09.2020 22:00 Відповісти
Вы мне не первый раз пишите про какую то табуретку. В чем смысл вашей аллегории?
показати весь коментар
14.09.2020 22:59 Відповісти
Да какие уж тут аллегории, литвин?
Всё предельно очевидно.

И на дощечке у Вас на шее будет красоваться: "Ябатька, который фальсифицировал выборы на таком-то участке".
А данные о Вашей семье, кстати, в "Чёрной книге Беларуси" пока ещё не фигурируют?
показати весь коментар
15.09.2020 00:03 Відповісти
Детский сад какой то. Может еще стишок надо будет рассказать?
показати весь коментар
15.09.2020 00:20 Відповісти
Я думаю, что вряд ли Вам откажут в последнем желании...
Беларусы - они добрые. Стишок, так стишок...
показати весь коментар
15.09.2020 00:29 Відповісти
Тогда я спокоен. Из истории знаю, что революционеры первым делом режут друг дружку. Так что вы еще и песенку на табуреточке споете(на бис от меня).
показати весь коментар
15.09.2020 00:39 Відповісти
А кто говорит о революционерах, литвинушка?
Так данные Вашей семьи уже в открытом доступе? Перевозили бы Вы их, от греха-то подальше...
показати весь коментар
15.09.2020 00:44 Відповісти
Убейся #апстену, не позорь белорусов
показати весь коментар
14.09.2020 22:01 Відповісти
Чрезмерное употребление московитского инфопоноса делает из тебя дебила даже быстрее, чем поедание гуталина с русского сапога.
показати весь коментар
14.09.2020 19:47 Відповісти
Негров в США по статистике 13%. Они никого прижать не могут, количественно. Ты пережрал кацапской пропаганды
показати весь коментар
14.09.2020 23:07 Відповісти
Да их там всех пересадят и цветы будут им носить.
показати весь коментар
14.09.2020 17:43 Відповісти
В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов - Цензор.НЕТ 4994
показати весь коментар
14.09.2020 17:43 Відповісти
В Беларуси задержан представитель Координационного совета Титов - Цензор.НЕТ 508
показати весь коментар
14.09.2020 17:44 Відповісти
Его уже допросили чей Крым?
показати весь коментар
14.09.2020 17:46 Відповісти
конечно. и он во всём сознался.
показати весь коментар
14.09.2020 17:53 Відповісти
Ну так нормально. Лукашенко соберёт их в одном месте, предоставит им питание и средства для отдыха. ЧТоб они от работы не отвлекались.
Вон помните историю про Ленина, как он в тюрьме молоком писал и поэтому на бумаге ничего не видно. А при приближении тюремщика он чернильницу из хлеба с молоком раз и проглотил. И никто догадаться не мог, почему это дедушка Ленин на волю пустые листы в письмах передаёт. А там товарищ Сталин эти листы над свечкой подержит и сразу читает советы как с буржуями правильно бороться.
показати весь коментар
14.09.2020 17:52 Відповісти
Тоже помню с совкового детства эту белиберду про письма молоком. Для справедливости отмечу, что по легенде молоком писалось между строк, написанных чернилами
показати весь коментар
14.09.2020 23:09 Відповісти
Точно блин! Как я мог забыть о "между строк"? Позор на мою голову...
показати весь коментар
15.09.2020 11:40 Відповісти
Лукашенко -Мадуро -близнецы усатые.
показати весь коментар
14.09.2020 17:53 Відповісти
Кернес в коме. От КОВИДа. Цензор! Дай новость, чтобы читатели смогли поглумиться на теме.
показати весь коментар
14.09.2020 18:08 Відповісти
Да это кошмар какой то! 4-е выходные подряд больше 100 тысяч выходит и никто не берёт с собой коктейль молотова, шину не запалит, череп мусору не разобьёт. Вяжут как баранов сотнями. И Лука глумится "красную линию не переходят". Нет в белорусах как бы "гена агрессивности". Со стороны выглядит - здесь одни ссыкуны.
показати весь коментар
14.09.2020 18:18 Відповісти
Нет в них гена "настоящей свободы". Подошвы сотрут от хождения, а ничего не изменится.
показати весь коментар
14.09.2020 18:23 Відповісти
все так
я об этом еще в середине августа писал
был не просто зашикан комментаторами, а даже забанен цензором...
показати весь коментар
14.09.2020 18:55 Відповісти
Аналогично. Едва в Беларуси поднялась эта "волна возмущений", как все думающие люди сразу предсказали, чем она закончится. Пшиком. Потому что невозможно из совдепа в один прыжок выскочить в Европу. Потому что беларусы так и не поняли, что они живут в СССР, а не в стране, которая пытается строить правовое государство. Потому что нужно быть наивным идиотом, чтобы думать, что "выборы в Беларуси" - это выборы. Забыли, как в совдепе выбирали одного депутата из одного? Одну партию из одной? И они думают, что из совдепа можно просто так выскочить, лишь поулыбавшись в маски омона и побродив по улицам? Дебилы. Причем, в основной массе своей - ватные дебилы. Никакой жалости к ним нет. Есть хорошая поговорка: Рабiв до раю не пускають.
показати весь коментар
14.09.2020 19:22 Відповісти
да и бог с ними, беларусами...пусть живут в своем рабском загончике
тут у нас в Украине дебилов более чем много... можно все просрать
показати весь коментар
14.09.2020 21:22 Відповісти
К сожалению, да.
показати весь коментар
14.09.2020 21:25 Відповісти
Дело не в совдепе. Именно в менталитете. Львовская область всегда готова к бескомпромиссной борьбе. Там ещё при Кравчуке, Кучме относительное самоуправление наблюдалось. Правый сектор, уна-унсо с запада Украины. Белоруссия просто не порождает революционеров. Ни с низу, ни с верху нет настоящих бойцов. Поэтому пусть приезжают из-за рубежа, кто хочет приключений.)

