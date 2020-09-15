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Центрэнерго (114) ФГИУ (503)

Присоединение шахт к "Центрэнерго" повысит ее конкурентоспособность, - Фонд госимущества

Присоединение шахт к

Создание вертикально интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" и ряда государственных угледобывающих шахт позволит генерирующей компании эффективнее конкурировать на рынке электроэнергии, а также позволит поднять стоимость продажи государственного пакета акций во время приватизации.

Об этом 15 сентября в ответ на запрос агентства ExPro заявил пресс-центр Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
"Создание вертикально интегрированной государственной компании на базе ОАО" Центрэнерго "может позволить ей более эффективно конкурировать на рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также в ФГИУ сообщили, что в 2018 году международный советник по приватизации "Центрэнерго" (польское отделение аудиторской компании Ernst & Young) пришел к выводу, что единственным эффективным путем для роста стоимости активов компании является обеспечение "Центрэнерго" собственной сырьевой базой.


"Решение по этому вопросу будет приниматься правительством", - сообщили в фонде.
По данным ФГИУ, на сегодня создана и работает межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает модель возможного объединения государственных шахт и "Центрэнерго". Группа должна разработать решение до конца сентября.


Комментируя возможные сроки объединения, в пресс-центре Фонда госимущества отметили, что рассмотрение этого вопроса после наработки модели рабочей группой будет продолжаться минимум 3 месяца.


Напомним, 2 сентября Кабинет Министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с "Центрэнерго". По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая должна определить модель организации вертикально-интегрированной компании на базе шахт и "Центрэнерго".

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.


Ранее идею объединения "Центрэнерго" с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель "Центрэнерго" Александр Корчинский.
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Ага! Навесить на контору убыточные шахты - повысит офигенно!
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15.09.2020 13:58 Ответить
Присоединение шахт к "Центрэнерго" повысит ее конкурентоспособность, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 9288
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15.09.2020 14:00 Ответить
Шахтёры Бениных шахт в Кривом Роге уже месяц под землёй сидят, деньги просят, остальные видимо тоже хотят. Сколько с этой аферы Зеле идёт?
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15.09.2020 14:06 Ответить
 
 