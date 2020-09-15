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Зеленский (19011) Вовк_Павел (259) Окружной админсуд Киева (396)

Зеленский далек от обещания побороть коррупцию, - Financial Times

Зеленский далек от обещания побороть коррупцию, - Financial Times

Авторитетное западное издание Financial Times посвятило материал делу судей Окружного административного суда Киева, которых Национальное антикоррупционное бюро подозревает в коррупции и попытке захвата власти в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В большинстве стран судьи борются с мафией. В Окружном административном суде Киева некоторые из судей сами являются мафией, отмечают антикоррупционные журналисты.

Даже по меркам печально известной и коррумпированной судебной системы Украины обвинения, основанные на перехваченных НАБУ телефонных разговорах, являются экстраординарными. Записи были сделаны во время расследования в отношении судьи Павла Вовка, председателя окружного административного суда столицы Украины", - говорится в статье.

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В ней для иностранного читателя излагаются детали операции НАБУ и суть обвинений, которые выдвигаются в отношении главы ОАСК и его коллег.

Сам Вовк в комментарии изданию заявляет, что голоса на записях НАБУ "в определенной степени похожи на его голос и голоса его коллег". Однако, по его словам, "таких разговоров между мной и моими коллегами не было. Без сомнения, это фикция".

"Данное дело показывает, насколько Владимир Зеленский, бывший комик, избранный президентом в прошлом году благодаря обещанию "сломать систему" коррупции в стране, далек от его реализации", - подчеркивает автор материала.

Также отмечается, что активисты и судебные эксперты президента Зеленского выполнить условия МВФ, подав закон о ликвидации ОАСК путем передачи его полномочий Верховному Суду. Однако две недели назад в посте на Facebook офис Зеленского заявил, что он не имеет права вмешиваться в судебную систему, добавляет автор статьи.

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Также читайте: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

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В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.
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Топ комментарии
+35
И какое дело оно продолжило?
Рост экономики? Отвоевывание территорий? Укрепление армии?
Что вы равняете хрен с пальцем?
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15.09.2020 13:18
+32
Ага грабили, но экономика росла. А сейчас типа не грабют, но все что можно расползается
Да и олигархи какие были все там же, на своих местах.
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15.09.2020 13:25
+21
ще недовго і прийдеться ,як і таракан до пуйла плестися з таким преЗеденвованієм Дело ОАСК показывает насколько Зеленский далек от своего предвыборного обещания побороть коррупцию, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3501
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15.09.2020 13:11
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в нашій країні мафія і судді це гілки одного дерева. Чого б це вони стали між собою боротися ))
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15.09.2020 16:06 Ответить
бєня не вчив зелю боротися з нечесними суддями, він вчив зелю корумпувати їх, як робив сам бєня.
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15.09.2020 16:07 Ответить
Зеленский вместе с дерьмаком и его погибшем братом наоборот очень успешно ее возглавили
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15.09.2020 16:08 Ответить
Бюджет 2021:Офис президента - +39% (+350 млн грн, в целом 1,269 млрд грн);
Госуправление делами - +33% (прибавка более 200 млн грн, в целом 1 млрд грн. Это деньги на медицину для топ-чиновников);
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15.09.2020 16:13 Ответить
Бубочка далёк от всего.
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15.09.2020 16:17 Ответить
Чувак коррупцию возглавил,
народ чувака обезглавил
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15.09.2020 16:39 Ответить
Почему далек? Мне вообще кажется, что он недалек.
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15.09.2020 16:55 Ответить
Зеленський далекий від обіцянки побороти корупцію, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8405
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15.09.2020 16:55 Ответить
зеленский и не думал побороть коррупцию, наоборот он её развивает по хлеще чем при януковиче было
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15.09.2020 17:26 Ответить
да я вам больше скажу, он не может думать. Оно мрие
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15.09.2020 17:37 Ответить
Вот интересно, бубочке статью покажут, или перескажут, что FT поведало о бесстрашном бубочке, бесстрашо борющемся с гидрой коррупции и "алегархами"( не путать с Арахамией".
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15.09.2020 17:35 Ответить
Это коню понятно, что за самими жирными коррупционными схемами, схемами отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, контрабанды на таможнях, стоят всеми уважаемые люди-олигархи, кои на этих схемах и поднялись, но Зегенерат их тупо не трогает...
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15.09.2020 18:02 Ответить
оченедной ;%№ный стыд. японцев знают за то что трудолюбивые. аргентинцы готовят отличный стейк. украинцы - неисправимое ворье. все чем славимся. ни по какой другой причине на первых полосах западных газет не бываем.
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15.09.2020 18:53 Ответить
Это ДЕРЬМО ЗЕянелох и не такое обещал, падло. Когда же это мелкое и вонючее ЧМО сдохнет от передозировки героином???
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15.09.2020 18:57 Ответить
А как все классно выглядело на Фейсбуке, быстро, легко и просто...
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15.09.2020 19:25 Ответить
Зеленский-- человек который всем должен--коррупционерам, олигархам, народу, друзьям...... Может он уже и "слинял" бы с должности, но слишком крепки верёвки обязательств,слишком много рук дёргающих за них. Вот и будет дёргаться ещё четыре года,а потом в лучшем случае --.." И,засыпав нафталином,в виде тряпок спрячут в сундуках.."))
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15.09.2020 19:44 Ответить
Цікава тактика зеботів захисту зеленського - а Порошенко теж так робив. Де ж ваш кращий вибір?
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15.09.2020 19:45 Ответить
Зеленський далекий від обіцянки побороти корупцію, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8925
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16.09.2020 00:38 Ответить
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