https://ex-press.by/rubrics/politika/2020/08/20/karbalevich-belorusskoj-revolyucii-yavno-ne-xvataet-liderstva-revolyuciya-est-a-revolyucionerov-net

Нация, по определению американского социолога Карла Дойча, - это общество, которое овладело государством. Но в белорусском случае пока государство в других руках.
Самоорганизация - это прекрасно. Но, судя по всему, роковую роль в ходе Белорусской революции может сыграть как раз отсутствие руководства, общего штаба, какого-то хотя бы приблизительного плана действий. Нет центра принятия решений. Штаб Светланы Тихоновской не стал брать на себя эту функцию. Только сейчас создан Координационный совет, который еще только собирается начать работу. Но с самого начала ее представители заявили, что, упаси Боже, она не претендует на власть.
Белорусской революции явно не хватает лидерства. Лидеры оппозиции много лет мечтали о народном подъеме. Теперь же, когда он случился, все спрятались в картошку. Как когда-то писал Максим Горький, «народ проснулся, а пророки в кабак ушли». Разумеется, главных революционеров (Николая Статкевича, Павла Северинца) власти заранее изолировали. Но где же другие?
В результате белорусская революция удается очень странной. Революция есть, а революционеров - нет.
Власти воспользовались этой ситуацией и постепенно переходят в наступление. Попытки забастовки блокируют военной силой. Во время забастовки сотрудников БТ в здание Белтелерадиокомпании ввели ОМОН. Общество проглотило, и власти пошли дальше. В среду 19 августа оккупирован Купаловский театр, ОМОН разогнал людей у входа в МТЗ.
Следующим шагом будет ввод внутренних войск на территорию бастующих предприятий.
И это закономерно. Ситуация равновесия долго сохраняться не может. Если одна сторона действует нерешительно, то это дает основание другой стороне конфликта перейти в контрнаступление. Что мы и видим сегодня.
показати весь коментар
15.09.2020 00:17 Відповісти
Все это правильно - но лишь до тех пор, пока вы остаетесь в рамках теории "лидера, который организует толпу". На самом деле, в созревшем для перемен обществе неизбежен процесс постоянной кристаллизации таких лидеров. Это именно то, на что надеялись беларусы, когда говорили "пускай сажают, мы выдвинем новых!" Увы, они переоценили себя самих - новых не выдвинулось. И не потому что "лидеры готовятся каким-то мистическим фактором заранее", а потому что беларуское общество по-факту оказалось не готовым к таким переменам. Не к переменам вообще, а к переменам такого масштаба. Я все-таки снова акцентирую внимание на том, что они хотели сделать слишком большой прыжок: из совдепа, с "его одной партией и одним кандидатом в генсеки" - сразу в демократическое государство, со свободой слова, выбора и собраний. Это такая же блажь, как блажь Ильича прыгнуть со всем грузом недоразвитой полуфеодальной дремучей России - сразу в пост-капиталистическое (по теории Маркса) состояние. В результате общество оказалось готово только к одному - к реакционному движению назад, в террор большевиков и в восстановление единодержавия. То же самое и с Беларусью - невозможно почти три десятка лет существовать в оазисе совдепа, молиться на то, что "у нас стабильность, у нас батька", а затем - внезапно (!) - обнаружить, что батька никого за людей не считает, что он (оказывается!) любит и умеет уничтожать несогласных и что все силовики в стране давно уже превратились в циничную опричнину, испытывающую неподдельное удовольствие от унижения и избиения собственных граждан. Общество не готово к таким радикальным изменениям, которые требуются, чтобы выбраться из такого болота. И именно поэтому в обществе не появляются такие лидеры, которые могли бы быть сравнимы с... кстати, с кем? Вы тут приводили львовскую область, как "область бескомпромиссной борьбы"? Надеюсь, вы не забыли о таких позорных явлениях в ней, как продажная партия Тягнибока, марионеточная и управляемая из Кремля, как истеричная дура Фарион и т.п. лица? Знаем мы таких "бойцов".
показати весь коментар
15.09.2020 08:41 Відповісти
У вас именно бойцы. Без лидеров способны как следует самоорганизоваться. Здесь на такие радикальные действия не способны. Солдаты внутренних войска каждые выходные на улицах Минска писдят людей.

У Білорусі затримано представника Координаційної ради Титова - Цензор.НЕТ 5994

- Во Львове сгорела половина воинской части

Активисты зажгли контрольно-пропускной пункт, после чего - казарму. Вокруг горели шины с баррикад, летели шумовые гранаты и петарды. Возле военной части было, по меньшей мере, 30 тысяч человек, сообщает телеканал 24. В ход пошли "коктейли Молотова", чтобы поджечь здание.

4 этажа здания загорелись, рухнули перекрытия, после чего из него вышли бойцы ВВ. На место прибыли пожарные, которые до сих пор пытаются потушить пожар.
показати весь коментар
15.09.2020 09:15 Відповісти
 
 