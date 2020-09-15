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Новости Нормандские переговоры
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Зеленский (19011) нормандская четверка (1596)

Встреча советников "нормандской четверки" пройдет в течение 10 дней, - Зеленский

Встреча советников

Встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" пройдет в течение десяти дней.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии, передает Цензор.НЕТ.

"11 сентября прошла встреча советников "нормандской четверки". Без этого диалога невозможна дальнейшая встреча лидеров (стран нормандской четверки. - Ред.), а значит и невозможен какой-либо путь к прекращению войны на востоке Украины", - отметил глава государства.

"Поэтому будет встреча, я знаю, что в течение … ну не могу обещать, но мне кажется в течение 10 дней должна быть, верю в этого, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров "нормандской четверки", - добавил Зеленский.

По словам президента, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

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Топ комментарии
+7
И КУДА ЖЕ ВЫ ТАК ТОРОПИТЕСЬ ? Козак торопит хлыстом ?

Отложите все до После выборов
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15.09.2020 14:42
+7
Я дивився цю пряму трансляцію спільного брифінгу клована з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом...
Жахіття. Він, виявляється - недоумок! Він не може декількох слів в одне речення звязати, щоб була цільна думка! Ці багатокрап'я у адмінів в тексті - це невипадкові, це - чи не дослівно він так свистить!
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15.09.2020 14:42
+4
идиоты в дурке когда вокруг дурки покрасили забор в зеленый цвет ждали долго долго когда он зацветет красным чтобы как у арбуза..
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15.09.2020 14:41
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идиоты в дурке когда вокруг дурки покрасили забор в зеленый цвет ждали долго долго когда он зацветет красным чтобы как у арбуза..
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15.09.2020 14:41 Ответить
Самое время назначить встречу с Лукой в Ростове. Страна ждет.
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15.09.2020 14:41 Ответить
С захерченко.
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15.09.2020 14:43 Ответить
И КУДА ЖЕ ВЫ ТАК ТОРОПИТЕСЬ ? Козак торопит хлыстом ?

Отложите все до После выборов
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15.09.2020 14:42 Ответить
_Значит в течение 10 дней - до т. н. встречи - надо ожидать от СНОПЖЗ взлома закона о выборах и экстренному внедрению туда нормы о выборах на оккупированной расией территории...
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15.09.2020 14:42 Ответить
*о "выборах" на
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15.09.2020 14:45 Ответить
Дивимося як вони потихеньку діють. Зміна закону про вибори на вимогу Кремля- народ обурився- перекрили інспектуванням наших позицій сєпарами- народ бушує- інспектування відмінили і спокійно розглядають зміни закону про вибори.
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15.09.2020 15:00 Ответить
*и экстренного внедрения
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15.09.2020 17:12 Ответить
Всё вздохните с облегчением. Ведь кловану "кажется" что-то там.
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15.09.2020 14:42 Ответить
Я дивився цю пряму трансляцію спільного брифінгу клована з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом...
Жахіття. Він, виявляється - недоумок! Він не може декількох слів в одне речення звязати, щоб була цільна думка! Ці багатокрап'я у адмінів в тексті - це невипадкові, це - чи не дослівно він так свистить!
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15.09.2020 14:42 Ответить
Я дивився цю пряму трансляцію спільного брифінгу...
Жахіття. Він жодного разу не назвав, з ким Україна "конфліктує"...
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15.09.2020 14:46 Ответить
Чуток посмотрела,на большее не хватило.Его не то что слушать,уже и смотреть невозможно. Эти гримасы,потуги сделать умный вид, какая то истерическая жестикуляция....Позорище!
У нас это как то еще переваривается.Но за рубежом .....просто стыдно!
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15.09.2020 15:50 Ответить
Я його взагалі не дивлюсь,гидко
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15.09.2020 17:12 Ответить
Теперь понятно. ЗЕленые гондоны хотят в течение 10 дней, ослу так кажется, протянуть в Раде изменение в постановление о местных выборах.
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15.09.2020 14:48 Ответить
Долой копытуляцию!
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15.09.2020 14:48 Ответить
Если эта встреча и произойдет., то только потому что Путину нужно прорвать блокаду "не подавания руки" после отравления Навального, а как это сделать по другому. Ну и попутно попытаться "дожать" задерганного Зеленского в предвыборный период на фоне прогрессирующего падения рейтингов . Т.е. в при любом раскладе от этой встречи выигрывает не Зеленский, не Меркель, не Макрон - выигрывает только Путин ( не зависимо чем закончится встреча)..
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15.09.2020 14:49 Ответить
Єто встреча "советников". Она не нужна никому кроме самого зюзи. Да и ему не нужна.
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15.09.2020 14:54 Ответить
Встреча советников это шаг к встречи на высоком уровне.. чего так хочет Зеленский что бы вновь заглянуть в глаза Путина в" позе Лукашенко. в кресле."
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15.09.2020 14:59 Ответить
Вова! Пензлюй до Ростова.Час настав.
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15.09.2020 15:09 Ответить
Встреча ради встречи - лишь бы рейтинг упавший перед выборами поднять
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15.09.2020 15:45 Ответить
Боже ,как же это надоело: вот-вот,потерпите еще два-три дня и встреча будет ,ну если не в формате руководителей ,то советников...Ах сорвалось! но ничего к концу месяца точно встретимся. так и хочется сказать Зеля стань уже на колени и попроси Пупкина ,чтобы он снизашел и вы еще раз встретились.Ну надо уже иметь какую то гордость.
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10.11.2020 19:10 Ответить
 
 