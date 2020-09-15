Полиция открыла производство из-за прорыва газопровода под Киевом: назначены экспертизы
Полиция открыла дело из-за прорыва газопровода в Чабанах. О причинах аварии пока не сообщается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская, передает Цензор.НЕТ.
Дело открыто по ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов).
"Причин аварии пока нет. Предварительно известно, что на участке не проводились никакие работы. Назначены экспертизы", - сообщила Грохольская.
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dmitry kaz
показать весь комментарий15.09.2020 11:18 Ответить Мне нравится 0
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