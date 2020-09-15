Приєднання шахт до "Центренерго" підвищить її конкурентоздатність, – Фонд держмайна

Створення вертикально інтегрованої компанії шляхом об’єднання ПАТ "Центренерго" та ряду державних вугледобувних шахт дозволить генеруючій компанії ефективніше конкурувати на ринку електроенергії, а також дозволить підняти вартість продажу державного пакету акцій під час приватизації.

Про це 15 вересня у відповідь на запит агентства ExPro заявив прес-центр Фонду державного майна України (ФДМУ). "Створення вертикально інтегрованої державної компанії на базі ПАТ "Центренерго" може дозволити їй ефективніше конкурувати на ринку електроенергії", - сказано у повідомленні.

Також у ФДМУ повідомили, що у 2018р міжнародний радник з приватизації "Центренерго" (польське відділення аудиторської компанії Ernst&Young) дійшов висновку, що єдиним ефективним шляхом для зростання вартості активів компанії є забезпечення "Центренерго" власною сировинною базою.

"Рішення щодо цього питання буде прийматися урядом", - повідомили у фонді. За даними ФДМУ, на сьогодні створена та працює міжвідомча робоча група, яка розробляє модель можливого об’єднання державних шахт та "Центренерго". Група має напрацювати рішення до кінця вересня.

Коментуючи можливі строки об’єднання, в прес-центрі Фонду держмайна зазначили, що розгляд цього питання після напрацювання моделі робочою групою буде тривати щонайменше 3 місяці.

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Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів зробив перший крок для об'єднання державних шахт з "Центренерго". З ініціативи Фонду державного майна уряд створив робочу групу, яка повинна визначити модель організації вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і "Центренерго".

За оцінками уряду, такий крок буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості "Центренерго", приватизація якої запланована на 2021 г. Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.

Раніше ідею об'єднання "Центренерго" з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус і керівник "Центренерго" Олександр Корчинський.