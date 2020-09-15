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Поліція відкрила провадження через прорив газопроводу під Києвом: призначено експертизи

Поліція відкрила провадження через прорив газопроводу під Києвом: призначено експертизи

Поліція відкрила справу через прорив газопроводу в Чабанах. Про причини аварії поки не повідомляється.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця поліції Київської області Віталія Грохольська, передає Цензор.НЕТ.

Справу відкрито за ст. 292 Кримінального кодексу України (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів).

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"Причин аварії поки немає. Попередньо відомо, що на ділянці не проводилися жодні роботи. Призначено експертизи", - повідомила Грохольська.

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Говорят там видели русскоязычных.)
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15.09.2020 11:18 Відповісти
 
 